L’épargne citoyenne au service de l’agriculture de demain

Les enjeux du monde agricole et de notre modèle alimentaire deviennent chaque jour plus pressants : sécheresse dramatique et pertes de récolte historiques en Espagne, contamination de l’eau du robinet aux résidus de pesticides, disparition de centaines de millions d’oiseaux en 40 ans, affrontements autour de l’eau et des méga-bassines… La réalité dépasse, malheureusement, souvent la fiction. Face à ce constat, de jeunes acteurs s’engagent. C’est le cas de FEVE (Fermes En ViE), qui boucle aujourd’hui un premier tour de table de 1,7M€.

Il s’agit d’une levée réalisée auprès de neuf Business Angel et de la BPI, pour accélérer son développement avec pour mission d’installer la nouvelle génération d’agriculteurs et d’agricultrices en agroécologie. Sa solution : l’épargne citoyenne pour acheter des fermes et les mettre en location, avec option d’achat, à des agriculteurs qui s’engagent à respecter des pratiques vertueuses pour l’environnement et la santé humaine, ainsi qu’une plateforme numérique, La Grange, pour simplifier et accompagner le parcours d’installation des porteurs et porteuses de projets.

Investir aujourd’hui pour bâtir l’agriculture de demain

Le monde agricole vieillit et c’est un enjeu de société majeur puisqu’en France 50% des agriculteurs partiront à la retraite d’ici dix ans. Conséquence directe : la moitié des 220 000 fermes qui vont être cédées sont menacées de disparaître si elles ne trouvent pas de repreneurs.

Thierry Fahmy, ingénieur agronome, cofondateur de Addinsoft et business angel, explique : « Après avoir été mue par la volonté de faire disparaître les famines, l’agriculture connaît une transition critique dans laquelle elle doit répondre aux enjeux du changement climatique, tout en nourrissant mieux et en favorisant la biodiversité. Rien ne pourra se faire sans des agriculteurs engagés et soutenus. Le projet FEVE est un appui nécessaire à ce mouvement. »

C’est face à cette urgence que FEVE relève le défi ambitieux de renouveler la génération d’agriculteurs en favorisant la transition écologique de la filière agricole française. Ainsi, FEVE finance l’achat de fermes grâce à l’épargne citoyenne et les loue (avec option d’achat) à des agriculteurs s’engageant à respecter une charte agroécologique ambitieuse. Du côté des porteurs de projets agricoles, FEVE n’intervient pas qu’à l’étape du financement. L’entreprise de l’économie sociale et solidaire leur propose divers services et contenus via sa plateforme digitale : La Grange.

Selon Aurélie Faure, ingénieure agronome, multi-entrepreneure, business angel, « Le modèle agricole français a besoin de se réinventer. L’équipe FEVE, par son engagement agroécologique, son expérience entrepreneuriale et sa complémentarité a la capacité d’aider à bouger les lignes au profit d’une agriculture française plus raisonnée et plus rémunératrice pour ses exploitants. Je suis heureuse d’avoir pu rejoindre cette belle aventure. »

Une promesse séduisante et un modèle dans l’air du temps

Une promesse et un engagement qui ont rapidement trouvé écho. A ce jour, et en à peine 18 mois, 700 investisseurs (des particuliers) ont été séduits pour un montant d’investissement total qui s’élève à plus de 7M€. Ces fonds ont déjà permis la reprise de sept fermes et une quinzaine de projets sont prévus sur l’année 2023. Ces sept fermes représentent 500 hectares de terres agricoles (environ 700 terrains de rugby) qui sont converties en agroécologie.

Se développer pour aller plus loin et maximiser son impact

Aujourd’hui, FEVE entend aller encore plus loin, encore plus vite et finalise une première levée de 1,7 million d’euros auprès d’un pool de Business Angels de renom. Grâce à cette enveloppe, la société agréée Entreprise à mission et Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), investira à la fois dans le déploiement sur la France entière de son activité de financement du foncier agricole, en recrutant des équipes locales, après avoir démarré en Nouvelle Aquitaine, mais aussi dans le développement de la Grange, sa plateforme qui aide les porteurs de projets à monter leur projet agroécologique.

L’objectif : évangéliser les particuliers sur le rôle que peut jouer leur épargne et collecter 12M€ d’ici fin 2023. Une somme qui permettra la reprise de 15 fermes par des porteurs de projet en agroécologie.

Pour cela, FEVE recrute cinq personnes supplémentaires d’ici à fin 2023.

Pour Marc Batty, cofondateur de FEVE : « Grâce à cette levée, nous allons pouvoir déployer nos services sur la France entière et investir sur le développement notre plateforme digitale, La Grange, afin de proposer aux dizaines de milliers de candidats à l’installation, un parcours et une expérience agréable pour mener à bien leurs beaux projets. Toute l’activité de FEVE est dédiée à la réussite des porteurs de projets. En 2027, notre objectif est de convertir 200 fermes à l’agroécologie par an, soit 1 à 2 fois la surface de Paris ! »

