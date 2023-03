Métamorphoses à la Cité des sciences et de l’industrie

De la chenille en papillon, du jeune Narcisse en fleur, d’une graine en plante, du maïs en pop-corn, de l’eau en glace… : les métamorphoses et les transformations sont partout autour de nous. Le monde et le vivant se transforment en permanence, nous y compris ! L’exposition proposée par la Cité des sciences et de l’industrie invite les 6-11 ans et leurs accompagnateurs à explorer ces phénomènes fascinants dans leur dimension scientifique et merveilleuse, sans oublier les transformations personnelles, réelles ou rêvées, et les interrogations qu’elles suscitent. Les visiteurs découvrent cinq univers singuliers : la forêt merveilleuse, mon beau miroir, le monde des ombres, mille et un regards et la fête foraine… Au programme : observation d’animaux, jeux, dispositifs multimédias interactifs et immersifs, toute une série d’expériences pour une visite pleine de surprises.

« Après Cabanes, Contraires et Fragile !, la quatrième exposition de la ligne de programmation “Petits Curieux” de la Cité des sciences et de l’industrie aborde la question des Métamorphoses. Concept au cœur de l’enfance – âge de toutes les transformations – mais aussi de ses univers narratifs, des contes traditionnels aux jeux vidéo en passant par les mythes antiques, la métamorphose invite à s’interroger sur l’être et sur son rapport au temps. Proposant aux enfants de 6 à 11 ans d’explorer les transformations à l’œuvre dans l’univers du vivant, cette nouvelle exposition les accompagne dans leurs questionnements et dans la découverte de tous les possibles. Intégrant à sa conception une démarche participative, Métamorphoses a bénéficié de la créativité d’un groupe de douze enfants qui ont contribué à apporter une touche très personnelle à cette exposition. L’occasion pour les visiteurs de revivre avec eux les joies des premières découvertes et leur émerveillement. »

Bruno Maquart, président d’Universcience

Je me demande si on m’a changée pendant la nuit. Voyons, réfléchissons : est-ce que j’étais bien la même quand je me suis levée ce matin ? Je crois me rappeler que je me suis sentie un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, la question qui se pose est la suivante : qui diable puis-je bien être ? Ah ! Voilà le grand problème ! ».

Lewis Caroll, Alice aux pays des merveilles.

La Cité des sciences et de l’industrie présente Métamorphoses, sa nouvelle exposition temporaire dédiée aux enfants âgés de 6 à 11 ans, du 4 avril 2023 au 24 novembre 2024.

Comme Alice, les enfants grandissent, évoluent et s’interrogent sur leurs propres transformations et sur celles du monde qui les entoure. L’exposition leur propose d’explorer diverses métamorphoses – naturelles, merveilleuses ou encore personnelles – en faisant dialoguer science et imaginaire. Elle introduit également aux prémices de la démarche scientifique en incitant les enfants à l’observation, à l’émerveillement et au questionnement tout en stimulant l’imagination des petits et des grands. Qu’elles soient sources de fascination ou d’appréhension, les métamorphoses ouvrent de nouveaux possibles. L’exposition Métamorphoses s’inscrit dans la ligne éditoriale Petits curieux / La science élémentaire, à la suite de Cabanes (2019), Contraires (2020) et Fragile ! (2022). Cette ligne de programmation regroupe des expositions destinées aux enfants de 2 à 11 ans et propose une palette d’expériences contemplatives, interactives, collectives, participatives… valorisant la curiosité naturelle des enfants pour le monde qui les entoure, selon des méthodes tirant profit des derniers progrès des sciences de l’éducation.

Parcours de l’exposition

Métamorphoses est organisée en cinq espaces : La forêt merveilleuse, Mon beau miroir, Le monde des ombres, Mille et un regards et La fête foraine.

La scénographie, volontairement évocatrice et non figurative, plonge à chaque fois les visiteurs dans un univers immersif singulier. Elle s’accompagne d’un discours incarné : c’est la métamorphose, personnifiée, qui s’adresse aux enfants. Le parcours de l’exposition est libre, intuitif, invitant l’enfant à passer d’un univers à l’autre en fonction de ses envies.

■ La forêt merveilleuse : terrain d’étude pour les scientifiques, lieu de vie, lieu de passage, lieu magique ou fantasmé, la forêt regorge de secrets. Elle est propice à nourrir la curiosité spontanée des enfants et elle est le décor de nombreux contes et mythes. Ici, le visiteur observe activement, compare, associe, se questionne, écoute des histoires… Au menu : métamorphoses animales et transformations végétales… naturelles ou imaginaires.

■ Mon beau miroir : les miroirs magiques sont nombreux dans la littérature, les contes, le cinéma … Ils révèlent des vérités invisibles, les souhaits les plus profonds, permettent de voir l’avenir ou de revisiter le passé. C’est dans un miroir aussi que tout un chacun se voit grandir, changer, vieillir mais aussi devenir ou « entrer dans la peau de ». Dans cet espace, enfants et parents sont les sujets ou les acteurs des transformations, qu’elles soient réelles ou rêvées.

■ Le monde des ombres : les humains sont des êtres complexes. Leurs émotions, humeurs, pensées varient au cours de la journée, de la semaine, des années et des périodes de la vie. Dans un grand théâtre d’ombres, l’enfant peut jouer avec son corps et des accessoires pour transformer son ombre en divers monstres, révélant ainsi des facettes peut-être un peu plus sombres de sa personnalité.

■ Mille et un regards : cet espace invite à faire un pas de côté, à changer de perspective. L’enfant chausse différentes paires de lunettes et explore un décor. Déformations, jeux de décalage, filtres colorés : une incitation à porter un regard différent sur le monde et à réaliser que nous ne le voyons pas tous de la même façon.

■ La fête foraine : le parcours se clôt avec une fête foraine – lieu de découverte et d’émerveillement par excellence – dédiée aux transformations de la matière. À l’origine, la fête foraine est un laboratoire bouillonnant où se mêlent les artistes et les savants, les physiciens et les magiciens, les chimistes et les jongleurs. Ici, la science se fait spectacle !

Autour de l’exposition

■ Médiations à destination du public scolaire

Mission arctique – Du CE2 à la 6ème | À partir du 7 mars 2023 | Durée 60 : min.

Les régions polaires sont le théâtre de bien des changements. Plusieurs indices incriminent les dérèglements climatiques. En petits groupes, les élèves découvrent ces zones méconnues du monde, évaluent leurs transformations et en appréhendent les conséquences à diverses échelles, en expérimentant certains principes physiques.

Grandir : le grand chamboulement !

Du CP au CE2 | À partir du 9 mai 2023 | Durée 60 : min

À chaque instant, notre corps évolue pour s’adapter au mieux aux différentes étapes de notre vie. Petites ou grandes, découvrons ensemble quelles sont ces transformations et leur(s) utilité(s) à travers des maquettes, des jeux, des images de science…

Transformations du corps

Du CM1 à la 6ème | À partir du 17 octobre 2023 | Durée 60 : min

Le corps en témoigne : passer d’enfant à adulte constitue une étape majeure de notre vie. Communes ou différentes selon les sexes, de la plus visible à la plus subtile, les enfants appréhendent de façon ludique ces transformations à venir et leurs rôles, afin de doucement se préparer à la puberté.

Métamorphoses du Vivant

Du CP au CM2 | À partir du 23 mai 2023 | Durée 1h30

Un atelier de la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l’industrie, conçu autour de la découverte de métamorphoses du vivant à travers l’utilisation de ressources documentaires. Les élèves exercent leur créativité en représentant les étapes de métamorphoses dans de petits carnets collaboratifs.

■ Conférences

Un cycle de conférences est prévu de février à juin 2023 autour de la thématique Métamorphoses : quelles dynamiques ? avec notamment la conférence pour enfants, Grandir, vieillir… notre corps se transforme. Visionnable ici.

■ Cahier d’activités, série « Les petits curieux à la Cité »

Ce cahier présente une dizaine exemples de métamorphoses naturelles, mythologiques ou encore fantastiques. L’enfant les découvre en suivant les propositions de jeux d’observation, d’expériences scientifiques et d’activités manuelles. À partir de 6 ans | Textes : Cécile Jugla, illustrations : Tristan Maillet | 24 pages, format 18 x 23 cm, prix : 4,95 euros. Mise en vente en avril 2023.

■ Masques augmentés

Pour prolonger la visite de l’exposition à la maison, des modèles de masques augmentés sont à retrouver à la boutique. Ces masques en papier figurant des animaux et des créatures oniriques, sont à personnaliser avec les différents autocollants fournis. Via l’utilisation d’une application dédiée, certains éléments de ceux-ci apparaitront en réalité augmentée, pour le plus grand plaisir des enfants.

■ Conte interactif en ligne

Axel, un jeune axolotl, part à la rencontre de nombreuses créatures qui se métamorphosent et se transforment. Un conte interactif pour les enfants à partir de 6 ans pour les aider à appréhender le changement. À partir de 6 ans, durée : 60 min | Compatibilité : ordinateur, tablette, smartphone. Accessible depuis le site internet de la Cité des sciences et de l’industrie

■ Édition Jeunesse, L’Axolotl. Les secrets d’une métamorphose, de Virginie Aladjidi et Caroline Pelissier. Illustration : Benoît Perroud.

Coédité par les Éditions Actes Sud Jeunesse et la Cité des sciences et de l’industrie. Difficile de définir l’axolotl, ce petit animal qui vit uniquement dans certains lacs froids des hauts plateaux près de la ville de Mexico. Cette espèce endémique est un amphibien, une sorte de salamandre, qui reste néanmoins toute sa vie sous forme de têtard, ne devenant jamais « adulte », mais pouvant quand même se reproduire. Et pourtant, en cas de stress, si le niveau d’eau de l’aquarium baisse trop ou si elle devient supérieure à 22°C, l’axolotl se métamorphose ! Il perd ses branchies, change de peau, gagne la terre et perd la capacité de nager.

Cet animal intéresse aussi les scientifiques pour sa capacité à se régénérer. On l’étudie notamment dans la recherche contre le cancer ou l’infertilité féminine. L’axolotl est loin d’avoir livré tous ses secrets !

Objet de curiosité des enfants, connu notamment grâce au Pokémon Axoloto, des axolotls vivants seront présentés dans un grand aquarium au sein de l’exposition Métamorphoses dans la partie La Forêt enchanteresse.

Relié, 40 pages, format 17 x 22 cm, prix : 16,90 euros. Mise en vente en librairies dès le 22 mars 2023.

Exposition Métamorphoses, du 4 avril 2023 au 24 novembre 2024 à la Cité des sciences et de l’industrie – Paris

www.cite-sciences.fr/fr/accueil