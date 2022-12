« De leur temps » Un regard sur les collections privées françaises

Dans le cadre de la 7e édition de l’exposition triennale de l’ADIAF « De leur temps », le Frac Grand Large présente du 28 janvier au 23 avril 2023 un nouvel instantané des collections françaises d’art contemporain à travers une sélection d’œuvres acquises récemment sur les quatre niveaux du bâtiment. Constituant un panorama unique des achats récents des collectionneurs français, cette exposition témoigne de leur vitalité et de leur passion pour l’art « de leur temps ».

Alors que le Frac Grand Large fête aujourd’hui ses quarante ans – et par la même occasion l’engagement des politiques publiques en faveur de la décentralisation – l’occasion était trop belle de pouvoir, dans le même temps, lever le voile sur des passions privées, en permettant une compréhension plus vaste des liens que le public et le privé tissent autour et avec l’art.

Le Frac Grand Large est une institution dédiée à la constitution d’une collection publique d’art contemporain. Ses espaces d’exposition accueillent aujourd’hui des collections privées. Mais qu’est-ce qu’une collection ? Comment s’opèrent les choix artistiques et quelles visions de l’art et de la société véhiculent ces collections ? Quels rapports entretiennent-elles avec les institutions publiques ? En accueillant la septième édition de la triennale.

« De leur temps », proposée par l’ADIAF, le Frac présente des œuvres contemporaines qui donnent à voir de nouvelles formes de représentation, proposent d’autres manières de se relier à notre environnement, revisitent des histoires oubliées. Entre expression de l’intime et adresse publique, ces œuvres montrent un esprit du temps traversé de doutes, de visions et d’émotions.

« De leur temps » comprend des œuvres réalisées, dans leur grande majorité, au cours des cinq dernières années. Œuvres d’atelier pour la plupart, elles s’accrochent souvent aux murs dans l’intimité des habitations, dans des bureaux ou parfois des réserves en attente d’exposition.

Réunis en association, les collectionneurs de l’ADIAF ont choisi de partager leur passion et prêtent ponctuellement leurs pièces à des institutions. Peintures, dessins, sculptures et photographies, certaines acquisitions sont aussi des vidéos, des performances ou des protocoles à réactiver. Avec plus de cent vingt œuvres issues d’une soixantaine de collections, l’exposition vient souligner des écarts et des échos où s’estompent les choix particuliers. À l’affut de la nouveauté, ces collectionneurs et collectionneuses nous invitent à naviguer au sein d’une large diversité d’expressions et à construire notre propre chemin.

Depuis 2004, l’Association pour la diffusion internationale de l’art français (ADIAF) organise une exposition triennale intitulée De leur temps qui présente une sélection des dernières acquisitions des collectionneurs français membres de l’association. Témoignant de l’engagement des collectionneurs privés pour la création artistique actuelle, cette exposition dresse un panorama des recherches menées par des collectionneurs passionnés aux sensibilités différentes.

Après Tourcoing en 2004 (Musée des beaux-arts), Grenoble en 2007 (Musée des beaux-arts), Strasbourg en 2010 (Musée d’art contemporain), Nantes en 2013 (Hangar à bananes), Villeurbanne en 2016 (IAC), Avignon en 2020 (Collection Lambert), c’est le Frac Grand Large — Hauts-de-France à Dunkerque qui accueille en 2023 la septième édition de cette exposition triennale.

À propos du FRAC Grand Large — Hauts-de-France

Le Frac Grand Large dispose d’une collection d’art et de design contemporains des années 1960 à aujourd’hui. Avec près de 2 000 œuvres de 716 artistes français et internationaux – parmi lesquels matali crasset, Luciano Fabro, Kapwani Kiwanga, Tania Mouraud, Gehrard Richter et incluant également la donation de 525 dessins de la dunkerquoise Christine Deknuydt – la collection du Frac s’appuie sur un socle remarquable d’œuvres appartenant aux grands courants artistiques contemporains (Art Minimal, Pop Art, Art Conceptuel, Arte Povera, Fluxus, Peinture gestuelle…).

En 2013, le Frac Grand Large se dote d’un bâtiment muséal situé dans le quartier du Grand Large, à l’emplacement des anciens chantiers navals de Dunkerque. Le bâtiment a été conçu par les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, lauréats du prix Pritzker en 2021. Vaisseau translucide posé face à la mer, le bâtiment abrite des espaces d’exposition et de convivialité pour vivre une expérience de rencontre avec l’art. Son belvédère aménagé sur le toit offre une vue imprenable sur le paysage littoral et sur la halle industrielle d’origine tandis que les réserves aménagées dans la moitié arrière du bâtiment favorisent une diffusion de la collection à très grande échelle. Le Frac Grand Large organise tout au long de l’année des expositions dans ses murs, ainsi que sur le territoire régional et transfrontalier. La diffusion de la collection s’accompagne d’une démarche de sensibilisation de tous les publics, à travers des visites, des conférences, des ateliers et des projets participatifs. Chaque exposition comprend une programmation spécifique de temps-forts et rendez-vous singuliers, destinés à un public diversifié.

À propos de l’ADIAF

Présidée par Claude Bonnin, l’Association pour la diffusion internationale de l’art français (ADIAF) regroupe 300 collectionneurs d’art contemporain engagés dans l’aventure de la création. Soutenue par des mécènes et travaillant en partenariat avec les institutions pu- bliques, l’ADIAF concentre son action autour de trois axes :

– Le Prix Marcel Duchamp créé dès 2000 par Gilles Fuchs, fondateur de l’ADIAF, pour soutenir la scène française et contribuer à son rayonnement international. Ce prix de collectionneurs a distingué plus de 90 artistes français ou résidant en France, dont 22 lauréats. Doté de 90 000 euros et organisé en collaboration avec le Centre Pompidou, il est devenu l’un des grands prix de référence dans le domaine des arts visuels.

– Un programme d’expositions qui offrent un panorama ouvert et pluriel de la scène française. Organisées autour des artistes du Prix Marcel Duchamp, elles apportent un éclairage précieux sur le dynamisme actuel de l’art contemporain en France. Plus de 50 expositions dont 20 à l’international ont été organisées en partenariat avec des musées français et étrangers.

– Une plateforme Collectionneur avec en particulier l’exposition « De leur temps » qui illustre le regard singulier porté par les collectionneurs sur la scène artistique. Organisée depuis 2004 à l’initiative de Michel Poitevin, ancien secrétaire général et administrateur de l’ADIAF, cette triennale présente des oeuvres issues de collections privées et illustre l’engagement passionné des collectionneurs. Un engagement que l’ADIAF accompagne avec son programme de médiation culturelle dédié aux adhérents qui compte une soixantaine de propositions par an : rencontres avec des artistes, visites d’ateliers collectifs, d’expositions, de foires, dîners-rencontres, voyages, programme et bourses Emergence …

Commissariat : Keren Detton (Frac Grand Large) et Michel Poitevin (ADIAF)

Exposition « De leur temps » du 28 janvier au 23 avril 2023, au Fonds régional d’art contemporain / FRAC, 503 avenue des Bancs de Flandres – 59140 Dunkerque

Du mercredi au vendredi : 14h / 18h

Le week-end (d’octobre à mars) : 10h / 18h

Le week-end (d’avril à septembre) : 11h / 19h

Le Frac est fermé tous les lundis et mardis.

Vernissage le samedi 28 janvier à 15h30