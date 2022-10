Giorgio Morandi, portrait intime

Du 18 octobre au 17 décembre 2022, Clavé Fine Art, en collaboration avec Maggiore g.a.m., présente une rétrospective consacrée à Giorgio Morandi, artiste italien majeur du XXe siècle, dans l’espace intime et lumineux de l’ancien atelier de César restauré par l’architecte Kengo Kuma. Les œuvres exposées témoignent de l’art de Morandi, qui décline l’abstraction à travers ses célèbres natures mortes mais aussi des paysages et bouquets de fleurs, représentés avec une variété de techniques : huiles sur toiles, gravures, dessins et aquarelles.

En collaboration avec la Galleria d’Arte Maggiore g.a.m. de Bologne, spécialiste de l’artiste, l’exposition hommage proposée par la galerie d’art moderne et contemporain Clavé Fine Art souhaite remettre l’art de Morandi, artiste italien occupant une place à part dans l’histoire de l’art, sur le devant de la scène culturelle, la dernière exposition personnelle en institution parisienne consacrée à l’artiste s’étant tenue il y a plus de vingt ans au Musée d’Art Moderne de Paris.

À travers un accrochage intimiste, Clavé Fine Art offre un panorama englobant les différents sujets abordés et techniques utilisées par Morandi tout au long de sa carrière.

Giorgio Morandi s’illustre par le dévouement porté à son art, lui qui ne quitta que très peu son atelier situé dans sa ville natale de Bologne, mais aussi pour le nombre restreint de sujets qu’il a étudiés et représentés. L’exposition présente ainsi non seulement des natures mortes, mais elle donne également à voir des fleurs et des paysages où le temps semble suspendu et la durée infinie, témoignages précieux de son travail.

Artiste italien né en 1890 à Bologne, Giorgio Morandi apprend la gravure à l’académie des Beaux-Arts de Bologne en étudiant les estampes de Rembrandt. Son style de peinture est influencé par les post-impressionnistes et les premiers peintres cubistes tels que Cézanne et Picasso.

Les natures mortes de l’artiste font partie de ses œuvres notables. Les objets sont ordonnés sur une table de son atelier et sont généralement des pots ou des bouteilles trouvés ou achetés dans des brocantes. Les couleurs utilisées sont pâles et les variations de ton subtiles, parfois en opposition avec un blanc plus éclatant.

Le vide tient une place aussi importante que le plein et les objets se superposent d’une manière poétique et abstraite. En 1948, son art est récompensé par le premier prix de peinture de la Biennale de Venise.

Depuis la mort de l’artiste italien en 1964, de nombreuses expositions à son propos sont organisées à travers le monde. Les œuvres de Giorgio Morandi font partie de nombreuses collections publiques d’art contemporain, parmi lesquelles figurent le Centre Pompidou de Paris, la Tate Modern de Londres, le Metropolitan Museum de New York, qui a notamment présenté une exposition rétrospective de l’artiste en 2008 en partenariat avec le Musée Morandi de Bologne.

Exposition du 18 octobre au 17 décembre 2022 – Clavé Fine Art, 10 bis rue Roger – 75014 Paris

https://www.clavefineart.com/

Image d’en-tête : Giorgio Morandi – Nature morte, 1930 – 23, 8 X 29 – Private collection, Italie