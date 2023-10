Requins, une histoire mordante, de Miriam Foster, illustrations de Gordy Wright – Editions Delachaux et Niestlé, 22 septembre 2023 – 80 pages

Du Stethacanthus, avec son aileron plat couvert d’épines, aux requins bioluminescents qui éclairent le fond de l’océan, en passant par l’Helicoprion et sa dentition en spirale, ou les requins-tapis, ces génies du camouflage, les requins sont parmi les plus vieux êtres vivants et, certainement, les plus passionnants !

Apparus il y a 450 millions d’années, ils ont survécu aux grandes extinctions, aux prédateurs géants et aux variations océaniques grâce à leur excellente capacité d’adaptation et à leur très utile boîte à outils : une peau protectrice, des dents adaptées à leurs proies, des sens super-développés, etc.

Les requins parcourent les océans depuis plus de 450 millions d’années. Cela fait très, très longtemps, comme tu peux le voir en examinant les deux groupes ci-dessous :

Les requins sont parmi les plus vieux animaux du monde. Ils ont survécu aux grandes extinctions, aux prédateurs et aux changements climatiques. Ils se sont si bien adaptés à leur environnement qu’il en existe aujourd’hui plus de cinq cents espèces différentes.

Mais qu’ont-ils donc de si spécial ? Ils sont équipés d’une boîte à outils très particulière ! Pas le genre de boîte à outils avec des scies et des marteaux (même si certains requins en ont aussi !), bien sûr. Non, la leur contient des dents spéciales, des sens spéciaux et même une peau spéciale ! Dans ce livre, nous partons à la rencontre de très, très vieux requins (et d’autres un peu moins vieux) pour percer le mystère de leur longévité. Nous allons découvrir ce que savent les scientifiques et ce qu’ils ignorent encore, et croiser certains des requins les plus bizarres de l’histoire.

Ancienne libraire, Miriam Forster est aujourd’hui auteure de livres pour la jeunesse et relectrice scientifique.

Gordy Wright a étudié l’illustration à Bristol au Royaume-Uni et vit en Ecosse. Il a illustré de nombreux ouvrages, dont certains ont été sélectionnés pour les Word Illustration Awards.