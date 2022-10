Lancer l’alerte : l’exposition qui met à l’honneur l’alerte écologique

« Sous un gouvernement qui emprisonne injustement, c’est en prison que l’homme juste est à sa place. » C’est avec cette citation d’Henry David Thoreau que démarre l’exposition « Lancer l’alerte » qui se tiendra du 18 novembre 2022 au 20 février 2023 à la REcyclerie à Paris.

Ces dernières années, plusieurs scandales ont été mondialement médiatisés grâce à l’engagement de lanceuses et de lanceurs d’alerte qui, aux côtés souvent de journalistes d’investigation ou de mouvements militants, ont mis en lumière les dysfonctionnements de nos sociétés de contrôle, industrielles et mondialisées. Face aux phénomènes de destruction généralisée du vivant, lancer l’alerte est une tactique opérante, qui utilise la puissance citoyenne contre l’ordre établi. Or c’est exactement le même phénomène de dénonciations que l’on trouve aux origines diverses de l’écologie politique.

À l’occasion des 60 ans de la parution de Printemps silencieux de Rachel Carson, la Maison les lanceurs d’alerte, les éditions Wildproject, Disclose et la REcyclerie s’associent pour vous proposer un voyage aux côtés des sentinelles historiques de l’écologie lors de la soirée qui ouvrira le Festival du livre et de la presse d’écologie.

Au cœur de cette exposition : quatre figures historiques – Rachel Carson, Tanaka Shozo, Vandana Shiva, Daniel Pauly – qui retracent, chacune dans leur domaine, l’importance et la difficulté des combats écologiques pourtant si nécessaires à notre temps. À leurs côtés, les œuvres de l’artiste suisse Cornelia Hesse-Honegger représentant des insectes déformés par les radiations nucléaires et un plaidoyer puissant pour un sursaut mondial de toutes et de tous face à l’urgence écologique et la destruction généralisée du vivant.

Créée par la maison d’édition Wildproject et la Maison du livre de Bruxelles, coproduite par la Maison des lanceurs d’alerte et le media d’investigation Disclose, en collaboration avec la REcyclerie, cette exposition s’appuie sur quatre ouvrages majeurs qui ont fait de Carson, Shozo, Shiva et Pauly des lanceurs d’alerte avant l’heure. Printemps silencieux – l’ouvrage de Rachel Carson qui a dénoncé le scandale des pesticides et fait interdire le DDT aux États-Unis – fête cette année ses 60 ans.

60 ans plus tard, l’ampleur de la tâche à accomplir reste intacte et c’est ce message que l’exposition vise à faire passer : face à l’inaction des États, il est urgent de grossir les rangs des résistances, de reprendre la main – par l’enquête et l’auto-organisation – sur la qualité de l’eau qu’on boit, des aliments qu’on mange ou des sources d’énergie qu’on utilise. Les lanceurs et les lanceuses d’alerte, leurs alliés, ainsi que les communautés en lutte sont des sentinelles indispensables qui nous montrent des voies pour enrayer les pratiques mortifères qui détruisent, chaque jour un peu plus, nos milieux de vie.

Vernissage le 18 novembre 2022, de 17h30 à 20h30 / Programme :

17h30 : Forum du livre et de la presse d’écologie – en collaboration avec la librairie Le Rideau Rouge et le Festival du livre et de la presse d’écologie | Apéro avec des lanceurs d’alerte et des ONG

19h00 : Table-ronde “Dé-bâillonner l’alerte” animée par Disclose, avec :

Inès Léraud (journaliste, autrice de la BD Les Algues vertes)

(journaliste, autrice de la BD Les Algues vertes) Brigitte Gothière (directrice de l’association L214)

(directrice de l’association L214) Léonore Moncond’huy (Maire de Poitiers)

(Maire de Poitiers) Paul François (agriculteur, auteur d’Un paysan contre Monsanto)

Lieu : La Recyclerie, 83 boulevard Ornano – 75018 Paris

Inscription au vernissage