Réinventer les fermes urbaines afin de produire un système alimentaire durable

Les fermes urbaines représentent une des solutions d’avenir pour l’agriculture et la production alimentaire à condition d’utiliser une technologie et un modèle économique adaptés. Dans ce contexte, Nature Urbaine, la plus grande ferme urbaine en toiture en Europe et l’ECE, grande école de l’ingénierie numérique, ont signé un partenariat afin de développer de nouvelles solutions technologiques d’optimisation de la production alimentaire. Ce rapprochement entre les deux partenaires passera notamment par la mise à disposition d’une équipe d’experts placée sous la responsabilité conjointe de la direction de la recherche et de la majeure énergie & environnement de l’ECE dont l’objectif sera de trouver des solutions d’optimisation des rendements agricoles.

L’optimisation des fermes urbaines connectées

En 2022, la population humaine a franchi la barre des 8 milliards. Plus de personnes dans le monde signifie plus de demande de nourriture et une meilleure gestion de la production. Il est possible de produire un système alimentaire durable en adoptant l’innovation et la technologie agricoles pour les producteurs à tous les niveaux. C’est le but de Nature Urbaine, qui, depuis sa création en 2020, s’engage dans la production de fruits et légumes de qualité, en circuit court avec une agriculture locale et respectueuse de l’environnement.

Ce rooftop maraîcher, situé à Paris Porte de Versailles, produit près de 200 kg de fruits et légumes chaque jour en saison, issus d’une trentaine d’espèces différentes, en aéroponie et hydroponie, permettant d’économiser jusqu’à 90 % d’eau. Ses produits sont cultivés sans pesticides et cueillis à maturité, à proximité des consommateurs pour privilégier le goût et réduire le transport, le bilan carbone et la logistique. L’ambition de Nature Urbaine est de faire de ce petit coin de nature en hauteur, un modèle à l’échelle mondiale en matière de production responsable et de résilience urbaine.

Dans ce contexte, Nature Urbaine a décidé de se rapprocher de l’ECE, la grande école de l’ingénierie numérique du groupe OMNES Education. Former des ingénieurs et des experts en ingénierie numérique à même de relever les défis de la double révolution du digital et du développement durable dans tous les secteurs de l’économie est la mission de l’ECE. Grâce à ce nouveau partenariat entre Nature Urbaine et l’ECE, les experts et étudiants de l’école œuvreront dans l’optimisation du fonctionnement des fermes urbaines connectées grâce à la maitrise d’outils numériques actuels d’analyse et de gestion de datas.

Répondre aux exigences sociétales et environnementales

Ce partenariat prévoit la mise à disposition d’une équipe encadrée par la direction de la recherche et de la majeure énergie & environnement de l’école. Les experts, composés d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et d’étudiants de l’école, proposeront l’intégration et l’analyse des données de la ferme de Nature Urbaine et permettront de contribuer au développement d’une solution scientifique pour optimiser la production alimentaire et ainsi répondre à aux nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux.

Le projet collaboratif sera organisé selon 3 thématiques :

L’intégration des données et la modélisation d’une base de connaissances :

Traitement des données ;

Construction d’un modèle sémantique (ontologie) pour modéliser le domaine des fermes urbaines intelligentes ;

Développement de règles d’inférence pour identifier les situations à risque.

L’analyse prédictive de « l’état de santé » de la ferme et recommandations d’actions :

Prétraitement et analyse des données de la ferme ;

Utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique pour recommander des actions.

L’optimisation des ressources environnementales :

Réaliser l’état de l’art des technologies et les acteurs principaux en agrivoltaisme ;

Identifier les bénéfices et contraintes de l’agrivoltaïsme (recherche des cas d’études et retour des expériences de sites existants) ;

Proposer l’intégration d’un système test d’agrivoltaïsme sur le site Porte de Versailles ;

Prise en charge des nouvelles conditions environnementales dans les algorithmes d’apprentissage automatique cités précédemment.

« Le partenariat entre l’ECE et Nature Urbaine s’avère tout à fait dans l’ère du temps car il établit une passerelle entre le monde du numérique aux possibilités quasi infinies et celui de l’Agriculture Urbaine qui œuvre pour la résilience des villes. L’ECE peut apporter une réelle valeur ajoutée dans l’optimisation du fonctionnement des fermes urbaines connectées grâce à la maitrise d’outils numériques actuels d’analyse et de gestion de datas » indique Pascal Hardy, fondateur de Nature Urbaine.

Pour François Stephan, directeur général de l’ECE, « L’agriculture urbaine joue actuellement un rôle central dans le développement d’une ville durable. Elle contribue, entre autres, au maintien de la biodiversité et à la réduction de l’impact environnemental lié au transport des produits du producteur vers le consommateur. C’est dans ce contexte que l’ECE et Nature Urbaine ont décidé de s’associer pour développer l’agriculture urbaine du futur qui vise à répondre aux enjeux de la transition socio-écologique. L’utilisation de nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et des solutions d’agrivoltaïsme sont proposées dans le cadre de ce partenariat pour une meilleure gestion des données, des processus opérationnels et de la production de Nature Urbaine qui agit au service du développement d’une ville intelligente, résiliente et durable ».