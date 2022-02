Comment les BigTech étouffent l’innovation

L’innovation ralentit – et les grandes entreprises technologiques en sont responsables. La grande révolution informatique ne favorise plus le dynamisme économique. Elle l’empêche. C’est ce qu’explique James Bessen, maître de conférences à la faculté de droit de l’université de Boston et auteur d’un essai The New Goliaths : How Corporations Use Software to Dominate Industries, Kill Innovation, and Undermine Regulation. Le texte qui suit en est une adaptation.

En 2005, des années avant l’arrivée de Siri d’Apple et d’Alexa d’Amazon, deux startups – ScanSoft et Nuance Communications – ont fusionné pour saisir une opportunité naissante dans la reconnaissance vocale. La nouvelle société a développé de puissants logiciels de traitement de la parole et a connu une croissance rapide pendant près de dix ans, avec une croissance du chiffre d’affaires annuel moyen de 27 %. Puis soudainement, vers 2014, elle a cessé de croître. Les revenus de 2019 étaient à peu près les mêmes que ceux de 2013. Nuance s’était heurtée à de forts vents contraires, les grandes entreprises informatiques qui étaient autrefois ses partenaires étant devenues ses concurrents.

L’histoire de Nuance est loin d’être unique. Dans tous les grands secteurs et domaines technologiques, les startups sont confrontées à des obstacles sans précédent. De nouvelles entreprises continuent de voir le jour pour exploiter des opportunités innovantes. Et ces entreprises peuvent désormais bénéficier d’un afflux extraordinaire de capital-risque. Pourtant, tout n’est pas rose dans l’économie des startups innovantes. Elles se développent beaucoup plus lentement que les entreprises comparables dans le passé.

Il est surprenant de constater que la technologie est l’un des principaux responsables de cette situation – plus précisément, les technologies de l’information exclusives aux mains de grandes entreprises qui dominent leur secteur. Nous avons l’habitude de considérer la technologie comme un facteur de disruption, les innovations introduites par des entreprises plus petites et plus récentes leur permettant de se développer et, en fin de compte, de remplacer les entreprises plus anciennes et moins productives. Mais ces technologies propriétaires suppriment aujourd’hui le turnover industriel, qui a fortement diminué au cours des deux dernières décennies. Cette perte de dynamisme a de larges implications négatives pour l’économie. Elle a ralenti la croissance des entreprises innovantes. Et les chercheurs ont établi un lien entre ce ralentissement de la croissance et le ralentissement considérable de la croissance de la productivité, qui affecte l’ensemble de l’économie, jusqu’aux revenus des particuliers.

L’histoire emblématique de Nuance

Nuance est née en 1994 d’une scission du SRI, un laboratoire de Stanford qui avait développé une technologie de reconnaissance vocale pour le gouvernement américain. ScanSoft était une spin-off de Xerox. Avant la fusion des deux sociétés en 2005, la reconnaissance vocale était limitée par la puissance de traitement des ordinateurs. Les systèmes ne reconnaissaient que des vocabulaires limités, mais ils s’avéraient néanmoins utiles dans des applications commerciales étroites telles que les centres d’assistance téléphonique aux clients et la transcription de dossiers médicaux.

À la fin des années 2000, les choses ont changé. Les ordinateurs étant devenus plus puissants, Nuance a pu développer une innovation majeure : la « reconnaissance vocale continue à grand vocabulaire ». Désormais, vous pouviez dire n’importe quoi sur n’importe quel sujet, et la technologie pouvait le transcrire avec précision en temps réel. Nuance a utilisé cette technologie dans une application appelée Dragon Dictation, qu’Apple a présentée lors de la présentation de l’iPhone 3GS à la conférence mondiale des développeurs de 2009. Une fois le produit validé par Apple, Samsung et tous les autres fabricants de téléphones l’ont voulu. Il en est allé de même pour Google, Amazon et Microsoft. Nuance connaît alors une croissance rapide, à la fois grâce à la signature de ces grands clients et aux millions de consommateurs qui achètent l’application iPhone, celle-ci devenant la première application de productivité professionnelle de l’iTunes Store. En 2011, Apple présente son nouveau joujou Siri, basé sur la technologie de Nuance. Le chiffre d’affaires de Nuance est alors passé à 1,7 milliard de dollars en 2013.

Mais ce succès a été de courte durée. Nuance n’a pas été la seule à réaliser que la voix était en passe de devenir un canal privilégié d’interaction humaine avec les ordinateurs et les services cloud. La reconnaissance vocale ne sert plus seulement à dicter du texte, mais aussi à faire des achats, à rechercher des informations, à sélectionner de la musique et des vidéos de divertissement, à contrôler des appareils électroménagers, et bien plus encore. La reconnaissance vocale est rapide, ne nécessite pas d’intervention manuelle et constitue, par rapport au clavier et à la souris, un moyen de communication beaucoup plus naturel pour les humains.

Les grandes entreprises technologiques ont commencé à investir beaucoup d’argent et de talent dans cette opportunité. Apple a investi dans le développement de ses propres systèmes, Amazon a développé son assistant vocal Alexa et Google a rapidement suivi avec son assistant domestique. Ces entreprises ont réussi à piller le vivier de talents de Nuance et à débaucher les meilleurs éléments dans leurs rangs. Amazon compte aujourd’hui plus de 10 000 ingénieurs travaillant sur les produits Alexa, soit plus de dix fois le nombre d’employés de R&D que Nuance comptait à son apogée.

En plus de leurs ressources financières, les grandes entreprises avaient également l’avantage de disposer de bases de clients importantes, de produits complémentaires et de vastes quantités de données, ce qui leur permettait d’améliorer continuellement leurs systèmes de reconnaissance vocale. Aujourd’hui, 300 millions d’appareils Alexa sont installés ; Google traite en moyenne 5,6 milliards de recherches chaque jour, et la moitié de ses utilisateurs déclarent utiliser la voix pour leurs recherches. Amazon dispose d’un écosystème florissant dans lequel des développeurs tiers ajoutent de nouvelles « compétences » à Alexa – plus de 100 000, allant de la lecture de stations de radio spécifiques à la narration d’histoires drôles.

Nuance ne pouvait pas être compétitive sur ce champ de bataille. Elle s’est retirée pour se concentrer sur des niches de marché telles que les soins de santé avant d’être rachetée par Microsoft en 2021.

L’utilisation de systèmes d’information à grande échelle pour distancer les concurrents

Ce qui est arrivé à Nuance n’est pas seulement une répétition de la vieille histoire des grandes entreprises qui surinvestissent dans les startups. Dans un large éventail de secteurs, les entreprises dominantes utilisent des systèmes d’information à grande échelle pour distancer leurs concurrents, y compris les jeunes entreprises innovantes. Elles utilisent des logiciels propriétaires pour mieux gérer la complexité et se différencier ainsi des entreprises concurrentes. Cela leur a permis d’accroître leur domination du marché et d’éviter d’être dépassées par leurs rivaux. Et ces investissements ont porté leurs fruits. Depuis les années 1980, les quatre premières entreprises de chaque secteur ont augmenté leur part de marché de 4 à 5 % dans la plupart des secteurs. Des recherches montrent que les investissements dans les logiciels propriétaires sont à l’origine de cette augmentation.

Cette plus grande domination du secteur par les grandes entreprises s’accompagne d’une diminution correspondante du risque qu’elles soient mises en danger, une perspective qui obsède les dirigeants d’entreprise depuis la publication de The Innovator’s Dilemma de Clayton Christensen en 1997. À l’époque où Christensen a écrit son livre, les risques de déstabilisation par des entreprises plus innovantes étaient en hausse. Mais depuis 2000 environ – date à laquelle les grandes entreprises ont commencé à investir massivement dans les systèmes propriétaires – cette tendance a fortement diminué. Dans un secteur donné, la probabilité qu’une entreprise de haut rang (mesurée par les ventes) quitte l’une des quatre premières places dans les quatre ans est passée de plus de 20 % à environ 10 %. Là encore, les investissements des entreprises dominantes dans leurs systèmes internes expliquent en grande partie ce changement. Si certaines nouvelles technologies perturbent des secteurs entiers – pensez à ce qu’Internet a fait aux journaux ou aux DVD – d’autres empêchent désormais les entreprises dominantes d’être perturbées.

Une lacune majeure du capitalisme moderne

Comment cela se produit-il, et pourquoi cela affecte-t-il apparemment une si grande partie de l’économie ? C’est parce que ces systèmes commerciaux répondent à une lacune majeure du capitalisme moderne. À partir de la fin du XIXe siècle, des entreprises innovantes ont découvert qu’elles pouvaient souvent réaliser des économies considérables en produisant à grande échelle. Ce changement a permis de réduire considérablement les prix à la consommation, en échange d’une contrepartie : pour que les entreprises puissent atteindre ces grands volumes, les produits et les services devaient être standardisés. Henry Ford a déclaré que les acheteurs de voitures pouvaient avoir « n’importe quelle couleur pourvu qu’elle soit noire ». Les chaînes de magasins ont réalisé des gains d’efficacité en fournissant un ensemble limité de produits dans leurs milliers de magasins. Les sociétés financières offraient des prêts hypothécaires et des prêts standard. En conséquence, les produits avaient des caractéristiques limitées, les magasins avaient un choix restreint et étaient lents à réagir à l’évolution de la demande.

Les logiciels changent l’équation, en surmontant en partie ces limites. En effet, ils réduisent les coûts de gestion de la complexité. Avec les bonnes données et la bonne organisation, les logiciels permettent aux entreprises d’adapter leurs produits et services aux besoins individuels, en offrant une plus grande variété ou davantage de caractéristiques de produits. Et cela leur permet de surpasser leurs rivaux et de dominer leurs marchés. Ces plates-formes logicielles ont permis aux grandes entreprises de consolider leur position dominante. Elles ont également ralenti la croissance de leurs rivaux, y compris les jeunes entreprises innovantes.

La croissance des startups a considérablement ralenti

De nombreux éléments étayent l’idée que la croissance des startups a considérablement ralenti. L’un des signes est le temps nécessaire aux startups financées par des fonds de capital-risque pour recevoir un financement : entre 2006 et 2020, l’âge médian d’une startup au stade du financement d’amorçage est passé de 0,9 an à 2,5 ans. L’âge médian d’une startup en phase finale de financement est passé de 6,8 ans à 8,1 ans au cours de la même période. Parmi les entreprises qui ont été acquises, le délai moyen entre le premier financement et l’acquisition a triplé, passant d’un peu plus de deux ans en 2000 à 6,1 ans en 2021. L’histoire est similaire pour les entreprises qui sont entrées en bourse. Mais la preuve la plus évidente d’un ralentissement est ce qui se passe lorsque les entreprises deviennent plus productives.

La caractéristique essentielle des économies dynamiques, ce que l’économiste Joseph Schumpeter appelait la « destruction créatrice », est que les entreprises plus productives – celles qui offrent de meilleurs produits, des coûts plus bas ou de meilleurs modèles d’entreprise – se développent plus rapidement que les entreprises en place moins productives, et finissent par les supplanter. Mais après 2000, en moyenne, les entreprises ayant un niveau de productivité donné ont progressé deux fois moins vite que les entreprises ayant le même niveau de productivité dans les années 1980 et 1990. En d’autres termes, la productivité a moins d’effet sur la croissance qu’auparavant. Et lorsque les entreprises productives se développent plus lentement, elles sont moins susceptibles de « sauter » les leaders du secteur et de les déloger. L’année dernière, des recherches établissaient un lien direct entre la diminution de l’impact de l’amélioration de la productivité et la domination sectorielle accrue des grandes entreprises et leurs investissements dans les logiciels et autres biens incorporels.

Les dérives de la concentration

Un autre point de vue, exprimé avec force par les enquêteurs du Congrès américain lors d’auditions, attribue le déclin du dynamisme économique à une source différente : l’affaiblissement de la politique antitrust du gouvernement depuis les années 1980. Dans ce contexte, les grandes entreprises ont été autorisées à acquérir leurs rivaux, réduisant ainsi la concurrence. Les acquisitions ont renforcé la position dominante de ces entreprises, en particulier dans le secteur de la haute technologie, ce qui a entraîné un déclin de l’émergence de nouvelles entreprises technologiques et du financement par capital-risque des entreprises en phase de démarrage. Mais en fait, le taux d’entrée des nouvelles entreprises technologiques sur le marché n’a que modestement baissé par rapport à la poussée exceptionnelle du boom Internet, et le financement par capital-risque des entreprises en phase de démarrage atteint des niveaux records, avec deux fois plus de financements aujourd’hui qu’en 2006 et quatre fois plus de montants investis. Le problème n’est pas que les grandes entreprises empêchent les jeunes pousses de pénétrer les marchés ou d’obtenir des financements, mais plutôt que les grandes entreprises utilisent des technologies à grande échelle qui rendent la croissance des jeunes pousses plus difficile. En outre, les grandes entreprises comme Amazon se sont développées principalement en adoptant des modèles commerciaux supérieurs, et non en achetant des rivaux. En effet, le taux d’acquisitions par des entreprises dominantes a diminué depuis 2000.

Bien sûr, ces acquisitions affectent parfois le paysage des startups. Certains chercheurs ont identifié ce que l’on appelle des « zones de mort », où les grandes entreprises technologiques procèdent à des acquisitions pour éliminer la concurrence et où le capital-risque devient difficile à trouver. Mais d’autres chercheurs constatent que les startups réagissent souvent en déplaçant leur activité innovante vers une autre application. En outre, la perspective d’une acquisition par une grande entreprise incite souvent les gens à créer des startups. En effet, malgré ce qui est arrivé à Nuance, le nombre de start-ups de reconnaissance vocale et de traitement du langage naturel arrivant sur le marché a quadruplé depuis 2005, et 55% de ces start-ups ont reçu des investissements en capital-risque.

Le ralentissement de la croissance des start-ups innovantes n’est pas seulement un problème pour quelques milliers d’entreprises du secteur technologique ; les vents contraires qui soufflent sur des sociétés comme Nuance sont responsables de problèmes qui affectent la santé de toute l’économie. Des chercheurs ont montré que le ralentissement de la croissance des entreprises productives explique en grande partie le ralentissement de la croissance de la productivité globale, un chiffre qui mesure la quantité de production de l’économie par personne et sert d’indice approximatif du bien-être économique. James Bessen affirme que ses propres travaux ont également montré qu’il joue un rôle dans l’accroissement des inégalités économiques, l’aggravation de la fracture sociale et le déclin de l’efficacité des gouvernements.

Que faut-il faire pour inverser la tendance ?

Que faut-il faire pour inverser la tendance ? Une application plus stricte de la législation antitrust pourrait être utile, mais les changements dans le dynamisme économique sont davantage dus aux nouvelles technologies qu’aux fusions et acquisitions. Un problème plus fondamental est que les nouvelles technologies les plus importantes sont propriétaires et ne sont accessibles qu’à un petit nombre de grandes entreprises. Dans le passé, les nouvelles technologies se sont largement répandues, soit par le biais de licences, soit parce que les entreprises ont développé des alternatives de manière indépendante ; cela a permis d’accroître la concurrence et l’innovation. Le gouvernement a parfois contribué à ce processus. Bell Labs a mis au point le transistor, mais a été contraint par les autorités antitrust à accorder des licences étendues pour cette technologie, créant ainsi l’industrie des semi-conducteurs. De même, IBM a créé l’industrie moderne du logiciel lorsque, en réponse à la pression antitrust, elle a commencé à vendre les logiciels séparément du matériel informatique.

Aujourd’hui, nous assistons à des évolutions similaires, même sans action gouvernementale. Amazon, par exemple, a ouvert son infrastructure informatique propriétaire pour créer l’industrie du « nuage », qui a fortement amélioré les perspectives de nombreuses petites entreprises en démarrage. Mais la politique antitrust peut être utilisée pour encourager ou contraindre davantage de grandes entreprises à ouvrir leurs plateformes propriétaires. L’assouplissement des restrictions que les accords de non-concurrence et les droits de propriété intellectuelle imposent à la mobilité des employés peut également favoriser une plus grande diffusion des technologies.

Dans l’économie d’aujourd’hui, la technologie a pris un nouveau rôle. Autrefois force motrice de la compétition et de la concurrence, elle est maintenant utilisée pour les supprimer.

James Bessen est maître de conférences à la faculté de droit de l’université de Boston et l’auteur du livre The New Goliaths : How Corporations Use Software to Dominate Industries, Kill Innovation, and Undermine Regulation, dont cet article, publié par la MIT Technology Review, est l’adaptation.