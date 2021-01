A quoi sert (encore) l’Art en temps de crise sanitaire ?, sous la direction de Christophe Pittet – Editions L’Harmattan – Téraèdre/Eclaboussements, janvier 2021 – 164 pages

L’idée de cet ouvrage est née durant la première vague pandémique du printemps 2020, à partir d’une question posée dans le cadre de la Saison culturelle du Tiers-lieu « Dans le ventre de la baleine » : « A quoi sert (encore) l’art en temps de crise sanitaire ? ».

Artistes, chercheurs et acteurs culturels de France et de Suisse ont répondu présent pour réfléchir à cette interrogation existentielle, que ce soit par une analyse, un témoignage ou encore avec des images.

L’objectif était de mettre en perspective la place et la fonction de l’art dans la société et pour chacun de nous, plus particulièrement durant cette période marquée, entre autres, par l’incertitude et l’insécurité.

« Le présent ouvrage est le fruit de ce besoin de conserver et de créer des relations significatives fondées sur une question existentielle. Il réunit vingt textes. Aucune consigne n’a été donnée aux auteurs si ce n’est de répondre à la question de départ sur une page au minimum. Vous trouverez donc un florilège de points de vue, expressions d’une volonté d’ouvrir les perspectives de pensées, de réflexions, d’analyses et de témoignages dans une période particulièrement, durant laquelle il était nécessaire de créer du « commun » pour se sentir moins seul face à l’épreuve de la crise sanitaire, sociale, culturelle et économique ».

Les auteurs : Pascal Germond, Président du Festival La Clé des Portes Mer et Talcy ; Lysiane Sergent, Aquarelliste ; Alain Bron, écrivain, directeur artistique de L’Art en chemin ; Karen Fichelson, comédienne, metteure en scène et pédagogue ; Emmanuel Bouju, Professeur de littérature comparée Université Sorbonne Nouvelle ; Jean-Bernard Mazens, photographe et géographe ; Rodolphe Respaud, auteur-compositeur, interprète et vidéaste ; Anna Guillô, artiste et professeur d’arts plastiques et sciences de l’art à Aix-Marseille Université ; …

Lire un extrait

Christophe Pittet anime, depuis le printemps 2018, le Tiers-lieu culturel « Dans le ventre de la baleine » qui se situe au Château d’Avaray dans le département du Loir-et-Cher. Docteur en sociologie de l’Université de Strasbourg, il dirige le Pôle Autonome en Recherche Sociale / PARS qui est un organisme de formation et de conseil basé à Montreux en Suisse. Il est également photographe plasticien et élabore une recherche technique et esthétique à partir de l’application Hipstamatic pour iPhone.

Commander le livre