102 artistes femmes réunies pour la saison 2 du Cercle de l’Art

Né en 2020 sur une idée originale de l’artiste-peintre Margaux Derhy, le Cercle de l’Art a pour vocation de soutenir les artistes plasticiennes en imaginant un nouveau modèle repensant le lien qui lie artistes et collectionneurs. Programme inédit rassemblant cette année plus de 100 artistes, le Cercle de l’Art permet de créer une relation privilégiée entre artiste et collectionneur basée sur l’acquisition d’une œuvre en douze mensualités sur un an.

Le concept : chaque artiste adhérant au programme s’engage à constituer un cercle intime de collectionneurs. Par le Cercle de l’Art, ces derniers pourront acquérir l’une des œuvres de l’artiste qu’ils soutiennent, au lancement de chaque saison. Le paiement s’effectue ensuite sous forme de mensualités s’échelonnant sur une année. Un système garantissant aux artistes un revenu régulier, leur permettant de continuer à produire sur la durée. En rejoignant le cercle des collectionneurs de l’artiste, l’acheteur bénéficie d’avantages exclusifs et confidentiels. Le collectionneur membre peut également découvrir de nouvelles artistes en rejoignant d’autres Cercles mais aussi rencontrer d’autres collectionneurs membres de l’artiste, qui partagent sa sensibilité artistique.

Engagé et solidaire, Le Cercle de l’Art entend soutenir les artistes femmes dans leurs projets à travers une méthodologie innovante, tout en développant une communauté d’artistes active et bienveillante. Il propose par ailleurs à ses membres comme au public, tout au long de l’année, de nombreux événements artistiques qui permettent échanges et rencontres : Artist Talk, cours d’histoire de l’art, cours pratiques par des artistes, cours de philosophie et interventions d’experts.

Pour sa saison 2 en 2023, le Cercle réunit 102 artistes femmes, soit plus du double de la saison 1, qui comptait alors 50 femmes participantes.

Un concept original et solidaire

Au démarrage d’une nouvelle saison, chaque artiste est invitée à confectionner un portfolio présentant un ensemble de 10 à 20 œuvres, de formats et de prix variés. Trois catégories de paiements mensuels sont proposées : de 50 à 100 €, de 100 à 200 € et de 200 à 300 € ou plus. Une fois ce portfolio achevé, chaque artiste constitue son Cercle, constitué d’une quinzaine de membres environ, en sollicitant son réseau existant sous le prisme du Cercle de l’Art. Ce cercle de collectionneurs pourra acquérir une œuvre, mais aussi se voir offrir certains privilèges tels qu’une visite d’atelier annuelle ou des nouvelles trimestrielles.

Les avantages que le Cercle confère aux artistes participantes

Ce système permet avant tout à chaque artiste, grâce à un cercle intime de collectionneurs, de percevoir une rémunération mensuelle pour la vente de son travail artistique. Ce programme favorise également, à travers cette communauté de femmes artiste, l’entraide, l’apprentissage et le partage. S’il offre à l’artiste une réelle autonomie, le Cercle de l’Art propose une méthodologie, des principes fondamentaux et un calendrier. L’obligation de consacrer un mois entier à la vente de son travail permet ensuite à chaque artiste de se consacrer intégralement à son travail le reste de l’année tout en étant sereine financièrement. Le cercle de collectionneurs de l’artiste reste confidentiel et chaque artiste est encouragée à créer des liens particuliers avec ses collectionneurs, en proposant des avantages confidentiels afin de pouvoir s’appuyer sur une petite communauté de soutiens actifs tout le long de l’année.

Un projet éducatif

En rejoignant le Cercle, les artistes rejoignent avant tout une communauté qui s’est développée de façon presque spontanée à travers les échanges et rencontres entre ses membres et autour de sa fondatrice, Margaux Derhy. Après un passage par Dauphine puis l’ESCP, Margaux démarre une carrière d’entrepreneuse et crée sa première entreprise, La Petite Étoile, avant de se consacrer entièrement à la peinture en 2017. Elle s’installe alors à Londres où elle étudie à la Central Saint Martins puis a obtenu un Master de Peinture du Royal College of Art (MA Painting du RCA). En parallèle de son parcours d’artiste, elle écrit et publie aux côtés de Delphine Toutain l’ouvrage Le Backpack de l’artiste et fonde en 2020 le Cercle de l’Art. Une réédition du Backpack de l’artiste est prévue pour la fin de l’année 2023.

Cette communauté vit maintenant à travers un panel d’interventions proposées aux artistes, aux collectionneurs, mais aussi au grand public, divisées en six thématiques : des cours d’histoire de l’art, des rendez-vous d’experts, des cours pratiqués proposés par des artistes du Cercle, des cours de philosophie, des Talk d’artistes exposant leur pratique et enfin des rendez-vous de conseil (seule catégorie non ouverte au grand public).

Le Cercle de l’Art, en quelques chiffres

20 artistes réunies pour la saison 0 en 2021

50 artistes réunies pour la saison 1 en 2022

102 artistes réunies pour la saison 2 en 2023

1 mois de recherche pour chaque artiste pour réunir un réseau de collectionneurs en avril

96% des artistes ont vendu au moins une œuvre

9 œuvres en moyenne vendues par artiste pour les saisons 0 et 1

303 œuvres vendues au total sur la saison 1

130 œuvres vendues sur la saison 0

Environ 70% de collectionneurs membres sont des femmes

23-67 l’âge des artistes participantes

35-45 l’âge moyen des collectionneurs membres

3,3x plus d’œuvres œuvres vendues pour les artistes grâce à ce programme

900 € de revenu moyen mensuel par artiste, avec plus de 1 200 €

82% de collectionneurs issus du réseau de chaque artiste

18% de nouveaux collectionneurs

2x plus de revenus annuels pour chaque artiste en un mois que ce qu’elles font en un an

+ de 50% des collectionneurs du réseau d’une artiste lui ont acheté une œuvre

Les 5 fondamentaux de la Charte du Cercle

Un revenu moyen de 1 000 € par mois : afin de subvenir à ses besoins de production, l’objectif moyen de chaque artiste est de collecter entre 300 et 2 000 € par mois grâce aux ventes réalisées au sein de son Cercle.

Un cercle d’environ 3 à 20 collectionneurs : chaque artiste a la charge de constituer un Cercle d’environ une quinzaine de collectionneurs.

Une proposition de 3 choix de prix : chaque artiste propose trois catégories de paiements mensuels à ses collectionneurs : 50 à 100 € ; 100 à 200 € ; 200 à 300 €.

Une recherche sur 1 mois : chaque artiste s’engage à constituer sa communauté pendant 1 mois environ en sollicitant son réseau existant par le prisme du Cercle de l’Art.

Un maximum de 5 avantages : chaque artiste propose entre 3 et 5 avantages confidentiels à ses collectionneurs : visite d’atelier, nouvelles trimestrielles, etc.

Photo d’en-tête : Les artistes Marina Mankarios, Clémence Vazard, Solène Kerlo, Thalia Dalecky, Nelly Zagury, Carine Valette, Virginie Rasmont, Joséphine Vallé Franceschi © Julia Gene