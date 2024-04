La marche de l’océan – Photographies de Felipe Fittipaldi – Textes de Marie-Hélène Ruz – Editions d’une rive à l’autre, mai 2023 – 84 pages

Après « S‘enforester« , Andrea Olga Mantavoni et Baptiste Morizot (août 2022), les Editions d’une rive à l’autre continuent d’analyser la crise environnementale en consacrant cette nouvelle parution au devenir des littoraux menacés par la montée des eaux et l’érosion côtière. En 2022, la mer a avancé de 12 mètres sur la ville. Un phénomène principalement d’origine anthropique mais intensifié par l’élévation du niveau de la mer. Le littoral a toujours été en constante évolution mais notre époque est marquée par l’accélération de son érosion. Des processus qui prenaient autrefois des milliers d’années sont maintenant observés en une seule génération. Prise en étau entre la montée des eaux et l’érosion côtière, Atafona est devenue le symbole de ce double phénomène. C’est dans cette ville brésilienne où le temps semble s’accélérer, que Felipe Fittipaldi ancre son travail depuis 2014. En une cinquantaine d’années, plus de 500 maisons ont été détruites par les vagues.

La marche de l’océan réunit le travail de Felipe Fittipaldi, photographe, et celui de Marie-Hélène Ruz, géomorphologue. Il s’agit d’un livre de photographies exceptionnelles. Dans cet ouvrage captivant, Fittipaldi, photographe reconnu pour son œil sachant capturer des moments de vérité brutale et de beauté naturelle, explore les interactions dynamiques entre l’océan et les communautés humaines qui en dépendent.

Le livre se compose d’une collection impressionnante de photographies qui documentent la majesté de l’océan ainsi que les défis écologiques auxquels il est confronté, comme la montée des eaux, la pollution marine et la perte de biodiversité. Chaque image de Fittipaldi est un témoignage puissant de la grandeur de la nature et de la fragilité de notre environnement.

Marie-Hélène Ruz, écrivaine sensible et perspicace, complète ces images avec des textes qui plongent profondément dans les histoires des personnes et des lieux touchés par les changements océaniques. Ses écrits apportent un contexte essentiel aux photographies, enrichissant la narration visuelle avec des analyses et des réflexions sur les implications plus larges des interactions humain-océan.

La Marche de l’Océan n’est pas seulement une célébration de la beauté des océans du monde, mais aussi un cri d’alarme sur les effets du changement climatique et de l’activité humaine sur ces vastes étendues d’eau. Cet ouvrage invite les lecteurs à réfléchir sur leur propre relation avec l’environnement et les incite à agir pour la préservation de notre planète.

Destiné à un public aussi bien passionné de photographie que préoccupé par les questions environnementales, ce livre est un ajout précieux à toute collection, offrant à la fois une expérience esthétique remarquable et un engagement profond envers les questions cruciales de notre temps.

Felipe Fittipaldi est un photographe brésilien renommé pour son travail documentaire axé sur les enjeux sociaux et environnementaux. Ses photographies, qui ont été publiées dans des magazines et journaux de renommée internationale, explorent souvent la relation complexe entre l’homme et son environnement. Fittipaldi a reçu plusieurs distinctions pour son approche empathique et son engagement à mettre en lumière des histoires sous-représentées, telles que celles des communautés affectées par le changement climatique et la dégradation environnementale. Son œil artistique capture non seulement la beauté des paysages mais aussi la profondeur des émotions humaines, rendant ses œuvres à la fois visuellement captivantes et profondément évocatrices.

Marie-Hélène Ruz est une auteure et journaliste française dont les écrits se concentrent principalement sur les questions environnementales et les sciences de la vie. Avec un style d’écriture qui marie l’érudition à l’accessibilité, elle apporte une perspective éclairée et approfondie sur les défis écologiques actuels. Ruz a collaboré avec plusieurs publications importantes, contribuant à des articles, des essais et des livres qui abordent des sujets tels que la biodiversité, la conservation marine et les impacts du réchauffement climatique. Sa capacité à contextualiser les enjeux scientifiques dans les débats sociaux et politiques la rend particulièrement efficace en tant que médiatrice entre la science et le grand public.

Ensemble, Felipe Fittipaldi et Marie-Hélène Ruz créent un dialogue puissant entre image et texte dans « La Marche de l’Océan », où les visions captivantes du photographe et les analyses perspicaces de l’écrivaine s’unissent pour sensibiliser sur l’importance cruciale de nos océans et l’impact de l’activité humaine sur ces écosystèmes vitaux. Leur collaboration éclaire non seulement les problèmes, mais inspire aussi un engagement envers la préservation et la restauration de notre environnement naturel.