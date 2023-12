A la recherche du Père Noël – Toutes les raisons d’y croire…, de Jean-Paul Viart – Casa Editions, 14 décembre 2023 – 80 pages

Ce livre captivant offre un regard facétieux sur le Père Noël qui s’adresse aux enfants du monde entier avec une touche enjouée d’humour et de joie. Célébrant la constance du Grand Nord, l’ouvrage plonge les lecteurs dans les diverses facettes de l’existence du Père Noël, dévoilant des aspects méconnus de sa vie avec un honneur et un plaisir amusant.

Avant d’inviter les lecteurs à explorer les pages colorées et joyeuses, le Père Noël partage un message empreint de joie. Il met en lumière le dévouement de son impressionnante équipe composée de lutins, d’elfes, de rennes, et de lui-même, tous unis dans le but d’apporter du bonheur à chaque enfant.

Au-delà des présents et des festivités, le Père Noël souligne l’importance du partage, de la générosité, de la bonté, de la compassion et de la solidarité pendant la période de Noël. Il encourage à répandre l’esprit véritable de Noël en offrant de l’espoir à ceux qui en ont besoin.

En conclusion, le Père Noël souhaite aux lecteurs un moment divertissant et les assure qu’il pense déjà à leurs chaussons, chaussettes, et sapins, répandant amour et magie dans le cœur de chacun.