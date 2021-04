Désaccords artistiques – Essai sur l’origine des désaccords politiques et esthétiques sur l’art, de Laurent Denave – Edition L’Harmattan / Collection Logiques Sociales, décembre 2020 – 122 pages

Pour quelles raisons sommes-nous si souvent en désaccord sur la valeur d’un film, d’une chanson ou d’un tableau ? Même les spécialistes (critiques ou historiens) sont loin d’être toujours d’accord entre eux sur les œuvres qui retiennent leur attention. S’agit-il toujours d’une question de goûts, subjectifs et liés au parcours (et aux origines sociales) de chacun ?

Et si une partie des disputes à ce propos étaient liées à une mésentente sur les valeurs de l’art, sur ce que l’on doit (ou peut) apprécier dans une production artistique ou sur le type d’usage que l’on en fait ? Il semblerait que nombre de débats soient insolubles car les acteurs de ces débats ne parlent pas vraiment des mêmes choses. Dialogues de sourds donc !

Cet ouvrage propose un travail de clarification des normes et des critères d’évaluation (ou d’appréciation) qui pourrait contribuer à la résolution de certains désaccords sur l’art ou, tout au moins, nous faire comprendre pourquoi on ne parvient pas à s’entendre à ce sujet. Il s’appuie sur des exemples principalement tirés de la musique, du cinéma et des arts plastiques.

Cet ouvrage approfondit surtout la dimension axiologique du travail de Laurent Denave.

Chercheur indépendant, diplômé en musicologie (DEA, Paris IV) et en sociologie (Doctorat, EHESS), Laurent Denave contribue à une axiologie (science des valeurs) sociologique de l’art. Dans ses ouvrages précédents, il a cherché à établir un lien entre la valeur d’une production musicale et ses conditions de production.