14 Zettajoules : l’équivalent de l’explosion de 7 bombes Hiroshima par seconde augmente la température des océans

Les températures océaniques viennent de battre un nouveau record pour la sixième année consécutive. Dans le monde entier, la température des océans augmente à un rythme effréné alors que l’homme continue de modifier l’atmosphère qui les entoure. En 2021, selon une nouvelle synthèse de deux ensembles de données internationaux, la vague de chaleur dans nos océans a atteint un nouveau pic, éclipsant l’influence des épisodes régionaux plus frais.

Si le réchauffement des océans de l’année dernière est sans précédent, il n’a pas été une exception. C’est la sixième année consécutive que les températures océaniques mondiales dépassent tout ce que nous avions mesuré auparavant. Depuis la fin des années 1950, date à laquelle des enregistrements fiables du changement climatique ont commencé à être effectués, chaque décennie a connu des océans plus chauds que la précédente. Depuis les années 1980, les auteurs de l’étude publiée dans la revue Advances in Atmospheric Sciences affirment qu’il y a eu une augmentation « sans ambiguïté » des températures marines.

La chaleur se fait sentir dans tous les domaines. L’année dernière, l’océan Pacifique Nord, l’océan Atlantique Nord et la mer Méditerranée ont tous connu les températures marines les plus élevées jamais enregistrées. Le réchauffement de la planète, dû à la combustion de combustibles fossiles, à la déforestation et à d’autres activités, a fait subir aux océans le plus gros de cette chaleur supplémentaire. Plus de 90 % de la chaleur générée au cours des 50 dernières années a été absorbée par les océans, contribuant temporairement à épargner à l’humanité, et aux autres espèces terrestres, des températures qui seraient déjà catastrophiques.

Une quantité de chaleur énorme

La quantité de chaleur absorbée par les océans est énorme. Au total, les 2 000 mètres supérieurs de nos océans ont absorbé 14 Zettajoules (unité d’énergie électrique égale à un sextillion de joules) de plus en 2021 qu’en 2020. Cette quantité d’énergie supplémentaire est 145 fois supérieure à la production mondiale d’électricité qui, à titre de comparaison, représente environ la moitié d’un zettajoule. Pour comprendre les grandeurs, il faut savoir que cette différence équivaut à larguer environ sept bombes Hiroshima de plus dans l’océan par seconde, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. En 2019, les scientifiques avaient calculé que le réchauffement de l’océan par l’homme équivalait à larguer l’équivalent de cinq bombes d’Hiroshima dans l’océan par seconde.

« Les océans absorbent la majeure partie du réchauffement dû aux émissions humaines de carbone », explique le climatologue Michael Mann, de l’université d’État de Pennsylvanie. « Tant que nous n’aurons pas atteint des émissions nettes nulles, ce réchauffement se poursuivra et nous continuerons à battre des records de contenu thermique des océans, comme cette année ». Une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des océans constituent une base pour les actions de lutte contre le changement climatique. »

Si nous ne réduisons pas nos émissions, même les fluctuations régionales à court terme de la température et de la circulation ne pourront pas modifier notre trajectoire actuelle. Pendant un épisode de La Niña, par exemple, lorsque les vents et les courants océaniques changent, les parties nord de l’océan Pacifique ont tendance à se refroidir, tandis que les eaux du sud, au-dessus de l’Australie, se réchauffent légèrement. Bien que ce léger effet de refroidissement soit entré en action fin 2021, le réchauffement de l’océan Pacifique Nord est resté « large et profond« .

L’année dernière, les anomalies de réchauffement au milieu du Pacifique Nord ont été mesurées à ~2°C près de la surface et à 1°C à ~300 mètres de profondeur. Les augmentations incessantes du contenu thermique de l’océan ont des conséquences directes sur la fréquence, l’intensité et l’étendue des vagues de chaleur marines et d’autres « points chauds » dans l’océan », écrivent les auteurs.

Prenez, par exemple, le fameux « Blob » qui ne cesse d’apparaître au large des côtes du nord-ouest du Pacifique, aux États-Unis et dans le sud-ouest du Canada. En 2014, cette vague de chaleur océanique massive, peut-être la plus importante jamais enregistrée, a grandi et s’est propagée pendant des années, dévastant les réseaux alimentaires au passage. En 2019, le Blob était de retour et, en 2021, le tourbillon d’océan chaud persistait sous un « dôme thermique à haute pression » qui dépassait parfois 40 °C. La période fraîche de La Niña n’a pas suffi à l’arrêter, même si elle en a quelque peu réduit l’impact. « En effet, bien qu’elles figurent dans le top 10 des années les plus chaudes, les températures de surface mondiales pour 2021 ne sont pas les plus élevées jamais enregistrées en raison, entre autres, des conditions La Niña dans le Pacifique tropical », explique l’ingénieur en mécanique John Abraham, de l’université de Saint-Thomas.

Les phénomènes extrêmes se multiplient

Les tendances océaniques à long terme suggèrent que les océans Atlantique et Austral absorbent la plus grande quantité de chaleur provenant de nos émissions de gaz à effet de serre. Selon l’article, le réchauffement des eaux océaniques contribue à amplifier les tempêtes, les ouragans et les précipitations extrêmes, ce qui accroît les risques de graves inondations. Les ouragans gagnent déjà en intensité à mesure que le climat se réchauffe. En 2021, l’ouragan Ida a tué des dizaines de personnes et causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts en balayant la côte du golfe du Mexique et le nord-est du pays. Le typhon Rai, qui a frappé les Philippines en décembre, a tué des centaines de personnes.

« Les océans plus chauds suralimentent également les systèmes météorologiques, créant des tempêtes et des ouragans plus puissants, ainsi qu’une augmentation des précipitations et des risques d’inondation », explique le spécialiste de l’atmosphère Lijing Cheng, de l’Académie chinoise des sciences (CAS). Nous devons nous préparer à ces catastrophes, et la meilleure façon de le faire est d’intégrer les températures océaniques dans nos modèles climatiques.

Par ailleurs, les océans absorbent environ un tiers du dioxyde de carbone émis par l’activité humaine, ce qui entraîne leur acidification. Cela dégrade les récifs coralliens, qui abritent un quart de la vie marine mondiale et fournissent de la nourriture à plus de 500 millions de personnes, et peut s’avérer dangereux pour certaines espèces de poissons.

Hausse du niveau des mers

L’eau se dilate lorsqu’elle se réchauffe, ce qui fait monter le niveau des mers. Cela s’ajoute à l’élévation supplémentaire du niveau de la mer due à la fonte des glaces dans le monde, un autre processus aggravé par l’eau réchauffée des océans rongeant les vastes calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique, qui perdent collectivement environ 1 milliard de tonnes de glace par an.

Malheureusement, il existe encore de grandes « incertitudes et des lacunes dans les connaissances en matière de surveillance du réchauffement des océans », indiquent les chercheurs. Si nous n’améliorons pas la connaissance et la compréhension de cette dynamique, nous passerons à côté d’un élément fondamental du changement climatique. « Le réchauffement des océans réduit l’efficacité de l’absorption du carbone par les océans et laisse davantage de dioxyde de carbone dans l’air », explique M. Cheng. « La surveillance et la compréhension du couplage de la chaleur et du carbone à l’avenir sont importantes pour suivre les objectifs d’atténuation du changement climatique. »