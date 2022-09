À l’occasion de la grève mondiale du climat, le GLOBAL CLIMATE STRIKE, le 23 septembre, Fridays For Future U.S., le mouvement inspiré par Greta Thunberg, dévoile « I Love You California« , un nouveau film (créé avec l’agence de création FRED & FARID Los Angeles) qui met en lumière les effets dévastateurs du changement climatique sur l’air de l’hymne de l’État de Californie.

Historiquement, la période des feux de forêt en Californie se situe entre les mois de mai et d’octobre, lorsque la chaleur sèche de l’été est à son maximum et que les vents menacent d’étendre la portée des incendies. Pourtant, la saison des feux de forêt n’est plus une simple phase de six mois au milieu de l’année. Selon les experts en matière de changement climatique, la Californie connaît des records de feux de forêt tout au long de l’année.

À l’heure où nous publions, le Mosquito Fire, dans le nord de la Californie, a déjà brûlé 76 290 acres et est circonscrit à 39 %. Il est presque certain que d’autres feux de forêt continueront à faire rage dans les mois à venir.

Pour illustrer la dévastation de ces incendies sur le paysage incroyable de la Californie, et les conditions qui ont conduit à cette saison des feux de forêt qui dure désormais toute l’année, Fridays for Future U.S. et FRED & FARID ont créé le film « I Love You, California« , inspiré du célèbre hymne de l’Etat.

L’hymne régional de la Californie, adopté en 1951, célèbre la beauté du paysage naturel riche et diversifié de la Californie, des forêts de séquoias aux exportations naturelles de miel, de fruits et de vin.

Rien qu’en 2020, la Californie a connu cinq des six plus grands incendies de l’histoire de l’État, émettant au total plus de 100 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Pour la seule année 2021, les feux de forêt californiens ont brûlé plus de 2,2 millions d’acres de terre, soit l’équivalent en émissions de carbone de plus de 16 millions de véhicules à essence conduits en un an. Bien que beaucoup soient conscients de l’impact de ces incendies sur les terres, les populations et les infrastructures, le fait qu’ils libèrent un excès de CO2 dans le climat ne fait qu’exacerber ce problème, créant les conditions parfaites pour que de nouveaux incendies se produisent dans les années à venir.

Pour attirer l’attention sur la gravité de ce problème, « I Love You, California » montre, plan après plan, le paysage de l’État après les incendies : les squelettes carbonisés des pins, les vignes brûlées et même la faune directement touchée.

« La crise climatique n’est plus un avenir abstrait ou un article de presse sur un pays lointain. C’est ici, c’est maintenant. Nous devons agir. Partout où vous regardez, les jeunes agissent pour un changement systémique, mais nous ne pouvons pas le faire seuls ; nous avons besoin de ceux de chaque génération qui comprennent l’urgence de la crise climatique pour se joindre à nous afin de s’attaquer à ses causes profondes de manière concrète. » déclare Katharina Maier, National Coordinator of Fridays for Future U.S.

Fridays for Future organisent leur annuelle Global Climate Strike le 23 septembre 2022. Pour connaître les villes où la grève aura lieu, visitez www.fridaysforfutureusa.org