Nature & Parure, de Hans Silvester – Textes d’Eric Fottorino – Editions de La Martinière, 7 avril 2023 – 192 pages

Entre 2002 et 2019, le photographe Hans Silvester a réalisé une quarantaine de voyages au sud-ouest de l’Ethiopie, dans la vallée de l’Omo, à la rencontre des Suri. Ces éleveurs semi-nomades, qui l’accueillent depuis comme l’un des leurs, aiment à se parer chaque jour des plus belles matières que la nature a à leur offrir : collier en branchages, couronnes de fleurs, chapeaux de fruits, peintures végétales… En découvrant ces visages et ces torses en pleine symbiose avec la nature, on trouve un écho troublant à une éternelle jeunesse de l’humanité. Une fête des corps souples et harmonieux, des Arcimboldo vivants couverts de feuillages et de fruits. C’est la fulgurance du geste et la créativité qui font de chaque visage un paysage unique, la captation d’un moment de vie. C’est ainsi que la magie opère, suscitant notre étonnement autant que notre émotion. Si les Suri d’Éthiopie venaient à oublier ce qui fait leur richesse inimitable, les photographies d’Hans Silvester leur rappelleront qui ils sont.

Véritable terrain de jeu et d’expérimentation, leurs corps devient un espace de création artistique sans cesse renouvelé. L’inventivité esthétique de ces Suri, qui vivent isolés sur leur territoire, témoigne d’une culture en harmonie avec son environnement. Les portraits photographiques d’Hans Silvester gardent la trace de cette tradition et de ce lien avec la nature.

En contrepoint, les textes de l’écrivain Eric Fottorino éclairent avec sensibilité le quotidien de ces habitants de la vallée de l’Omo.

Un magnifique livre photo qui propose de captivants portraits des Suri qui subliment une culture en harmonie avec l’environnement, à l’heure où l’occidentalisation croissante et le changement climatique menacent cette singularité.

Né en 1938 en Allemagne, Hans Silvester réalise ses premières photographies à l’âge de douze ans. Défenseur inconditionnel de la nature, il publie en 1960 un livre remarqué sur la Camargue avec un texte de Jean Giono. Les reportages plus récents de ce grand voyageur l’ont mené en Éthiopie, dans la vallée de l’Omo, où il a photographié les Mursi et les Suri et documenté leur vie quotidienne, leurs pratiques. Plusieurs livres, publiés aux Éditions de La Martinière, mettent en lumière ce travail photographique : Omo. Peuples & design (2008), Éthiopie. Les peuples de l’Omo (2009), Les Habits de la nature (2013) et Pastorale africaine (2015).

Né en 1960, Éric Fottorino est écrivain et journaliste. Fort de ses 25 années passées au quotidien Le Monde, dont il assure la direction de 2007 à 2011, il cofonde l’hebdomadaire Le 1 en 2014, puis les trimestriels America, Zadig et Légende. Il est l’auteur, plusieurs fois récompensé, de nombreux romans et essais salués par la critique. Il signe ici sa troisième collaboration avec Hans Silvester aux Éditions de La Martinière après C’était ailleurs (2006) et Au gré du vent. Les cerfs-volants du monde (2008).

