Voici ce qu’on avale réellement lorsqu’on boit de l’eau en bouteille

Des scientifiques ont démontré que nous avalons des centaines de milliers de morceaux microscopiques de plastique chaque fois que nous buvons un litre d’eau en bouteille, une révélation qui pourrait avoir de profondes implications pour la santé humaine. Un nouvel article publié ce lundi 8 janvier dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a mis en évidence la présence d’environ 240 000 particules dans un litre moyen d’eau en bouteille, dont la plupart sont des « nanoplastiques », c’est-à-dire des particules mesurant moins d’un micromètre (moins d’un soixante-dixième de la largeur d’un cheveu humain). C’est 100 fois plus de particules plastique que ce qui avait été estimé jusqu’ici.

Depuis plusieurs années, les scientifiques recherchent des « microplastiques », c’est-à-dire des morceaux de plastique d’une longueur comprise entre un micromètre et un demi-centimètre, et en trouvent presque partout. Ces minuscules morceaux de plastique ont été découverts dans les profondeurs de l’océan, dans les recoins glacés de la glace de mer de l’Antarctique et dans le placenta humain. Ils se déversent dans les machines à laver et se cachent dans les sols et la faune. Les microplastiques sont également présents dans les aliments que nous mangeons et dans l’eau que nous buvons : En 2018, des scientifiques ont découvert qu’une seule bouteille d’eau contenait en moyenne 325 microplastiques.

Mais des chercheurs de l’université de Columbia ont maintenant identifié dans quelle mesure les nanoplastiques constituent également une menace. « Quels que soient les effets des microplastiques sur la santé humaine, je dirais que les nanoplastiques seront plus dangereux », a déclaré Wei Min, professeur de chimie à Columbia et l’un des auteurs du nouvel article.

Les scientifiques ont également trouvé des microplastiques dans l’eau du robinet, mais en plus petites quantités.

Sherri Mason, professeur et directrice du développement durable à Penn State Behrend (Erie, Pennsylvanie), explique que les matières plastiques sont un peu comme la peau : elles se détachent et se retrouvent dans l’eau, les aliments ou toute autre substance qu’elles touchent. « Nous savons que notre peau se détache constamment », dit-elle. « Et c’est ce que font ces objets en plastique : ils se détachent constamment.

Détection au laser

Les méthodes habituelles de détection des microplastiques ne peuvent pas être facilement appliquées à la détection de particules encore plus petites, mais Mme Min a co-inventé une méthode qui consiste à pointer deux lasers sur un échantillon et à observer la résonance de différentes molécules. Grâce à l’apprentissage automatique, le groupe a pu identifier sept types de molécules de plastique dans un échantillon de trois types d’eau en bouteille.

« D’autres techniques ont déjà permis d’identifier des nanoplastiques », explique Naixin Qian, doctorant en chimie à Columbia et premier auteur du nouvel article. « Mais avant notre étude, on ne savait pas exactement combien il y en avait. « C’est vraiment révolutionnaire », a déclaré Mme Mason, qui n’a pas participé à la recherche mais qui a été l’un des premiers chercheurs à identifier les plastiques dans l’eau en bouteille. Selon elle, cette nouvelle étude montre l’étendue des nanoplastiques et fournit un point de départ pour l’évaluation de leurs effets sur la santé. « Les humains normaux qui regardent un échantillon d’eau – s’il y a du plastique visible, ils seront décontenancés », dit-elle. « Mais ils ne se rendent pas compte que ce sont les plastiques invisibles qui sont les plus préoccupants.

La nouvelle étude a trouvé des morceaux de PET (polyéthylène téréphtalate), dont sont faites la plupart des bouteilles d’eau en plastique, et de polyamide, un type de plastique présent dans les filtres à eau. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que cela signifiait que le plastique se retrouvait dans l’eau à la fois à partir de la bouteille et du processus de filtration.

Incertitude sur la nature du risque pour la santé humaine

Les chercheurs ne savent pas encore à quel point les minuscules plastiques sont dangereux pour la santé humaine. Dans une vaste étude publiée en 2019, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves solides établissant un lien entre les microplastiques présents dans l’eau et la santé humaine, mais a indiqué qu’il était urgent de poursuivre les recherches. Celles menées sur leurs conséquences sur les écosystèmes et la santé humaine sont encore limitées, mais certaines études ont déjà mis en évidence des effets néfastes, par exemple sur le système reproductif.

En théorie, les nanoplastiques sont suffisamment petits pour pénétrer dans le sang, le foie et le cerveau d’une personne. En outre, les nanoplastiques sont susceptibles d’apparaître en quantités beaucoup plus importantes que les microplastiques – dans la nouvelle recherche, 90 % des particules de plastique trouvées dans l’échantillon étaient des nanoplastiques, et seulement 10 % étaient des microplastiques de plus grande taille.

Jill Culora, porte-parole de l’International Bottled Water Association, a déclaré au Washington Post dans un courriel qu’il n’y avait pas de méthodes normalisées ni de consensus scientifique sur l’impact potentiel des nanoparticules et des microplastiques sur la santé. Par conséquent, les informations diffusées par les médias sur la présence de ces particules dans l’eau potable ne font qu’effrayer inutilement les consommateurs ».

Il est difficile d’établir un lien entre les microplastiques et les problèmes de santé chez l’homme, car il existe des milliers de types de plastiques et plus de 10 000 produits chimiques utilisés pour les fabriquer. Mais à un certain moment, selon M. Mason, les décideurs politiques et le public doivent se préparer à la possibilité que les minuscules plastiques présents dans l’air que nous respirons, dans l’eau que nous buvons et dans les vêtements que nous portons aient des effets graves et dangereux.

« Il y a encore beaucoup de gens qui, à cause du marketing, sont convaincus que l’eau en bouteille est meilleure », a déclaré M. Mason. « Mais c’est ce que vous buvez en plus de l’eau en bouteille qui est dangereux ». Toutefois, « Nous ne recommandons pas de ne pas boire d’eau en bouteille quand c’est nécessaire, souligne Beizhan Yan, coauteur de l’étude, car le risque de déshydratation peut être plus grand que les conséquences potentielles de l’exposition aux nanoplastiques. »