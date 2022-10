Performance augmentée « Overview – Art in Space » à la Cité des sciences et de l’industrie

Chaque année, le planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie lance un appel à résidences artistiques croisées. Consacrée aux projets de création associant art et science, cette résidence apporte son soutien aux artistes expérimentant de nouvelles technologies. Accueillis en résidence en janvier 2022 à la Cité des sciences et de l’industrie, la danseuse Jeanne Morel et l’architecte et designer Paul Marlier y sont revenus en septembre 2022 pour finaliser Overview – Art in Space, une œuvre performative conçue comme une quête sur la fragilité et la légèreté de l’être. Elle sera présentée au public au cours d’une unique représentation, le 11 octobre, durant laquelle les artistes lèveront le voile sur les coulisses de leur travail.

Accueillis en résidence en janvier 2022 à la Cité des sciences et de l’industrie, la danseuse Jeanne Morel et l’architecte et designer Paul Marlier (directeurs d’Art in Space) y sont revenus en septembre 2022 pour finaliser Overview – Art in Space, une œuvre performative conçue comme une quête sur la fragilité et la légèreté de l’être.

Fruit de cinq années de collaboration entre ces deux artistes français et des chercheurs, ingénieurs et spationautes du Centre national d’études spatiales et de l’Agence spatiale européenne, Overview – Art in Space est né d’un processus mêlant sciences, philosophie et danse.

Pour Jeanne Morel, la danse est instinctive, spontanée ; tel un élan vital, elle crée une harmonie entre le corps et l’environnement dans lequel il évolue. Elle est un langage corporel poussé jusqu’à la transe pour toucher la grâce. C’est cet état de l’être fugace, aussi personnel qu’universel, que Jeanne Morel et Paul Marlier souhaitent transmettre à leur public.

Hymne à la vie inachevée, Overview – Art in Space est un voyage sans fin où le mouvement chorégraphique ne connait pas de limite si ce n’est l’immobilité synonyme de mort. Les mouvements de danse se trouvent démultipliés, pris en écho sur le dôme du planétarium, par la projection des images stylisées de Paul Marlier, conçues à partir des analyses des données émanant du corps de Jeanne Morel.

Cinématographique, expérientielle et participative, cette mise en scène abstraite s’accompagne d’une partition musicale unique conjuguant musique électronique, cordes classiques et rythmes africains.

Les vibrations sonores pénètrent les corps, les ondulations des mouvements deviennent hypnotiques, offrant aux spectateurs un moment unique de partage autour de l’histoire de l’art, du ciel et du ballet universel, quelques minutes de totale immersion dans la danse.

Une version finalisée d’Overview – Art in Space sera proposée courant 2023 mais elle sera présentée au public au cours d’une unique représentation, le 11 octobre à la Cité des sciences, au cours de laquelle les artistes lèveront le voile sur le prologue et les coulisses de leur travail.

Représentation unique le 11 octobre 2022, à 18h30, à la Cité des sciences et de l’industrie – 30, avenue Corentin-Carou -75019 Paris

www.cite-sciences.fr

Inscriptions à l’adresse planetarium@universcience.fr

Photo d’en-tête : « Overview » ©Art in space