La Collection Carmignac fait escale à Deauville à l’occasion de l’exposition Esprit pop, es-tu là ? consacrée aux années pop et leurs influences encore vivaces aujourd’hui. D’Andy Warhol, à Roy Lichtenstein en passant par Ed Ruscha ou Keith Haring, dix œuvres majeures de la Fondation Carmignac font le voyage pour rejoindre l’exposition présentée aux Franciscaines de Deauville. Entre pop et psychédélisme, une capsule temporelle énergisante dans la culture des années 60 !

L’exposition Esprit Pop, es-tu là ? est une exposition-expérience. Loin d’être exhaustive sur le mouvement pop et l’esthétique psychédélique, elle tire des fils, suggère des associations, agite les idées dans un espace et une scénographie pleins de musique et d’image, pour faire comprendre et surtout faire éprouver ce qu’ont représenté les années soixante.

Le parcours de l’exposition curatée par Thierry Grillet se déploiera en quatre parties. Il tentera de nous faire vivre l’expérience de la culture pop à travers un voyage dans le temps, riche en couleurs et en sons. Une Introduction permettra d’entrer en contact avec l’esprit des pionniers – tel Andy Warhol – et révélera l’étonnante capacité des artistes à fabriquer de l’avenir et du rêve, tandis que la deuxième partie se penchera sur les origines du Pop et ses extensions aux domaines de l’art, de la culture et de la musique.

Une troisième partie explorera le Pop héritage, sa réappropriation et son détournement par des artistes contemporains comme Maurizio Cattelan, Valérie Belin, Alex Prager ou Nina Childress.

Enfin, la quatrième partie nous ouvrira « les portes de la perception » avec les visions psychédéliques initiées par cette révolution pop.

Qu’est-ce que le « pop » ?

Le « pop » est une décharge d’énergie ! Le « pop art », noyau de l’exposition avec des prêts de la Fondation Carmignac, identifie assez précisément un mouvement artistique, historiquement daté – en gros de la fin des années 50 au début des années 70.

La « pop culture » s’apprécie d’abord dans l’opposition à la culture savante, élitiste.

C’est également la « culture de masse », concept sociologique, fondé sur l’analyse des mass médias, pointant vers la diffusion de modèles culturels, au premier chef celui qui surgit après-guerre aux USA sous la forme de l’américanisation.

Pour exemple, ce portrait de Mao. Issue de la série des Mao, réalisée en 1972-73 lors du voyage de Nixon en Chine, l’artiste transforme une photo de propagande communiste en une icône pop américaine ! Ce portrait marque le retour d’Andy Warhol à la peinture comme en témoignent les coups de brosse rapides et nerveux qui en font une œuvre rare.

Qu’est-ce que le mouvement psychédélique ?

Héritage d’un long compagnonnage entre les artistes et les drogues, le psychédélisme est l’objet de la seconde partie de l’exposition. Les années 60 vont donner un nouvel élan à cette relation, en étendant aux simples destinataires des œuvres d’art, la promesse régénératrice de l’expérience d’un état de conscience modifié, induit par le LSD.

Cette démocratisation de l’expérience prend la forme, entre 1966 et 1969, du concert à San Francisco, et devient une expérience d’art total, faite de sons, de lumières et d’images.

Musique et lightshows conspirent pour restituer, à destination du public, les conditions d’une expérience psychotrope. Les affiches, sont fabriquées à raison de deux concerts par semaine par cinq principaux graphistes, les « big five », qui inventent le graphisme psychédélique. Lettrage liquide, ondoyant, hypertrophié, prenant à rebours les exigences de lisibilité de l’affiche publicitaire.

Toute une grammaire stylistique s’élabore, reprise et interprétée dans les pochettes de disques, comme dans la BD.

Texte : Thierry Grillet, commissaire de l’exposition

Les Franciscaines de Deauville

Ouvert en mai 2021, Les Franciscaines – Deauville associe dans des espaces communs une médiathèque, un musée, des espaces d’expositions et une salle de spectacles. Pour la première fois, du matin au soir, les livres, les œuvres du musée, les rencontres et conférences ainsi que les spectacles et concerts se découvrent et se vivent au sein d’un même site.

Ce lieu de vie et de culture, a pris corps dans un ensemble patrimonial remarquable du XIXème siècle, l’ancien couvent des sœurs Franciscaines, dont il conserve le nom, rénové et réinventé par l’architecte Alain Moatti.

Les Franciscaines déploie toute l’année une programmation transversale et des expositions singulières pour fédérer et décloisonner les pratiques culturelles en rassemblant les générations. Un lieu intergénérationnel où le visiteur devient acteur de son expérience, où il se sent comme chez lui, dans un espace-temps à part. Avec cet équipement, la Ville de Deauville a créé un lieu unique et novateur qui lui ressemble.

La Fondation Carmignac

La Fondation Carmignac a été créée en 2000 par Edouard Carmignac, entrepreneur et président de la société Carmignac Gestion. Elle s’articule aujourd’hui autour de trois axes qui se sont développés successivement : la Collection Carmignac, le Prix Carmignacd u Photojournalisme et la Villa Carmignac à Porquerolles.

La Collection Carmignac : C’est de la Collection que la Fondation tire ses racines. Constituée sans parti pris ni contrainte, au fil des années, la Collection Carmignac constitue un panorama unique de la création contemporaine, portant l’empreinte des coups de cœur d’Edouard Carmignac. Elle compte aujourd’hui plus de 300 œuvres des XXe et XXIe siècles : des pièces majeures d’Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter, Martial Raysse… mais également un large panel d’œuvres d’artistes jeunes ou de pays émergents. La Fondation veille à conserver, et à faire vivre cette collection.

Depuis 2018, la Fondation Carmignac développe son offre culturelle dans un espace ouvert au public, la Villa Carmignac. Lieu d’art comprenant 2000m² d’espaces d’exposition et 15 hectares de jardins, la Villa accueille les visiteurs au cœur d’un site protégé sur l’île de Porquerolles. Elle propose chaque année une exposition temporaire, met en place des actions culturelles et artistiques, et présente des œuvres permanentes conçues spécialement pour le lieu. Pensée pour être en symbiose avec la nature qui lui sert d’écrin, la Villa Carmignac se nourrit et se fond dans les éléments qui l’entourent pour proposer une expérience de visite singulière.

Esprit pop, es-tu là ? est une exposition conçue par Thierry Grillet, ancien directeur de la diffusion culturelle de la BnF, essayiste, écrivain, commissaire d’expositions et aussi Fellow Associate à la fondation Ideas and Imaginations de la Columbia University (New York).

ESPRIT POP, ES-TU LÀ ? du 28 janvier au 25 juin 2023 – Les Franciscaines, 145 B Avenue de la République – 14800 Deauville

Image d’en-tête : Roy Lichtenstein, Vicky I thought I heard your voice 1964 Collection Carmignac © Estate of Roy Lichtenstein New York / Adagp, Paris, 2023