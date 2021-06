Fort risque de sécheresse cet été en France

Une grande partie de la France, en particulier sur la moitié Est, risque de subir cet été une nouvelle sécheresse, selon les prévisions publiées par le Bureau de Recherches géologiques et minières en charge des nappes phréatiques. Avec l’été le plus sec depuis le début des mesures de Météo-France et plusieurs épisodes de canicules, l’année 2020, la plus chaude jamais enregistrée, avait été marquée par une sécheresse agricole sévère, touchant notamment les récoltes de blé, de betterave ou d’oléagineux comme le colza. Alors que l’été n’a même pas commencé, la situation cette année est critique.

La situation est déjà « assez exceptionnelle », a commenté à l’AFP Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM. Parce que le niveau des nappes s’est déjà dégradé au printemps, en raison d’un temps « très sec ». Et les pluies abondantes du mois de mai n’ont pas inversé la tendance. « Cela faisait trois mois qu’il n’avait pas plu. Toute l’eau a servi à humidifier les sols et alimenter la végétation, très peu d’eau est arrivée dans les nappes », a-t-elle précisé.

Comme Météo-France prévoit pour juin-juillet-août des températures supérieures à la normale pour la majorité de la France et moins de pluie que la normale, l’été 2021 risque également d’être le théâtre d’une nouvelle sécheresse, comme les quatre années précédentes. Ainsi, le BRGM a classé en risque « très fort » de sécheresse les nappes de la plaine d’Alsace, des couloirs de la Saône et du Rhône, et du littoral de la Méditerranée. Beaucoup d’autres nappes sont en risque « fort », notamment en Bretagne et dans le centre du pays. En revanche, le risque est faible à très faible sur le Bassin parisien et sur le Bassin aquitain.

Le ministère de la Transition écologique avait publié le mois dernier sa carte de prévision sécheresse qui évoquait un risque « très probable » ou « probable » de sécheresse pour presque tout le territoire, avec un accent notamment sur le littoral méditerranéen et la vallée du Rhône. « Cela ne veut pas dire forcément qu’il y aura des arrêtés sécheresse, mais on suppose que si », a commenté Violaine Bault. L’été dernier, près de 90 départements avaient émis des arrêtés imposant des restrictions d’utilisation d’eau.

Une situation anormale qui risque de devenir la norme

Une série d’études menée à l’échelle du continent européen, publiée par le CIRAD en septembre 2020 dans Philosophical Transactions B, montre comment les milieux naturels et cultivés réagissent aux sécheresses. Les résultats révèlent qu’en 2018 les puits de carbone en Europe ont baissé de près de 20 %, et le rendement des cultures de 40 % au Nord et à l’Est de l’Europe.

Il faut dire que jamais une telle sécheresse n’avait frappé l’Europe sur une si grande superficie qu’à l’été 2018. De nombreux records de température ont été enregistrés cette année-là, des feux se sont déclarés dans les pays nordiques et plusieurs pays ont déploré de mauvaises récoltes. L’Europe centrale a enregistré des précipitations jusqu’à 80 % inférieures à la normale au printemps, à l’été et à l’automne, et des températures caniculaires qu’elle n’avait pas connues depuis les années 50. En raison du changement climatique, les épisodes de sécheresses pourraient devenir plus fréquents en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, Australie, en Asie centrale et occidentale, et en Afrique. Identifier précisément leurs causes pour pouvoir les anticiper et comprendre les implications de telles anomalies climatiques sur la production et les marchés agricoles sont des enjeux centraux pour assurer la sécurité alimentaire des prochaines décennies. Diminution des puits de carbone forestiers, pertes de récoltes, brunissement des prairies, la sécheresse a des conséquences profondes sur les forêts et les cultures européennes.

Les forêts en danger

En France, les effets des canicules et des sécheresses à répétition ont porté un coup dur aux forêts ces dernières années. Le manque d’eau a fait disparaître des centaines d’arbres centenaires, un peu partout sur le territoire et notamment dans le Grand Est et en Bourgogne Franche-Comté. En réaction aux baisses de précipitations, les arbres « arrêtent de transpirer » et ferment leurs stomates. Ils absorbent alors beaucoup moins de CO2 et jouent donc moins intensément leur rôle de puits de carbone. Autre effet collatéral, ils sont plus vulnérables face aux crises sanitaires – celles-ci étant accrues par les hivers doux – et doivent parfois être abattus.

Selon l’Office national des forêts (ONF), depuis 2019, 220 000 hectares de forêts publiques françaises (soit environ 20 fois la superficie de Paris) subissent un taux de mortalité inédit en raison de l’accélération du changement climatique. Et les choses ne sont pas près de s’arranger car les spécialistes estiment que dans les cinquante prochaines années, c’est 60 % des territoires occupés aujourd’hui par les grandes essences forestières qui sortiront des limites de leurs zone climatique acceptable.

« Nous sommes en train d’assister à une disparition massive d’une espèce qui est là depuis 10 000 ans », alerte Jean-Charles Vuillaume de l’ONF sur Europe 1. « Il y a des endroits dans la forêt où le sapin a totalement disparu alors qu’il était encore présent massivement il n’y a de cela que cinq ans… » Et les prévisions des spécialistes ne sont pas là pour rassurer le technicien de l’ONF. « Si les prévisions de +8°C en 2100 se confirment il n’y aura plus rien. Il n’y aura que des cailloux, ce sera le Pakistan. Donc c’est cela qui est assez angoissant pour demain. »

Avec la sécheresse, certains écosystèmes sont donc passés de puits à sources de carbone. En revanche, les tourbières réhumidifiées semblent avoir mieux survécu, notamment grâce à la croissance de nouvelles plantes. Ceci est une bonne nouvelle, car la réhumidification des tourbières est l’une des méthodes les plus couramment utilisées pour atténuer les conséquences du changement climatique.

Danger sur l’alimentation

D’après les résultats présentés dans l’étude du CIRAD, les cultures profitent d’abord du temps chaud et ensoleillé des printemps, mais leurs racines manquent ensuite d’eau pendant la canicule estivale. Avec la sécheresse, les prairies brunissent entraînant des pénuries de foin pour le bétail, et de nombreuses cultures enregistrent leur rendement le plus bas depuis des décennies, entraînant des pertes financières dans de nombreux secteurs d’activité. Toutefois, les rendements, plus élevés que la normale, enregistrés en Europe du Sud – dus à des conditions de précipitations printanières favorables – ont en partie compensé la forte baisse de la production agricole en Europe. « Nos résultats montrent l’importance d’analyser les impacts du changement climatique à large échelle pour comprendre son impact sur la sécurité alimentaire », explique Damien Beillouin, chercheur en agronomie et analyse de données au Cirad et un des auteurs principaux de l’étude.

Le premier secteur économique touché par ce manque d’eau aggravé par les canicules est bien sûr le secteur agricole. Les récoltes de céréales ont été plutôt mauvaises ces dernières années avec entre autres un recul des rendements de blé, d’orge et de colza. La paille et le foin sont aussi devenus des ressources critiques, deux tiers des éleveurs risquant de manquer de fourrage en hiver. Dans une tribune publiée par Libération, William Zylberman, docteur en géosciences de l’environnement, et Benoît Noël, ingénieur agronome, affirment « Il faut revoir notre manière de produire l’alimentation, en particulier en optimisant le travail du sol pour permettre à l’eau de s’infiltrer et de recharger les nappes phréatiques, mais aussi en encourageant de nouvelles façons de consommer plus en phase avec la situation à venir. »

Ils expliquent en effet, qu’une grande partie de la surface agricole utilisée est occupée par des cultures dites pluviales qui ne nécessitent pas d’irrigation. En 2016, seulement 5% des surfaces agricoles étaient irriguées. Environ 45% de ces surfaces irriguées sont dédiées à la culture de maïs, 12% aux cultures fourragères et pâturages et 9% aux cultures maraîchères. Rappelons que le maïs est avant tout destiné à l’alimentation animale. Sur l’ensemble du maïs cultivé et consommé en France, moins de 15% se retrouvent dans nos assiettes. Ils concluent : « Le secteur de l’élevage, en crise chronique, consommant la majeure partie des récoltes céréalières françaises et déjà grand importateur de soja issu de la déforestation, pourrait voir sa situation se dégrader encore davantage en raison du manque d’eau. »

Sauvegarder notre eau devient un impératif vital. Plus que jamais, l’agriculture tout comme nos habitudes alimentaires devront être réorientées, poussées par la nécessité de l’urgence climatique qui se déroule en temps réel sous nos yeux.

