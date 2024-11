Living Places Copenhagen, l’avenir du design architectural ?

Cette année, le prix Danish Design Award adopte une nouvelle approche axée sur leurs valeurs et récompense le projet Living Places Copenhagen, développé par le Groupe VELUX, EFFEKT, Artelia et Enemærke & Petersen, en tant qu’exemple pionnier d’une conception architecturale, créant un changement positif et répondant aux grands défis climatiques et sanitaires auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

Le Danish Design Award 2024 marque un nouveau chapitre dans son histoire pour se concentrer sur des solutions qui défient les frontières traditionnelles. Il met en lumière l’impact positif du design dans la vie quotidienne et célèbre les entreprises et designers à travers le pays pour leurs solutions innovantes à des problèmes complexes. L’essence d’un design exceptionnel/ conception exceptionnelle réside dans un profond respect des matériaux, des personnes et de la société.

Le Danish Design Award est une collaboration entre le DDC – Danish Design Center et l’association professionnelle Design Denmark. Creative Denmark est partenaire de marque en 2024.

Cette année, l’évaluation s’est basée sur cinq valeurs fondamentales : Ne pas nuire, Rechercher la beauté, Montrer la voie, Prouver votre impact et Résoudre des problèmes qui valent la peine d’être résolus. Cela démontre que le design danois représente plus que l’artisanat et l’esthétique, c’est aussi un engagement éthique à créer un monde meilleur.

Living Places Copenhagen a été mis en avant par le jury comme un projet alliant une belle conception architecturale à une empreinte carbone réduite, des environnements intérieurs sains et une toute nouvelle approche de notre façon de vivre ensemble.

Le Groupe VELUX, EFFEKT, Artelia et Enemærke & Petersen ont ouvert Living Places Copenhague en avril 2023 dans le quartier des chemins de fer de Copenhague, le premier prototype du concept global Living Places. L’objectif est d’ouvrir la voie au reste du secteur du bâtiment et de montrer comment repenser les bâtiments afin de répondre aux principaux enjeux mondiaux en matière de climat et de santé publique. Le concept repose sur cinq principes clés : des habitations saines, modulables,

duplicables, simples à construire et à des coûts abordables. Ces principes peuvent être appliqués à des bâtiments et à des quartiers existants ou neufs.

« Living Places Copenhagen va au-delà des idées et transforme des objectifs ambitieux en réalité. Il ne s’agit pas seulement de faire la différence avec des émissions de CO2 extrêmement faibles de 3,85 kilos par mètre carré par an. C’est une vision montrant la manière dont nous pouvons construire et vivre ensemble à l’avenir, en renforçant les communautés, en préservant notre individualité et en améliorant la santé humaine. Ce projet représente bien la manière dont nous pouvons construire à la fois pour les personnes et pour la planète », a déclaré le jury.

Un nouveau paradigme dans l’industrie de la construction

Le concept Living Places a été développé pour montrer comment une approche innovante de la construction peut aider à résoudre les défis mondiaux liés au climat et à la santé. Le projet a été exposé sous forme de prototypes dans le quartier ferroviaire de Copenhague depuis un an et demi, démontrant qu’il est possible de construire des logements avec une empreinte carbone ultra-faible et un climat intérieur optimal – à un prix qui correspond au marché des maisons individuelles et mitoyennes nouvellement construites à grande échelle.

« Living Places vise à créer des habitations saines et flexibles qui font la différence tant pour les personnes que pour l’environnement », déclare Lone Feifer, Directrice des Bâtiments Durables pour le Groupe VELUX. « De nouvelles données issues des tests de Living Places Copenhagen montrent une corrélation claire entre un bon climat intérieur et un bien-être accru, confirmant qu’un focus sur la santé devrait être au centre de la conception des maisons futures. Cela montre également que nous pouvons effectivement construire des maisons qui sont à la fois saines à habiter et avec un impact significativement moindre sur la planète, sans attendre de nouvelles technologies. »

Il est de plus en plus urgent d’avoir des bâtiments sains, durables et résistants. Alors que le secteur du bâtiment représente jusqu’à 40 % de la consommation mondiale d’énergie et des émissions de CO2, et qu’un Européen sur trois est exposé à un risque climatique intérieur qui affecte négativement sa santé, son bien-être et sa productivité, il est temps d’agir.

« Nous disposons en fait de toutes les connaissances et de toutes les technologies nécessaires pour nous rapprocher de nos objectifs climatiques grâce à des solutions relativement simples. Actuellement, nous travaillons sur les lieux de vie pour réduire les émissions de CO2 sans compromettre l’architecture, le climat intérieur, la lumière du jour ou l’air frais », explique l’ingénieur Steffen Maagaard, directeur technique de la conception énergétique et du climat intérieur chez MOE Engineers.

Cible pionnière de la stratégie de développement durable de VELUX, le concept Living Places repense la façon dont nous construisons aujourd’hui et défions l’industrie du bâtiment de créer des solutions responsables et régénératrices qui profitent à la fois aux personnes et à la planète.

Dans un esprit expérimental, VELUX, MOE Engineers et EFFEKT Architects ont soigneusement étudié chaque matériau, chaque conception et chaque technique de construction pour les lieux de vie et ont établi une projection des émissions par rapport à la maison de référence danoise typique. Tout au long du processus, des évaluations de l’impact environnemental total du bâtiment ont été réalisées par le biais d’analyses du cycle de vie (ACV).

En partant de la base, chaque élément du bâtiment a également été optimisé pour obtenir la meilleure constellation de prix, de climat intérieur et d’empreinte carbone, avec une attention particulière accordée à l’enveloppe du bâtiment où des économies significatives de CO2 peuvent être réalisées.

« Connaître l’impact environnemental des bâtiments, y compris leur impact sur l’ensemble du cycle de vie, depuis la conception et la fabrication jusqu’à l’utilisation, la maintenance et la démolition, est essentiel pour optimiser la façon dont nous construisons », a déclaré Tina Højgaard, architecte MAA chez EFFEKT.

Après avoir calculé les scénarios, le partenariat a créé le concept Living Places, qui peut être construit comme une maison unifamiliale, n’émettant que 3,8 kg de CO2 eq/m2/an, avec une vérification par une tierce partie de AAU BUILD – Department of the Built Environment (Département de l’environnement bâti). Ce résultat est plus de trois fois inférieur aux exigences de la nouvelle législation danoise en matière de construction pour 2023, à savoir un maximum de 12 kg de CO2/m2/an.

Des maisons plus saines

Étant donné que nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur, la façon dont nous construisons et vivons a une incidence directe sur notre santé physique et mentale. Si les lieux de vie se concentrent sur la création d’un meilleur environnement de vie pour notre planète, ils ouvrent également la voie à une société tournée vers l’avenir qui améliore les conditions de vie des personnes.

« Dans l’idéal, votre maison devrait renforcer votre santé grâce à la lumière du jour et à l’air frais. Elle doit ensuite pouvoir s’adapter à vos différents besoins tout au long de la journée et de votre vie », explique Lone Feifer, architecte et directeur des bâtiments durables chez VELUX. Nos maisons sont un élément important de notre état de santé général. En même temps, au fil des générations, nous nous sommes déconnectés de la nature, ce qui affecte notre santé. C’est dans cette optique que VELUX, EFFEKT Architects et MOE Engineers ont conçu des lieux de vie en mettant l’accent sur le climat intérieur grâce à la lumière du jour et à l’air frais.

Les fenêtres de toit, tant sur les toits en pente que sur les toits plats, apportent plus de lumière du jour dans les pièces, augmentant le bien-être des résidents et réduisant en même temps le besoin de lumière artificielle. Le contact avec la lumière du jour et la nature permettra aux résidents de mieux suivre les rythmes de la journée et des saisons, ce qui renforce les rythmes de sommeil et réduit les niveaux de stress.

Il est possible de fournir de l’air frais toute l’année, quelles que soient les conditions météorologiques, en combinant la ventilation naturelle par les fenêtres et les portes avec la ventilation mécanique. Les fenêtres de toit et la ventilation sont reliées à des capteurs qui ouvrent automatiquement les fenêtres, activent les stores et augmentent le débit d’air pour éviter la surchauffe et une mauvaise qualité de l’air intérieur.

« Nous nous efforçons d’introduire ces qualités dans le plus grand nombre de maisons possible, afin de renforcer la santé publique. Tous les calculs que nous avons effectués jusqu’à présent sur les lieux de vie indiquent que nous pouvons construire en réduisant l’empreinte CO2 et en améliorant la santé grâce à un climat intérieur optimal », déclare Lone Feifer.

Un design qui établit une nouvelle norme

Le projet Living Places a déjà reçu une reconnaissance nationale et internationale significative, et avec ce prix, le Danish Design Award reconnaît la qualité esthétique et de design du projet, qui va de pair avec les principes durables.

« Living Places est un exemple de la manière dont une bonne conception consiste à poser les bonnes questions. Nous avons cherché à développer des habitations qui seraient saines pour la planète et pour les personnes, conçues avec des principes de construction simples et circulaires, créant des communautés, étant flexibles et abordables. Dans l’ensemble, cela représente un changement de paradigme qui place la vie au centre de la conception au sens large et crée l’innovation à tous les niveaux », déclare Sinus Lynge, Associé Fondateur chez EFFEKT.