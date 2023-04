Le monde du silence gueule !, de Julia Duchaussoy et Sébastien Salingue – Editions Marabulles, 5 avril 2023 – 128 pages

Ils en ont marre de se taire… Les habitants des mers se rebellent contre l’exploitation des océans par l’homme !

« Nous devons respecter et prendre soin des océans comme si nos vies en dépendaient. Parce que c’est le cas. »

Sylvia Earle

Une caméra sous-marine tombe au fond des océans. Les habitants marins, qui en ont assez de se taire, s’en emparent et réalisent une vidéo pour s’adresser aux humains. Du phytoplancton, à la majestueuse baleine, ils expliquent le fonctionnement des Océans : la photosynthèse, l’importance du corail, la symbiose, l’histoire des océans … Ils décryptent la surexploitation dramatique des ressources marines par les hommes, les risques de la pollution et de la pêche intensive, avec une bonne dose d’humour et de tendresse. Nous pouvons encore sauver l’écosystème marin et ceux qui le peuplent.

Traités sous forme de BD, ce livre est un cri d’alarme, un plaidoyer écologique porté par les animaux marins, pour expliquer le rôle que l’océan joue sur la planète en matière de captation et de stockage du CO2 et, d’une manière plus générale, le fonctionnement de ces écosystèmes largement méconnus. Phytoplancton, corail, anémone de mer, poisson clown, sardine, mérou, orques, requins, tous disent avec humour et une très remarquable précision scientifique les menaces qui pèsent sur ces océans indispensables à la survie de l’humanité. En effet, couvrant 70 % de la surface de la planète, ils absorbent d’importantes quantités de CO2 et de la chaleur excédentaire du système climatique produite par les activités humaines. Or le réchauffement climatique provoque celui des océans et le blanchiment du corail, rendant plus difficile la dissolution du CO2 dans les mers, tandis que le plastique tue les tortues, que la pêche industrielle détruit les fonds marins et décime les requins (trois par seconde), et qu’enfin la pollution industrielle dévaste la flore et la faune.

Le ton de la BD est volontairement drôle, voire sarcastique, enlevé, joyeux avec des répliques caustiques, malgré toutes les mauvaises nouvelles qui empoisonnent l’océan. On apprend une foule d’éléments scientifiques, parfaitement compréhensibles par tous.

A lire et à faire lire aux petits comme aux grands …