Accélérons la résonnance ! Pour une éducation en Anthropocène, d’Hartmut Rosa – Entretiens avec Nathanaël Wallenhorst – Editions Le Pommier, 5 janvier 2022 – 64 pages

Avec la « résonance », Hartmut Rosa a proposé un concept pour remédier à l’accélération hégémonique et réifiante du capitalisme rentier et spéculatif, qui nous condamne à la croissance et à la surchauffe. Pour lui, la transformation en profondeur de nos sociétés ne se réalisera que si nous acceptons d’entrer dans un nouveau rapport au monde, marqué par une relation « responsive » avec lui.

En quoi cette résonance peut-elle bien consister concrètement ? Et surtout en quoi pourrait-elle aider les jeunes générations à vivre avec la réalité de l’Anthropocène, chaque jour plus prégnante ? La résonance, au contraire de l’éducation au « développement durable », semble un nouveau paradigme à même de faire advenir un autre monde, où ne s’opposeraient plus humains et non-humains.

Avec Hartmut Rosa, le temps est venu d’écouter ce que le monde a à nous dire… « Aux yeux d’Hartmut Rosa, la transformation en profondeur de nos sociétés ne se réalisera qu’à partir de l’entrée dans un nouveau rapport au monde marqué par une relation responsive avec lui, permettant au monde d’entendre et de parler. Il ne s’agit pas d’abord de comprendre le monde pour mettre la main sur lui et le réorganiser à l’aide de nos artefacts techniques, mais tout simplement d’entrer en relation avec lui. Le concept de « résonance » ne peut se comprendre que sur fond de partage de l’existence humaine avec l’ensemble des Terriens, humains comme non-humains. »

Traduit de l’allemand par Sophie Paré et Nathanaël Wallenhorst.

Sociologue et philosophe allemand de renommée internationale, Hartmut Rosa est professeur à l’université Friedrich-Schiller d’Iéna.

Nathanaël Wallenhorst est enseignant-chercheur à l’université catholique de l’Ouest, où il travaille sur l’éducation en Anthropocène.