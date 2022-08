Osons les territoires ! Ouvrage collectif « Osons les territoires / La Fabrique des transitions » sous la direction de Pierre Calame – Editions Le Pommier, 31 août 2022, 64 pages

2022 : élections présidentielles et législatives en France ; présidence française de l’Union européenne ; trentième anniversaire du sommet de la Terre de Rio. La France, l’Europe, le monde. Trois échéances importantes. Les perspectives proposées aujourd’hui au peuple français sont-elles à la hauteur ? Hélas non.

Or, à laisser sans réponse les grands défis de notre temps, faute de l’imagination, du courage et de la détermination nécessaires pour concevoir et conduire la transition vers des sociétés socialement et écologiquement durables, nos dirigeants politiques font douter la société, et en particulier les jeunes, de leur capacité ! Plus grave encore, ils font douter de la capacité des démocraties à relever ces défis. Pour conjurer ces risques, les signataires de l’appel « Osons les territoires ! », divers par leurs opinions et engagements politiques, prenant au sérieux ces trois échéances de 2022, ont voulu apporter leur contribution, ouvrir de nouvelles voies. Ils sont convaincus que les territoires, bassins de vie, lieux d’enracinement concret de la société, espaces de coopération entre ses différents acteurs, sont appelés à jouer un rôle majeur dans la conduite de la transition. Il faut penser le monde à partir des territoires, pour agir à la fois localement et globalement.

Les éditions du Pommier, filiale du groupe d’édition Humensis (Belin et autres), ont souhaité publier dans leur collection Manifestes un ouvrage, sous forme de résumé du cahier de propositions de la Fabrique des transitions qui s’inscrit dans la droite ligne de sa Charte fondatrice.

Selon Albert Einstein, « nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés ». Pour le collectif « Osons les territoires », là est la clé : c’est tout le système de pensée sur l’économie, la gouvernance, le droit, les relations entre sociétés, humains et biosphère, qu’il convient de transformer.

Dans notre modernité, l’efficacité opérationnelle, la spécialisation et la séparation en sont venus à produire des effets délétères. Aux origines des crises contemporaines ? Une crise plus ancienne et profonde : celle des relations. Mais comment refonder une modernité qui proposerait au contraire de tisser des liens ? Quelles doctrines, quels acteurs former pour inventer une nouvelle éthique et une nouvelle gouvernance ?

Dans ce manifeste, le collectif a décidé de relever le gant en proposant une boussole et des réformes à engager d’urgence. Et c’est parce que les territoires sont l’espace par excellence des relations qu’ils sont ici au cœur de sa réflexion.

« Osons les territoires » est un collectif de 25 personnes, praticiens et penseurs au long cours, convaincu par le rôle central des territoires pour changer la société. Pierre Calame, polytechnicien qui a travaillé pendant vingt ans au ministère de l’Équipement, en est sorti convaincu de la nécessité d’une réforme radicale de l’État, et est l’initiateur et l’animateur.