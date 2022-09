Vers la résilience des territoires – Sous la direction de Laurent Delcayrou et Corentin Riet, Shift Porject – Préfaces de Jean-Marc Jancovici et Hervé Le Treut – Postface de Matthieu Auzanneau – Editions Yves Michel, mars 2022 – 200 pages

Changement climatique, effondrement de la biodiversité, épuisement des ressources… Les activités humaines ont d’ores et déjà modifié l’environnement de manière irréversibles. Les collectivités locales doivent anticiper et d’organiser afin de continuer de répondre aux besoins essentiels de leur population.

De l’urbanisme à l’alimentation, en passant par l’économie, la santé, l’agriculture ou l’emploi, les ingénieurs et économistes du Shift Project donnent dans cet ouvrage des clés pour agir et construire des stratégies locales de résilience.

La publication du sixième rapport du GIEC sonne une fois de plus l’alerte. Le fonctionnement de nos économies, basé sur une consommation sans limite des ressources naturelles, provoque des dégradations environnementales d’ampleur inédite. Sécheresses, canicules, tempêtes, incendies : les effets du changement climatique se font déjà sentir sur les territoires. Comment assurer notre avenir dans un climat désormais instable et avec des ressources limitées, deux menaces capables de déstabiliser gravement nombre d’organisations humaines ? Nul doute que les citoyens se tourneront en priorité vers les instances locales. Celles-ci devront se montrer capables d’apporter des réponses aux problèmes spécifiques des territoires. Alors par quoi commencer ? Comment mobiliser pour se réinventer ensemble un avenir commun sur son territoire ?

Après un an de travail et d’échanges avec les représentants de collectivités, The Shift Project, think tank spécialisé dans la décarbonation de l’économie, clarifie les implications structurelles de la transition écologique et fournit des éléments d’actions permettant de bâtir des stratégies locales de résilience. Destiné aux élus et à l’ensemble des acteurs territoriaux, ce mémento illustré est conçu comme un parcours pédagogique synthétisant une cinquantaine de messages clés organisés en 15 chapitres et trois parties.

Partie 1 – Comprendre : des messages clés et des illustrations pour comprendre les enjeux de la transition écologique pour les territoires.

Partie 2 – Agir : des propositions autour de thèmes transverses : administration publique, alimentation, urbanisme et aménagement, économie et emploi, bien-être et santé.

Partie 3 – Organiser : des recommandations pour une stratégie globale en faveur de la résilience et de la transition écologique sur son territoire.

Richement illustré de données, de témoignages et de ressources pour aller plus loin, cet ouvrage vous aidera à convaincre et à agir localement.

Les auteurs :

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone. Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, sa mission est d’éclairer et inluencer le débat sur la transition énergétique.

Laurent Delcayrou pilote le programme Stratégies de résilience des territoires de The Shift Project. Ingénieur agroéconomiste, il travaille, depuis 30 ans, à l’amélioration des politiques territoriales. Il a co fondé eurêka21, cabinet conseil dédié à la coopération territoriale européenne et aux pratiques remarquables de développement durable en Europe.

Corentin Riet contribue au programme Stratégies de résilience des territoires de The Shift Project. Diplômé de l’ESSEC, il a travaillé sur la filière forêt-bois à la Cour des comptes et sur la transition écologique des collectivités locales.

Hervé Le Treut est climatologue, directeur de recherche au CNRS et ancien expert auprès du GIEC.

Jean-Marc Jancovici est Président de The Shift Project, spécialiste des enjeux climat-énergie et membre du Haut Conseil pour le Climat.

Matthieu Auzanneau est directeur de The Shift Project, spécialiste du pétrole.