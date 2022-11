Le nouveau Curated (Book)Store Bigaignon de Georges Rousse

Dans le cadre de ses désormais célèbres invitations curatoriales, la galerie Bigaignon a confié à l’artiste Georges Rousse le soin de bâtir la sélection des livres présentée à la librairie de la galerie, le « Curated (Book)Store », depuis la rentrée du mois de septembre 2022. Sur invitation de la galerie, l’artiste vient d’achever en seulement quelques jours une installation pensée pour investir le cœur de la librairie.

Après le succès de la première sélection de Marc Lenot, critique d’art et spécialiste de la photographie expérimentale, puis de celle de Marta Gili, commissaire d’exposition, ancienne directrice du Jeu de Paume et aujourd’hui directrice de l’ENSP d’Arles, c’est donc Georges Rousse qui est en charge du commissariat de la librairie curatée du galeriste parisien avec une « sélection à son image, à la fois délicate et pleine de sensibilité, oscillant entre photographie et poésie » comme l’explique Thierry Bigaignon.

Qui mieux que Georges Rousse pour investir de ses talents cette nouvelle librairie ? Il est photographe de renommée internationale, connu notamment pour ses anamorphoses photographiées dans des lieux voués à être détruits ou rénovés. Il est lauréat de nombreux prix et a été nommé, en 2017, Officier de l’ordre des Arts et des Lettres.

Cette sélection est marquée par l’omniprésence d’un lien essentiel entre texte et photographie, mais aussi d’images en noir et blanc pour la quasi totalité des livres, révélant ainsi le rapport intime qu’entretient Georges Rousse avec la photographie. L’invité semble montrer par ailleurs un fort intérêt pour la vision personnelle des artistes (La disparition des lucioles, écrits sur l’image, Denis Roche, 1983, Edition de l’étoile & Seuil), leur vécu (Haut Jorat, Gustave Roud, 2011, Fata Morgana Payot), ainsi que leur rapport personnel à la photographie elle-même (Photographies, Claude Simon, 1992, Maeght éditeur).

Georges Rousse souligne enfin son intérêt pour les romans photos puisque l’ouvrage Vrais Rêves, de Duane Michals (ed. Le Chêne, 1977) est l’un de ses premiers achats de livre de photographies. Mais cette sélection fait également la part belle aux beaux objets comme le livre Butterfly (Kansuke Yamamoto, Fapa, 2017) ou encore ceux publiés aux éditions Creaphis : Scotland, Jacques Roubaud et Jean-Pierre Gilson et Echos du silence de François Cheng & Patrick Le Bescont.

La citation de Hervé Guibert parue dans Photographes (ed. Gallimard) résume à elle seule la sélection réalisée par Georges Rousse : « Je rêve que les photographes se mettent à écrire et que les écrivains prennent des photos, qu’il n’y ait plus d’intimidation des uns aux autres, que chaque activité soit l’indicible, l’innommable ».

La sélection de Georges Rousse, proposée dans une fourchette de prix comprise entre 7,80€ et 150€ est disponible in situ et sur le site internet de la galerie.

Les livres de la sélection de Georges Rousse

La disparition des lucioles, écrit sur l’image, Denis Roche, 1983, Edition de l’étoile & Seuil – Fotografias, En los ferricarriles, Juan Rulfo, 2014, Editorial RM

Vrais rêves, Duane Michals, 1977, Le Chêne

L’atelier de Jean LeGac, Jean Le Gac, 2010, Thalia Edition

Le boîtier de la mélancolie, Denis Roche, 2015, Hazan

L’œil du voyageur, Nicolas Bouvier, 2008, Hoëbeke

Images d’Algérie, Une affinité élective, Pierre Bourdieu, 2003, Actes Sud

Haut Jora, Gustave Roud, 2011, Fata Morgana Payot

Mirages & solitudes, Gérard Macé, 2011, Le temps qu’il fait

Photographier sans appareil, Gérard Macé, 1998, Le temps qu’il fait

17 secondes, Marc Blanchet, 2022, L’atelier contemporain/Immanences editions

And also the trees, Marc Blanchet, 2022, L’atelier contemporain/Immanences editions

Conversations tardives, Jean Jacques Gonzales, 2022, L’atelier contemporain

Le travail photographique de Jean Jacques Gonzales, Jérôme Thélot, 2020, L’atelier contemporain

Elegies documentaires, Muriel Pic, 2016, Editions macula

L’argument du rêve, Muriel Pic, 2022, Heros Limites

L’image fantôme, Hervé Guibert, 1981, Editions de Minuit

Instantanés, Alain Robbe Grillet, 1982, Editions de Minuit

Le llano en flammes, Juan Rulfo, 2010, Folio

Pedro Paramo, Juan Rulfo, 2009, Folio

Photographes, Hervé Guibert, 2011, Gallimard

Carnets du Japon, Nicolas Bouvier, 2004, Hoëbeke

Paysages avec figures absentes, Philippe Jaccottet, 1998, Gallimard

Instantanés, Claudio Magris, 2018, L’arpenteur

Poésie & photographie, Yves Bonnefoy, 2014, Galilée

Scotland, Jacques Roubaud & JP Gilson, 2019, Creaphis editions

Echos du silence, François Cheng & Patrick Le Bescont, 2018, Creaphis editions

Photographies, Claude Simon, 1992, Maeght éditeur

Butterfly, Kansuke Yamamoto

Curated (Book)Store : une librairie d’un genre nouveau

À l’occasion de l’inauguration de son nouvel espace à Paris en septembre 2021, la galerie Bigaignon crée une boutique d’un genre nouveau : un Curated (Book)Store. Avec un concept totalement inédit, Thierry Bigaignon entend poser les bases d’une librairie-concept unique conçue pour les amateurs de beaux livres et autres collectionneurs. Le principe : en confier le commissariat à différentes personnalités – historiens, critiques, journalistes, institutionnels, artistes et même collectionneurs – à tour de rôles, en leur donnant carte blanche pour présenter une liste restreinte d’ouvrages qui leur sont particulièrement chers, quels qu’en soient les auteurs, les époques, les origines ou les styles, dès lors qu’il s’agisse de photographie.

Les visiteurs peuvent ainsi, par le prisme de la personnalité invitée, découvrir ou redécouvrir des publications pointues, récentes ou historiques, parfois rares et même introuvables autrement pour certaines. Livres de collection, ouvrages en édition limitée, titres en cours d’édition ou épuisés depuis longtemps, chaque livre proposé à la vente n’est présenté qu’à quelques exemplaires seulement. Le Curated (Book)Store est également le lieu idéal pour retrouver tous les livres des artistes représentés par la galerie. Il présente en sus un certain nombre d’objets collector, sérigraphies et autres multiples dans sa sélection permanente.

Galerie Bigaignon, 18 rue du Bourg-Tibourg – 75004 Paris

www. bigaignon.com