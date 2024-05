Accumuler du béton, tracer des routes – Une histoire environnementale des grandes infrastructures, de Nelo Magalhães – La fabrique éditions, 5 avril 2024 – 300 pages

Ce livre nous plonge dans l’histoire longue de la construction des infrastructures de transport en France. Après la Seconde Guerre mondiale, le choix politique d’intensifier le trafic routier pour soutenir une consommation de masse et un commerce de plus en plus mondialisé se traduit par la mise en chantier de milliers de kilomètres de routes et d’autoroutes flanqués de ponts, viaducs, tunnels et murs de soutènement. Ces milliers de kilomètres de routes et d’autoroutes qui sortent de terre sont aussi faits pour soutenir l’intensification du trafic et relier, à travers les paysages agricoles remembrés, les métropoles aux zones industrielles, ports, aéroports, centrales électriques et complexes touristiques. En un mot, il a profondément affecté les paysages et transformé l’espace physique et vécu.

Nelo Magalhães révèle l’envers du décor et les conséquences environnementales de cette « grande accélération » commencée dans les années 1950 et qui radicalise des innovations et procédés nés dans la seconde moitié du XIXème siècle.

Dans les esprits et sur les chantiers, le ciment et le béton coulent à flots remplaçant définitivement la pierre en même temps que les ingénieurs supplantaient les maçons. Les mégamachines se sont substituées aux ouvriers du terrassement. La chimie et l’industrialisation des techniques ont permis une véritable révolution dans la production de l’espace en l’affranchissant des contraintes du relief, du climat et de la géologie : « abstraire le sol » pour faire passer la route – et supporter le poids des camions – devient un leitmotiv de « l’aménagement du territoire » qui nécessite l’extraction et le déplacement continus de milliards de mètres cubes de terres, sable et granulat.

Mais cette révolution ne s’est pas accomplie seulement dans les laboratoires et les bureaux d’études. Elle s’appuie, aujourd’hui plus que jamais, sur un titanesque effort matériel et sur le déplacement de milliards de mètres cubes de terre, de sable et de pierre pour les travaux de terrassement.

L’enquête met ainsi au centre de l’analyse « l’extrativisme ordinaire » des carrières françaises, et une matière clé du capitalocène : le granulat.

Si l’engouement pour le béton et le transport routier ne s’est pas démenti entre la période fordiste et l’ère néolibérale du capitalisme, malgré les dégâts qui se sont rapidement faits sentir dans le lit des rivières, les abords des carrières et dans l’atmosphère – sans parler de la mortalité sur les routes –, de nouveaux enjeux ont vu le jour : entretenir cette infrastructure massive et fragile, et gérer les crises sociales et écologiques qu’elle suscite. Une infrastructure dévoreuse d’hectares et d’argent public. Dans la langue des décideurs et des ingénieurs : « maintenir » et « valoriser ».

Alors que les conflits et controverses autour des projets de construction se multiplient, dévoilant les manœuvres de la puissante industrie cimentière, l’auteur identifie quelques verrous qui rendent le bâti si pesant. Ce livre offre une remarquable vue en coupe de cet engrenage technique, économique et politique. Un préalable pour penser des perspectives plus légères.

Nelo Magalhães est docteur en mathématiques et en économie. Il est actuellement post-doctorant à l’Institut de la transition environnementale. Ses recherches portent sur la matérialité du capitalisme, dans une perspective qui allie économie politique et histoire environnementale.

