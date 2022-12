Lumières ! : une promenade artistique et féérique dans le parc de la Villette

La Villette propose une promenade artistique, féerique et gratuite en extérieur jusqu’au 1er janvier. Pour sa seconde édition, Lumières ! invite des artistes français et internationaux à investir le parc de la Villette pour faire (re)découvrir aux petits et aux grands l’un des plus vastes espaces verts parisiens.

Dans ce lieu sans équivalent, huit œuvres lumineuses et installations ludiques – dont certaines créées pour l’occasion – dessinent un parcours nocturne placé sous le signe de l’émerveillement. Imaginé pour les curieux comme pour les amateurs d’art contemporain, Lumières ! est le seul événement lumineux francilien proposé par des artistes et gratuit.

En déambulant d’œuvre en œuvre, les promeneurs découvrent des univers qui mêlent illusion visuelle, installation hypnotique, œuvre immersive et expérience interactive : champ de lucioles, vue d’Amsterdam flottant dans les airs, boule à facette monumentale, mer de lumière bleue, constellations sur le canal de l’Ourcq, sculptures participatives, un arbre s’éclairant au son de la voix et un vélo-sapin de Noël éco-responsable.

Avec Lumières ! la Villette affirme son souhait de continuer à offrir un art accessible et enchanteur dans un contexte de crise climatique, énergétique et de difficultés économiques. Composé d’installations utilisant des éclairages LED, des lasers à basse consommation et des matériaux éco compatibles, l’événement Lumières ! s’inscrit dans une démarche éco-responsable. Conçu dans le respect des consignes nationales de sobriété énergétique, il proposera notamment avec Ludik énergie de produire de l’électricité en temps réel avec la participation du public.

Cette année, La Villette entame une nouvelle collaboration avec La Fête des Lumières de Lyon en faisant venir conjointement pour la première fois en France le Studio Toer (Pays-Bas) qui présente la même œuvre dans les deux manifestations.

Cette année le parcours propose des œuvres innovantes, immersives et participatives. Vous pouvez vous essayer au chant avec Singing Ligth, créee par le groupe LAPS. À la justesse de la voix, l’arbre s’illuminera pour enchanter le parc de la Villette…

Photos © Joseph Banderet