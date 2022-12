Terres Urbaines, valeurs positives de la ville de demain, sous la direction de Youssef Diab – Editions Eyrolles, 1er décembre 2022 – 224 pages

Dans la seule région parisienne, près de 20 millions de tonnes de terres sont chaque année excavées lors de travaux publics et privés. Ressource méconnue, ces terres inertes sont souvent considérées comme un déchet sur le plan juridique alors qu’elles possèdent une valeur positive, non seulement physique, environnementale et économique, mais symbolique et sociale également.

La transition écologique amène à reconsidérer les approches et les pratiques d’aménagement du développement urbain, marquées par une consommation excessive des ressources – matériau, énergie, eau, foncier, etc. – et une absence de recyclage. La question des terres excavées et de leur valorisation est essentielle et sa dimension systémique trop souvent oubliée. C’est l’objet de la chaire « Valorisation des terres urbaines » qui se place au centre de l’écosystème dédié à la recherche autour des terres urbaines au travers de colloques bisannuels, de rencontres et de la publication de ce nouvel ouvrage.

Les questions des terres, de leur gestion et de leur valorisation représentent un sujet d’une importance majeure pour contribuer à implémenter une politique d’économie circulaire territoriale durable. Les échelles spatiales de gestion, les méthodes de valorisation et la symbolique de valorisation interrogent directement le génie urbain ou l’aménagement du territoire.

Cet ouvrage place les terres urbaines comme un vecteur de la dynamique urbaine et de sa soutenabilité. Les valorisations importantes et variées des terres apparaissent d’emblée comme un contributeur fort de cette soutenabilité.

Le livre les explore en quatre grandes thématiques d’actualité :

la réhabilitation de sites délaissés, comme élément structurant pour un nouveau paysage territorial ;

les enjeux du paysage et son rôle fondamental dans la valorisation des terres urbaines ;

un matériau de construction respectueux de l’environnement en tant que matériau géoressourcé,

l’élément indispensable à une intégration urbaine des questions d’espaces verts et de la biodiversité.

« Terres urbaines, valeur positive pour la ville de demain » est le fruit d’une réflexion transdisciplinaire. Les auteurs sont urbanistes, ingénieurs, paysagistes, architectes. Dans la ligne du colloque qui a eu lieu en 2021, ce livre mobilise un écosystème d’acteurs spécialisés et identifiés. Et permet par l’exemple de projets urbains structurants de découvrir de nouvelles pratiques mettant en jeu la gestion des terres en France, en Belgique, mais aussi dans une métropole internationale comme au Caire.

« Pour dépasser un urbanisme de plan, il est essentiel de changer les cadres de pensée, les modes de production et de gestion de l’urbain. L’enjeu n’est plus de les séparer par phase ou par acteur, mais de viser des approches intégratives des acteurs et des enjeux et, surtout, des phases de vie des ouvrages, par conséquent des projets. Cette gestion intégrée des terres avec les autres enjeux de l’urbain est le sujet de ce livre. » Youssef Diab et Antoine Grumbach

Après avoir publié en 2020 La Terre dans tous ses états, l’équipe de la chaire Valorisation des terres urbaines (animée par l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris et la société ECT) les place désormais au cœur des débats actuels et démontre que leur gestion s’inscrit dans une perspective de ville durable. À condition toutefois que toute la chaîne des acteurs concernés se mobilise.

Dans cet ouvrage collectif et pluridisciplinaire, chacun le prouve. Des spécialistes du paysage présentent des réalisations phares en France et à l’étranger. Des spécialistes de la biodiversité et du foncier dégradé soulignent le lien fort qui unit ces deux domaines cruciaux. Des spécialistes de la construction et de l’architecture apportent leurs regards et leurs études critiques sur les terres comme matériau de construction durable. L’enjeu est de taille pour les constructions de demain.

Les auteurs : Michel Audouy, Alain Bourdin, Christophe Bouleau, Magali Castex, Ronald Charvet, Bernard Chevassus-au-Louis, Silvia Devescovi, Youssef Diab, Mathieu Fernandez, Nicolas Gilsoul, Jérôme Gleizes, Antoine Grumbach, Franck Jung, Marc Kaszynski, Laurent Mogno, François Ménard, Jacqueline Osty, Loïc Pianfetti, Élisabeth Rémy, Nadya Rouizem Labied, Reda Semlali

