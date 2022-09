Lancer l’alerte : une exposition de Wildproject à Bruxelles

À l’occasion des 60 ans de Printemps silencieux, et de la parution de Monocultures de l’esprit de Vandana Shiva (le Printemps silencieux des Suds), les éditions Wildproject proposent un hommage aux sentinelles de l’écologie avec l’exposition LANCER L’ALERTE à la Maison du livre de Bruxelles.

Ces dernières années, plusieurs scandales ont été mondialement médiatisés : Julian Assange et Wikileaks, Edward Snowden et la NSA, Chelsea Manning et l’armée américaine. Autant de lanceuses et de lanceurs d’alerte qui ont mis en lumière les dysfonctionnements de nos sociétés de contrôle, industrielles et mondialisées.

Face aux phénomènes de destruction généralisée de la santé des vivants – humains et autres qu’humains —, lancer l’alerte est une tactique opérante, qui utilise la puissance des médias contre l’ordre établi. Or c’est exactement le même phénomène de dénonciations que l’on trouve aux origines diverses de l’écologie politique.

La Maison du Livre et les éditions Wildproject s’associent pour parcourir leur catalogue et vous proposer un voyage aux côtés des sentinelles historiques de l’écologie.

Créée en 2009, Wildproject est une maison d’édition indépendante spécialisée en écologie et basée à Marseille. Ouvrages fondateurs des pensées de l’écologie, essais d’écologie décoloniale, récits situés et livres de poche, Wildproject explore les formats et les manières de dire pour répondre à une question de plus en plus pressante : Comment réorganiser les sociétés humaines dans leurs relations au vivant, pour mettre un terme à l’extinction en cours de la vie sur Terre ?

Des révolutions philosophiques aux luttes politiques : l’évolution de la maison témoigne d’une décennie d’effervescence éditoriale et d’hybridation des enjeux. Après avoir été à l’avant-garde des pensées de l’écologie, Wildproject entend désormais contribuer à leur mise en œuvre.

Reproductions d’insectes déformés par les radiations nucléaires, projection de documentaire, objets et autres focus emblématiques des questions écologiques émailleront cette exposition. Ateliers d’écriture et visites guidées permettront une immersion plus complète dans ce continuum historique des luttes écologiques.

Galerie de portraits

En 1962, il y a tout juste soixante ans, Rachel Carson (biologiste marine états-unienne) publie Printemps silencieux, un livre au retentissement planétaire. Elle y dénonce la première le scandale des pesticides, rebuts de la Seconde guerre mondiale qui contaminent toute la chaîne alimentaire et crée les conditions d’un véritable biocide. Le DDT sera interdit aux Etats-Unis deux ans après la parution de son livre.

À ses côtés, Vandana Shiva (écoféministe indienne), Daniel Pauly (dénonciateur franco-canadien de la surpêche mondiale) ou encore Tanaka Shozo (défenseur japonais des rivières) viendront composer une galerie de portraits de sentinelles écologistes. Une invitation à retracer l’histoire de l’écologie du point de vue de ces luttes politiques qui défendent la santé de la Terre.

Créatures de Tchernobyl

Œuvres de l’artiste suisse Cornelia Hesse-Honegger représentant en grand format des insectes déformés par les radiations nucléaires.

Tou·tes sentinelles

Projection d’extraits du documentaire de Rachel Carson, la mère de l’écologie, de Tamara Erde.

Des ateliers d’écriture et visites guidées permettront une immersion plus complète dans ce continuum historique des luttes écologiques.

Les rendez-vous autour de l’exposition

Vendredi 23 septembre 2022 : Vernissage en présence de l’équipe des éditions Wildproject

Samedi 24 septembre 2022 : Forum activiste « Répondre à l’alerte : réunir des sentinelles de terrain »

Lundi 26 septembre 2022 : Journée Écologie du livre (pour les professionnels)

Lundi 10 novembre 2022 : Atelier au marais Wiels.

Rencontre de clôture avec avec Isabelle Stengers et Isabelle Loodts.

Exposition « Lancer l’alerte » , du 23 septembre au 10 novembre 2022 à La Maison du Livre – 28, rue de Rome – 1060 Bruxelles

Entrée libre

Inscription en ligne

