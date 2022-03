Rencontres Internationales Paris/Berlin 2022

L’édition 2022 des Rencontres Internationales Paris/Berlin se réinvente et propose une expérience audiovisuelle aussi enthousiasmante qu’inédite. En présence d’artistes du monde entier, cette nouvelle édition offre une programmation exceptionnelle, réunissant 118 œuvres de 39 pays, des artistes reconnus sur la scène internationale aux côtés de jeunes artistes présentés pour la première fois.

Les prochaines Rencontres Internationales Paris/Berlin auront lieu du 2 au 8 mai 2022 sur place à Paris et en direct en ligne, en accès libre tout public.

Pendant sept jours, la manifestation sera le prisme d’une véritable effervescence artistique et culturelle, avec une place importante donnée à la jeune création. La thématique des « espaces hybrides » traversera l’ensemble de la programmation et sera l’occasion d’explorer de nouveaux mondes possibles. Et, entre autres innovations de cette édition 2022, pour la première fois, un jury international décernera un prix et une dotation à l’une des œuvres de la programmation. Le Moving Image International Art Prize distinguera une œuvre singulière dans le domaine des images en mouvement (1).

Approches documentaires, fictions expérimentales, vidéos, formes hybrides et multimédias. En présence d’artistes du monde entier, l’édition 2022 proposera une programmation internationale inédite réunissant plus de 110 de 39 pays, dont 90% présentées en première française, européenne et internationale : séances de projection thématiques, cartes blanches, expositions, programmation VR, visites hors-les-murs, forum et tables rondes. Un programme plein de surprises qui sera annoncé prochainement. En attendant, voici ci-dessous quelques-uns des points forts.

A ne pas manquer :

La première rétrospective en France des films courts et moyens métrages d’Apichatpong Weerasethakul, Prix du Jury au Festival de Cannes 2021.

Une carte blanche exceptionnelle à Dara Birnbaum, grande pionnière vidéo, à l’origine notamment de l’iconique « Technology/ Transformation: Wonder Woman ».

Parmi les 118 œuvres programmées, citons également la présentation d’œuvres récentes ou inédites de Rosa Barba, George Drivas, Tamar Guimaraes, Salomé Lamas, Ariane Loze, Natacha Nisic, Laure Prouvost, John Smith, Zapruder, et de bien d’autres encore.

Lieux (Paris) :

Beaux-arts de Paris

Auditorium du Louvre

Centre Pompidou

Maison Européenne de la Photographie

Galerie rue Française

Centre Wallonie-Bruxelles

Goethe-Institut Paris

Entrée libre et en direct sur www.art-action.org/live

Pour en savoir plus et suivre la programmation complète

(1) L’appel à proposition annuel, qui permet désormais d’inscrire une œuvre à la programmation principale et/ou au Moving Image International Art Prize, a reçu un très large écho, avec un total de 5 729 propositions reçues de 105 pays, grâce au relais de centaines d’organismes, médias, institutions et réseaux culturels européens et internationaux. La programmation est en cours. Les notifications de décision seront envoyées aux artistes et organismes ayant proposé une œuvre fin mars 2022. La programmation sera annoncée sur le site web de l’événement début avril 2022.