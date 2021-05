Désobéir pour la terre : Défense de l’état de nécessité, de Dominique Bourg, Clémence Demay et Brian Favre – PUF Editions, 5 mai 2021 – 336 pages

Développement de Zones à défendre (ZAD), fauchage de champs OGM ou encore occupation de centrales nucléaires : les actions de désobéissance civile se multiplient dans de nombreux pays. Celles et ceux qui pensent que l’ordre établi est parfait s’en offusquent. Celles et ceux au contraire qui s’intéressent au mouvement infini de construction de la justice et du droit n’en sont guère surpris.

Point d’étape nécessaire sur la désobéissance civile, ses origines, ses fondements et limites, cet ouvrage met au jour son rôle dans le développement de la justice elle-même ; il rassemble des témoignages, des plaidoiries exemplaires et des jugements, des argumentaires et analyses en faveur de la désobéissance civile et des éclaircissements en matière de doctrine, tant en ce qui concerne l’engagement juridique de l’état de nécessité que le rôle du juge, des paroles activistes, judiciaires et académiques. Il permet encore de comprendre l’intérêt de l’argument de l’état de nécessité, notamment pour les questions de justice climatique, tout particulièrement devant les tribunaux français ou suisses, mais aussi de comprendre les limites, les raisons et la fonction des actions de désobéissance civile.

Le livre fait le point sur la désobéissance civile et l’état de nécessité, juridiquement, historiquement et philosophiquement.

Dans un style précis mais accessible, il est utile à toute personne, qu’elle soit juriste, politiste, militante, journaliste, et à toute citoyenne ou citoyen qui veut réfléchir sur ces sujets.

Dominique Bourg est philosophe, professeur des universités honoraire, directeur de revue et de collections aux Puf, et l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur la philosophie politique et l’écologie.

Clémence Demay, juriste, est assistante diplômée en droit constitutionnel à l’université de Lausanne.

Brian Favre, juriste-philosophe, est assistant diplômé en philosophie du droit et méthodologie juridique à l’université de Lausanne.