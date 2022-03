Grand Palais augmenté #2

Palais Augmenté, le premier festival dédié à la création artistique en réalité augmentée et aux innovations culturelles immersives, dont l’édition inaugurale en 2021 avait rencontré un grand succès auprès du public, revient cette année avec un programme enrichi de nouvelles expériences digitales avec pour thème commun l’alchimie et l’énergie collective.

Ce festival, initiative de Fisheye et de la Rmn – Grand-Palais, a pour ambition d’être un véritable état des lieux des innovations technologiques liées à la culture.

Au programme de cette deuxième édition : un parcours d’œuvres inédites en réalité augmentée créées par des artistes internationaux accessible depuis les smartphones des visiteurs, des expériences interactives technologiques dans des espaces de démonstration appelés “labs” et un cycle de conférences sur trois jours abordant des thématiques liées à la création numérique contemporaine.

Artistes présentés et leurs œuvres

Toutes les œuvres sont des commandes originales créées pour le festival, et chaque artiste possède une pratique multidisciplinaire au-delà de l’art numérique : photographie, sculpture, performance, intelligence artificielle, poésie…

Mouawad et Laurier (nés en 1980, Liban et France) Paysage Sonore : une performance musicale en réalité augmentée, générée en temps réel par les sons produits par l’ensemble des visiteurs à l’intérieur du Grand Palais Ephémère. Une harmonie musicale hypnotique et contemplative fait le lien entre réel et virtuel, et des particules de lumière réagissent à cette composition à travers différents paysages inspirés par les éléments naturels.

Ittah Yoda (nés en France et Japon) Never the Same Ocean : cette œuvre ramène à la surface des mondes sous-marins méconnus, prenant la forme de sculptures interactives et vivantes, issus en partie de reconstructions 3D de phytoplanctons et zooplanctons. Le duo collabore avec des instituts de recherche pour proposer des nouvelles formes de langage et de communication inspirés par les systèmes de symbiose présents fréquemment entre la flore et la faune sous-marine.

Gourau Phong (nés en 1985 et en 1989, France) Can dogs save the world ? : Le Grand Palais Éphémère se transforme en un parc à chien d’inspiration résolument californienne, à l’intérieur duquel les visiteurs vont apprivoiser d’étranges créatures canines, et se laisser apprivoiser les uns les autres grâce à ces chiens virtuels, symboles d’un lien social ludique et pur.

Julien Creuzet (né en 1986, France) Ogun et Mars, pour une cosmogonie de l’invisible : les visiteurs sont invités à tourner autour d’une immense forme anthropomorphique répétant le même geste inlassablement, ôtant de sa propre tête, livre après livre, près de 80 références panafricaines, francophones, anglophones, lusophones et hispanophones.

Gobelins, l’école de l’image (France) L’école de création propose une œuvre collaborative réalisée par les étudiants issus de la formation Jeux vidéo et expériences ludiques, qui donne un regard contemporain sur la réalité augmentée et ses applications.

ECAL, Ecole Cantonale de Lausanne (Suisse) L’ECAL a choisi de faire intervenir deux anciens étudiants, Pierry Jacquilla et ZEROTERA, pour des créations en réalité augmentée à l’intérieur du Grand Palais Éphémère.

Les « labs »

En parallèle de l’exposition, une dizaine d’expériences innovantes et engageantes sont proposées au public par des musées, des acteurs technologiques et des écoles d’art, pour permettre la rencontre, l’échange et l’apprentissage des nouvelles technologies, et mettre en exergue un nouveau champ des possibles pour la culture et la médiation dans diverses disciplines d’expression culturelle.

Cycle de conférence

Un cycle de 10 conférences inédites aura lieu au Balcon Eiffel du Grand Palais Éphémère, sur les trois jours de l’événement. Experts, artistes, penseurs, écoles, entreprises et institutions pourrons débattre et échanger sur des sujets de fond liés aux nouvelles sociétés numériques, comme les NFT, les métavers, la 5G et l’écoresponsabilité.

Le programme complet du festival sera dévoilé le 9 mai 2022 sur www.palaisaugmente.fr

Palais Augmenté se jumelle cette année avec PiXii Festival, le festival international des cultures digitales, qui se tiendra fin juin à la Rochelle. Les festivals bénéficient d’un attachement commun à l’innovation dans la culture ainsi qu’à la création de liens territoriaux en faveur du numérique. Une partie de la sélection artistique de chaque événement sera présentée dans les deux lieux.

Grand Palais augmenté #2, du 17 au 19 juin 2022 au Grand Palais éphémère, Place Joffre – 75007 – Paris

Informations pratiques

Il est demandé au public de venir profiter de l’exposition muni de son téléphone portable (batterie quasi pleine) et d’un casque audio. L’application de l’événement, nécessaire à la visualisation des œuvres, pourra être téléchargée au préalable sur les plateformes Androïd et Apple.

Des médiateurs seront présents pour accompagner les visiteurs le jour J, afin de répondre aux questions et de guider chacun dans la découverte de cette nouvelle technologie.

Ce festival est conçu dans le cadre du programme d’innovation de la Rmn – GP « Art#Connexion » Ouverture au public : vendredi 17 juin : 12h – 20h samedi 18 juin : 10h – 20h dimanche 19 juin : 10h – 18h tarifs : 6 € plein tarif, 4 € tarif réduit, gratuit pour les moins de 16 ans.

Réservations ouvertes le 9 mai 2022 sur www.palaisaugmente.fr