Climat déréglé : une question de vie ou de mort pour un milliard de personnes

En brûlant aujourd’hui nos combustibles fossiles et en dispersant leurs gaz dans l’atmosphère, nous condamnons à mort dans un futur proche des centaines de millions de personnes. Une étude récente compilant 180 articles sur le taux de mortalité humaine lié au changement climatique a abouti à un chiffre profondément angoissant. Selon des estimations prudentes, un milliard de personnes pourraient mourir des suites de catastrophes climatiques au cours des années à venir. Et c’est une hypothèse « optimiste ».

Comme la plupart des prévisions pour l’avenir, celle-ci repose sur plusieurs hypothèses. L’une d’entre elles est une règle empirique appelée « règle des 1000 tonnes ». Selon cette règle, chaque millier de tonnes de carbone que l’humanité brûle condamne indirectement une personne future à une mort prématurée.

Si le monde atteint des températures supérieures de 2 °C à la température moyenne de l’ère préindustrielle, ce qui est en bonne voie pour les décennies à venir, cela fait beaucoup de vies perdues. Pour chaque degré de réchauffement de 0,1 °C à partir d’aujourd’hui, le monde pourrait subir environ 100 millions de décès.

« Si l’on prend au sérieux le consensus scientifique sur la règle des 1 000 tonnes et que l’on fait les comptes, le réchauffement climatique anthropique équivaut à un milliard de morts prématurées au cours du siècle prochain », explique Joshua Pierce, spécialiste de l’énergie à l’université de Western Ontario, au Canada. « Il est évident que nous devons agir. Et nous devons agir vite. »

La règle des 1000 tonnes « La règle des 1000 tonnes stipule qu’une personne future est tuée chaque fois que l’humanité brûle 1000 tonnes de carbone fossile. Elle découle d’un calcul simple : brûler un milliard de tonnes de carbone fossile provoquera un réchauffement climatique anthropique de 2 °C, qui causera à son tour environ un milliard de décès prématurés répartis sur une période d’environ un siècle. En partant de l’hypothèse que le réchauffement de 2 °C est soit déjà inévitable (étant donné les énormes difficultés politiques et économiques à atteindre une limite inférieure), soit voulu (étant donné que les plans d’affaires des grandes industries des combustibles fossiles le rendent inévitable), on peut conclure que la combustion de 1 000 tonnes de carbone fossile provoque un futur décès prématuré. Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement Les chiffres « un milliard » (pour le nombre total de décès à 2 °C) et « mille » (pour la quantité de carbone qu’il faut brûler pour provoquer un décès) sont tous deux très approximatifs (ils ne sont guère plus que des estimations d’ordre de grandeur), mais ils sont également cohérents avec divers éléments et arguments : Avant 2022, l’homme a brûlé environ 0,6 milliard de tonnes de carbone fossile, provoquant une augmentation de la température mondiale d’environ 1,2 °C. Le budget carbone pour 2 °C de réchauffement supplémentaire est d’environ un milliard de tonnes. Par conséquent, si l’humanité brûle cette quantité, la température moyenne à la surface du globe augmentera de 2 °C. Une estimation plus précise n’est pas nécessaire, car les prévisions de décès seront inévitablement encore plus approximatives.

La croûte terrestre renferme environ cinq mille milliards de tonnes de carbone fossile. Si l’humanité brûlait collectivement la totalité de cette quantité, la température moyenne à la surface du globe augmenterait de 10 °C par rapport à l’ère préindustrielle et pourrait menacer l’humanité d’extinction.

En divisant mille milliards par un milliard, on obtient mille tonnes, soit la quantité de carbone qu’il faut brûler aujourd’hui pour provoquer un décès prématuré à l’avenir. Il est clair depuis une décennie ou plus que le nombre final de décès dus au changement climatique sera bien supérieur à 100 millions, soit un million par an pendant un siècle – un cas extrême si les taux de mortalité actuels dus au changement climatique restaient miraculeusement constants à environ un million par an (un niveau qui a peut-être déjà été atteint). Inversement, le nombre final de morts dans un scénario de réchauffement de 2 °C sera certainement bien inférieur à 10 milliards, qui est la population humaine mondiale prévue en 2100 en l’absence de changement climatique. Bien que le changement climatique représente clairement un risque catastrophique pour l’approvisionnement alimentaire, seule une petite minorité suggère qu’un réchauffement de 2 °C pourrait entraîner l’extinction de l’humanité. Toutefois, un réchauffement bien supérieur à 2 °C pourrait en effet entraîner des rétroactions climatiques naturelles incontrôlables, conduisant finalement à l’extinction de l’humanité. Entre ces limites extrêmes, il est probable que plus de 300 millions de personnes (« meilleur cas probable ») et moins de 3 milliards (« pire cas probable ») mourront à la suite d’un réchauffement climatique de 2 °C. Cette prévision est conforme aux prévisions détaillées de la science du climat résumées par l’Organisation mondiale de la santé et à leurs conséquences probables sur la mortalité humaine. » source

Le taux de mortalité humaine dû au changement climatique est extrêmement difficile à calculer, même à l’heure actuelle. Les Nations unies signalent que, chaque année, des facteurs environnementaux entraînent la mort prématurée d’environ 13 millions de personnes, sans que l’on sache exactement combien de ces décès sont directement ou indirectement dus au changement climatique. Certains experts estiment que les températures anormales pourraient déjà, à elles seules, coûter la vie à cinq millions de personnes par an. D’autres estimations sont beaucoup plus basses.

Le problème réside en partie dans la multiplicité des effets du changement climatique à l’échelle mondiale. Les mauvaises récoltes, les sécheresses, les inondations, les conditions météorologiques extrêmes, les incendies de forêt et la montée des eaux peuvent tous avoir un impact sur la vie humaine de manière subtile et complexe. Prédire le nombre de victimes de ces catastrophes climatiques est un travail intrinsèquement imparfait, mais Joshua Pierce et son coauteur, Richard Parncutt, de l’université de Graz en Autriche, pensent qu’il vaut la peine de le faire.

Selon eux, mesurer les émissions en termes de vies humaines rend les chiffres plus faciles à assimiler pour le public, tout en soulignant à quel point notre inaction actuelle est inacceptable. « Le réchauffement climatique est une question de vie ou de mort pour un milliard de personnes« , déclare M. Pierce. « À mesure que les prévisions des modèles climatiques se précisent, le mal que nous faisons aux enfants et aux générations futures peut de plus en plus être attribué à nos actions. »

Pour souligner ce point, Pierce et Parncutt ont appliqué la règle des 1 000 tonnes à la mine de charbon Adani Carmichael en Australie, qui est en passe de devenir la plus grande mine de charbon jamais exploitée. Si la totalité des réserves de cette mine de charbon est brûlée, les auteurs affirment que cela pourrait entraîner la mort prématurée d’environ 3 millions de personnes à l’avenir. « Beaucoup de ceux qui mourront sont déjà des enfants du Sud« , écrivent Pierce et Parncutt, « la combustion du charbon de Carmichael causera leur mort future avec une forte probabilité« .

Techniquement, la règle des 1 000 tonnes ne tient pas compte des éventuelles boucles de rétroaction climatique, qui pourraient aggraver et accélérer les retombées environnementales des émissions de carbone. Cette règle est en fait « un ordre de grandeur de la meilleure estimation« , ce qui signifie qu’il s’agit plutôt d’une fourchette, quelque part entre 0,1 et 10 décès pour 1 000 tonnes de carbone brûlées.

Cela laisse beaucoup de place à des scénarios encore plus terribles que celui décrit ici. « Lorsque les climatologues exécutent leurs modèles et en rendent compte, tout le monde penche pour la prudence, car personne ne veut passer pour le docteur Cata« , explique M. Pierce. « C’est ce que nous avons fait ici aussi et les résultats ne sont toujours pas bons. C’est une dure réalité, mais c’est une réalité que le public et les décideurs politiques doivent regarder en face. »

Cette étude a le mérite, malgré ses imperfections, de faire apparaître un indicateur des plus parlants. Dire que les jets privés ont envoyé dans l’atmosphère au cours de ces trois dernières années plus de 5 millions de tonnes de CO2 est un chiffre abstrait. En revanche calculer que ces vols de luxe ont condamné à une mort certaine entre 5.000 et 50.000 personnes est un indicateur qui interpellera certainement beaucoup plus les esprits. Or nous avons besoin d’une prise de conscience forte pour renverser la tendance du dérèglement climatique avant qu’il ne soit trop tard.

L’étude complète est publiée ce 19 août dans la revue académique Energies.