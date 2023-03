NILS-UDO en « Solo show » à Art Paris

Pour son retour à ART PARIS au Grand Palais Éphémère, la galerie Pierre-Alain Challier consacre un solo show à NILS-UDO, l’artiste pionnier du Land Art qui célèbre ses 86 printemps et 20 ans de collaboration avec son galeriste. Parmi un ensemble de photographies historiques de 1978 à 2022, sera dévoilé un pan peu connu du travail de l’artiste, la peinture, et sa toute première sculpture en dehors de la nature. Quel meilleur ambassadeur que NILS- UDO, artiste précurseur, engagé depuis plus d’un demi-siècle en faveur de la protection de l’environnement, pour illustrer le thème « Art et Engagement » choisi pour cette édition 2023 d’Art Paris ? A ne rater sous aucun prétexte !

NILS-UDO, sculpteur de nature et photographe de l’éphémère

NILS-UDO est le prénom, devenu la signature depuis 1960, de l’artiste allemand pionnier de l’art réalisé dans et avec la nature – une pratique nommée Land Art par ses contemporains américains.

Né en Bavière en 1937, l’artiste a grandi en pleine campagne, en Basse-Franconie, pendant la guerre, une période qui aiguisera son sens aigu des saisons et des couleurs parfois inattendues du monde végétal. L’artiste pense son art comme un dialogue avec la nature. Il crée en prenant soin de ne pas causer de dommages sur l’environnement et de ne pas déséquilibrer les milieux où ses œuvres se développent. Avant la réalisation de chaque œuvre, NILS-UDO observe et s’imprègne du paysage. Puis il associe les éléments minéraux et végétaux découverts sur place pour donner naissance à des œuvres éphémères, des nids, des installations à fleur d’eau ou en plein désert qu’il immortalise par la photographie, mémoire de ce moment fugitif.

D’abord en noir et blanc dans les années 1960 puis en couleurs à partir des années 1980. À travers ses créations, NILS-UDO dialogue avec la nature, interagit avec elle, mais veille à ne laisser aucune trace d’une présence humaine. Sa démarche révèle un regard éclairé sur le monde et une pressante nécessité d’en prendre soin. Semant, plantant, récoltant feuilles et baies, tressant herbe ou osier, combinant couleurs et textures, chaque œuvre est une sculpture de nature, fruit d’une élaboration minutieuse au rythme des saisons. L’artiste photographie ses installations éphémères pour conserver le souvenir de chaque composition, végétale ou minérale… et parfois décide d’en peindre l’émotion dans son atelier.

Véritables tableaux vivants, les œuvres de NILS-UDO sont à la fois organiques et construites. L’arrangement des éléments naturels inclut le choix des couleurs, du cadrage et de la lumière tandis que l’œuvre, en perpétuelle mutation, évolue et s’érode. La nature n’est pas seulement le cadre de l’œuvre, elle en est une partie constitutive.

Artiste pionnier de l’art dans la nature

NILS-UDO est l’ainé bavarois de l’américain Robert Smithson ou des Anglais Richard Long et Andy Goldsworthy, autres figures du Land Art. Ses compositions in situ et entièrement naturelles, uniques par définition, mêlant force et liberté, créent la surprise. En avance sur son temps, NILS-UDO incarne depuis plus d’un demi-siècle l’indispensable retour à la nature, inspirant des générations d’artistes, depuis les années 70.

Des États-Unis au Japon, du Venezuela au désert de Namibie, NILS-UDO arpente le monde en quête de sites préservés où réaliser ses installations. En France, ses œuvres se dévoilent dans l’abbaye de Jumièges en Normandie, dans le parc de Chaumont-sur-Loire en Touraine ou à la Fondation Carmignac, sur l’île de Porquerolles. À l’été 2021, il crée une installation monumentale de bois, d’osier et d’herbe sur l’île Seguin, à Paris, couvrant le toit de la Seine Musicale. En 2022, l’artiste réalise de nouvelles œuvres en Italie, en Allemagne et au Nebraska. En France, il est invité par Ruinart, la plus ancienne maison de Champagne, à concevoir une œuvre au sein de son vignoble pour y rétablir la biodiversité. Dans le parc du Château de Lascours, entre Uzès et Anduze, NILS-UDO imagine une œuvre poétique et monumentale : surréaliste ponte d’œufs en marbre blanc, cerclés de hauts bambous verts au cœur d’une clairière énigmatique. Ce futur lieu d’art « grandeur nature » créé par Pierre-Alain Challier dans un site historique, accueillera des œuvres permanentes imaginées in situ par les artistes.

Le retour à la peinture

À la fin des années 1950, NILS-UDO quitte Nuremberg pour perfectionner sa pratique artistique à Paris. Le jeune peintre, déjà inspiré par les feuilles et les herbiers, commence dès la fin des années 60 à mettre de côté ses pinceaux pour travailler la matière même que lui offre la nature. Dès 1972, la pierre, la terre, l’eau, le sable, le bois, ou les fleurs ont remplacé la toile et les tubes de couleurs. Sculpteur de l’éphémère, c’est grâce à la photographie qu’il fixe depuis plus de 50 ans l’image de l’impermanence des choses, mais aussi par le dessin et la peinture. Son arme pour nous sensibiliser à la fragilité de la nature ? En révéler la beauté. Les années 2000 marquent le retour de l’artiste à des huiles sur toile de plus en plus grandes. Il développe ainsi en parallèle de ses installations et de ses photographies, une vision unique des formes et des nuances chromatiques de la nature, sa source inépuisable d’inspiration.

Ma peinture

On ne peut comprendre ma peinture qu’en la mettant en miroir avec mes œuvres dans la nature. Une expérience vécue au sein de la nature mène soit à une installation dans cette nature, soit à une peinture dans mon atelier. Le point de départ et le thème de ces deux disciplines sont exactement les mêmes. Ces deux disciplines sont les deux faces d’une même médaille. De même que mon œuvre dans la nature est un travail dans l’espace, de même la peinture est-elle un travail sur une surface. Une surface recouverte de couleurs et de formes, selon un certain ordre. Et ces quelques mots, « dans un certain ordre », suffisent déjà à décrire tout l’immense et inépuisable potentiel de la peinture…

Le vocabulaire de la nature. Couleurs et formes. Combinaisons de formes et de couleurs. Il m’arrive souvent d’être à ce point exalté par une expérience vécue au sein de la nature que mon cœur bat la chamade. Comme en écoutant une grande musique. Nuances de bleu, nuances de vert infinies. Magie de la couleur. Et c’est bien de cela qu’il s’agit, quand mon cœur bat, je vis la plus grande expérience qu’il me soit donné de vivre ! »

NILS-UDO

Les huiles sur toile de NILS-UDO illustrent la force créative infinie de la nature. Coloriste hors pair, il traduit les mille nuances que son œil aguerri décèle dans un paysage : le vert intense d’une mousse, un trait de lumière dans un sous-bois. Ses peintures sont souvent comparées aux récentes toiles de David Hockney, né la même année, ou de son cadet Peter Doig. Fidèle à ses convictions, l’artiste révèle au travers de ses peintures, les couleurs de son environnement au fil des saisons, perpétuelle source d’inspiration. Il réalise de grandes toiles, d’abord autour des thématiques de ses installations, puis autour de la peinture « pure » qui transcende le thème inépuisable de son œuvre : la Nature.

Depuis 2000, Pierre-Alain Challier accompagne NILS-UDO dans la réalisation de ses installations éphémères et expose en permanence ses œuvres, peintures et photographies originales dans sa galerie du Marais, et dans nombre de musées et fondations à travers le monde.

En parallèle, la Galerie orchestre avec NILS-UDO un grand projet pour la Maison RUINART, qui présentera pour la première fois une installation monumentale au Grand Palais Éphémère, au cœur de l’étage VIP de la foire, en écho au vaste projet in situ réalisé à l’échelle du célèbre vignoble de Champagne, qui a permis en 2022 la plantation de plus de 20.000 arbres et arbustes…

En effet, la Maison RUINART a fait appel à NILS-UDO afin qu’il réalise une installation inédite au cœur de ses vignes. Avec « Habitats », l’artiste crée une œuvre « grandeur nature », de chênes, de branches de pins et de ceps de Chardonnay, vastes nids d’accueil de la faune, témoignant de l’engagement de la maison en faveur de la biodiversité. À Paris, il installe exceptionnellement une grande sculpture de bois et pampres de plus de 6 mètres, pour la première fois en intérieur, que les collectionneurs pourront apprécier de très près, tandis que ses photographies inédites seront dévoilées en avant-première.

NILS-UDO « Solo Show » à ART PARIS du 30 mars au 2 avril 2023 – Grand Palais Éphémère Champ de Mars, Paris 7e

Les œuvres de l’artiste sont aussi exposées en permanence à la Galerie Pierre-Alain Challier 8, rue Debelleyme 75003 Paris

Photo d’en-tête : NILS-UDO – Miroir Eau, baies de sorbier, osier et brins d’herbe tressés – Photo Courtesy NILS-UDO, Galerie Pierre-Alain