Cinema for change – 11e édition : humain et inspirant !

Cinema for change est un festival de cinéma humain et inspirant, mêlant le divertissement à l’émotion. Il s’intéresse à tous les cinémas qui défendent des valeurs humanistes, documentaire comme fiction ; qui divertissent tout en éveillant les consciences sur les enjeux auxquels notre planète doit faire face de manière imminente et nous donne à réfléchir ensemble à un futur qui donne envie.

La 11e édition de Cinema for change se tiendra du 5 au 10 avril 2022 à Paris et en ligne. Le critère de sélection des films sont les 17 thématiques des Objectifs de Développement Durable, campagne des Nations Unies qui court de 2016 à 2030 afin de permettre un développement durable sur notre planète.

Le programme en salles

Cette 11e édition signe le retour en salles de l’événement à Paris au Grand Rex et au Pathé Opéra. Les cérémonies d’ouverture (5 avril) et de clôture (9 avril) seront animées par Cyrille Eldin.

Les six longs-métrages en compétition sont :

Allons Enfants de Thierry Demaizière & Alban Teurlai (Le Pacte) présenté en ouverture

A l’ombre des Filles de Etienne Comar (AdVitam)

Flee de Jonas Poher Rasmussen (Haut et Court)

En Corps de Cédric Klapisch (StudioCanal)

Sais-tu pourquoi je saute ? de Jerry Rothwell (L’Atelier D’images)

Ténor de Claude Zidi Jr. (StudioCanal)

Les Folies Fermières de Jean-Pierre Améris (Apollo Films) est présenté en clôture (hors compétition).

Ils feront tous l’objet d’une discussion à l’issue de la projection avec les équipes des films.

Les films Animal de Cyril Dion et Bigger than us de Flore Vasseur seront présentés en séances spéciales et suivis de discussions avec le public.

Le jury long métrage est composé de Maurice BARTHÉLÉMY, Président de la 11ème édition, comédien et réalisateur, d’Antony CORDIER réalisateur, de Catherine MARCHAL, comédienne, de Sandrine QUÉTIER animatrice de télévision et comédienne, d’Eric VALLI, photographe et réalisateur.

Ces personnalités reconnues pour leur regard éclairé et inspirant primeront les films. Ces prix seront remis le samedi 9 avril suivi de la projection en avant-première du film Les folies fermières de Jean-Pierre Améris.

Deux prix d’honneur seront remis lors de la séance d’ouverture, à Cyril DION (réalisateur) et Flore VASSEUR (réalisatrice) pour leur action et inspiration auprès des nouveaux talents.

Le programme en ligne

LES LONGS-MÉTRAGES

Une sélection de longs métrages hors compétition sera disponible chaque soir à 20h00 sur la plateforme de visionnage Cuult (ex-25e heure) : https://cuult.fr/cinema/604/

Les longs-métrages sélectionnés sont :

THE ARROW OF TIME de Leila Conners (The E-moovie), lundi 4 avril à 20h

POUMON VERT ET TAPIS ROUGE de Luc Marescot (Destiny Films), mercredi 6 avril à 20h

MY FAVORITE WAR de Ilze Burkovska-Jacobsen (Destiny Films), jeudi 7 avril à 20h

ALICK & ALBERT de Douglas Watkin (Freshwater Pictures), vendredi 8 avril à 20h

RADIOACTIVE de Marjane Satrapi (StudioCanal), samedi 9 avril à 20h

DE SON VIVANT de Emmanuelle Bercot (StudioCanal), dimanche 10 avril à 20h

LES COURTS-MÉTRAGES – Programme par thématique

Quatre programmes de courts métrages sont proposés

Le jury court métrage est composé des comédiennes Shirley BOUSQUET et Eugénie DEROUAND, de Malory MALMASSON, influenceuse, du réalisateur Antoine de MAXIMY et du comédien Jean-Baptiste SHELMERDINE. Il remettra quatre prix : Le Prix de l’égalité des sexes, le Prix de la santé et du bien-être, le Prix du climat et de la biodiversité et le Prix Yunus Spirit.

LES COURTS-MÉTRAGES – Programme des Prix Jeunesse

Près de 15 000 élèves ont voté pour les prix JEUNESSE du Festival, en France, à Monaco et en Afrique francophone. Trois programmes de courts-métrages leur ont été proposés sur une période de cinq mois. Des élèves représentant chacune des trois catégories remettront trois prix : le Prix des enfants, le Prix des collégiens et lycéens et le Prix des étudiants.

Ils seront accessibles gratuitement durant toute la durée du festival sur les chaines du festival : https://www.dailymotion.com/cinemaforchange et https://www.youtube.com/cinemaforchange

Les quatre courts métrages sélectionnés pour le prix des enfants seront à retrouver sur la chaîne CANAL+ Kids et via myCANAL

LES TABLES RONDES pour éveiller les consciences

Destinées à toutes et tous, ces tables-rondes seront retransmises sur les médias sociaux du festival et sur les chaînes du Festival : https://www.dailymotion.com/cinemaforchange et https://www.youtube.com/cinemaforchange

– Climat & Environnement : Peut-on atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 ? Quelques pistes pour y parvenir… Et quelle place pour les nouvelles technologies ?

Une discussion animée par Annabelle Baudin, consultante RSE avec Philippe Kunter, directeur du développement durable et de la RSE chez Bpifrance et Laurence Monnoyer-Smith, directrice du Développement Durable au CNES.

– Égalité homme-femme : Pour réussir professionnellement, les femmes doivent-elles, encore, en faire deux fois plus que les hommes. Une idée révolue ? Nous vous partageons quelques initiatives pour faire avancer les lignes !

Une discussion animée par Nathalie Vincent, animatrice avec Jaleh Bradea, directrice de projets inclusion et égalité des chances de Vivendi, Sophie Viger, directrice générale de 42, William Shilton, responsable des programmes chez Créatis et Laurence Fischer, ambassadrice pour le Sport au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

– Mobiliser la jeunesse : Comment mobiliser la jeunesse ? Quelle stratégie pour générer l’intérêt et le passage à l’action ?

Organisé en partenariat avec Imagine 2050.

Une discussion animée par Flora Clodic-Tanguy, journaliste indépendante avec Flore Vasseur, autrice et réalisatrice, Victor Quilichini, comédien et activiste pour le climat et Convergences, Clara James, chargée de projet Jeunesses et engagement chez Convergences.

– Nouveaux récits : Quel rôle pour les leaders culturels dans la transition écologique ? Sur fond de pandémie mondiale et de guerre en Ukraine, comment mieux prendre en compte l’urgence de la transition écologique et sociale dans le débat démocratique et l’espace médiatique ? Comment les leaders culturels peuvent-ils faire émerger de nouveaux récits inspirants sur des futurs souhaitables ?

Organisé en partenariat avec Imagine 2050.

Une discussion animée par Laurent Esposito, directeur de Imagine 2050 avec Julie Gautier, apnéiste et réalisatrice de films sous-marins, Paloma Moritz, journaliste et réalisatrice d’impact, Gilles Dufraisse, producteur de films à impact chez InFocus Prod et Caroline de Chantérac, responsable de La fabrique des récits chez Sparknews.

LE SOUTIEN AUX DISTRIBUTEURS ET AU FINANCEMENT DU CINÉMA

Le Festival Cinema for Change propose une passerelle entre les entreprises (marques) et les distributeurs dont la sortie de films au cinéma est proche (de 3 à 6 mois). Ces partenariats, entre une marque et un film, ont pour but de soutenir les distributeurs afin d’offrir plus de visibilité au film et aux marques de s’associer à des films qui portent un message et des valeurs qui leurs sont communs. Plusieurs films feront ainsi l’objet de projections spécifiques pour inciter les entreprises à soutenir les distributeurs pour la sortie de leurs films.

