Du 6 avril au 10 juillet 2023, le Musée d’art et d’histoire Paul Eluard de St Denis présente l’exposition Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié sublime, conçue en partenariat avec le Musée Picasso de Barcelone et le Musée national Picasso-Paris, mettant en lumière les relations privilégiées de Paul Eluard (1895-1952) et Pablo Picasso (1881-1973). Alors que l’année 2023 voit l’œuvre de Paul Eluard rejoindre le domaine public au moment où est commémoré le cinquantenaire de la mort de Pablo Picasso, l’exposition présente un parcours inédit d’œuvres, peintures, dessins et manuscrits issus notamment de récentes acquisitions ainsi que de prêts majeurs de collections publiques et privées, françaises et internationales.

Si, dès les années 1920, Paul Eluard compte parmi sa collection des peintures et œuvres graphiques de Picasso et consacre au peintre des poèmes inspirés, leur amitié devient privilégiée au milieu des années 1930 et se déploie avec intensité sur le plan personnel, artistique et politique. Pablo Picasso aimait la compagnie des poètes, il fut un grand ami de Max Jacob et de Guillaume Apollinaire avant de rencontrer Paul Eluard. Dotés de personnalités apparemment dissemblables, Picasso et Eluard tissèrent des liens d’amitié profonds, marqués par une admiration mutuelle. Picasso avait la réputation d’être aussi dur en amitié qu’en amour mais l’affection que les deux hommes se portèrent ne s’est jamais démentie, jusqu’à la mort du poète en 1952.

Les deux artistes parcourent ensemble la période, exaltée et tourmentée, où s’enchaînent Guerre d’Espagne, Occupation, Libération et engagement dans le Mouvement pour la Paix. Leurs créations se font écho, comme le poème d’Eluard La Victoire de Guernica et le célèbre tableau de Picasso (1937), ou les livres illustrés réalisés ensemble. Chacun inspire l’autre, et aux portraits du poète par Picasso répondent les poèmes d’Eluard consacrés au peintre.

Des œuvres exceptionnelles par leur provenance – Fondation Suñol et Centre Pompidou, notamment – s’ajoutent aux riches fonds Picasso et Eluard du Musée d’art et d’histoire Paul Eluard pour retracer la relation tendre et exubérante de ces deux artistes de génie, révélée par des œuvres prestigieuses et des documents plus intimes.

Ainsi, les 16 portraits du poète réalisés par Pablo Picasso en 1941, dont l’un appartient au Musée d’art et d’histoire Paul Eluard et les 15 autres à deux collections particulières, sont présentés conjointement en France pour la première fois.

L’exposition permet également de réunir des œuvres de Pablo Picasso ayant appartenu au poète et des photographies de Paul Eluard, chez lui, devant ces œuvres, réalisées par Brassaï ou Georgette Chadourne, ainsi que des échos contemporains comme une lecture d’un poème phare d’Eluard par l’acteur sociétaire de la Comédie française Guillaume Gallienne, enregistrée pour Radio France.

Le Musée d’art et d’histoire Paul Eluard démontre ainsi sa place particulière dans la relation entre les deux artistes. Originaire de Saint-Denis, Paul Eluard a effectué de nombreux dons au musée municipal avant sa mort, bientôt suivi par Pablo Picasso qui donna notamment au musée son Don Quichotte, croquis à l’encre mondialement connu, faisant de ce musée un lieu phare pour la rencontre de ces deux artistes majeurs du XXe siècle. L’exposition s’accompagnera d’une riche programmation culturelle à découvrir notamment sur le site du musée.

conservatrice honoraire du Musée Picasso de Barcelone, Anne Yanover, directrice du Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, avec la participation de Sylvie Gonzalez, conservatrice honoraire.

Exposition Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié sublime, du 6 avril au 10 juillet 2023, au Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 22 bis, rue Gabriel Péri – 93200 Saint-Denis

https://musee-saint-denis.com/

Photo d’en-tête : Dora Maar, Picasso et Eluard à l’entrée du Palais idéal du Facteur Cheval (1937) © ADAGP, Paris 2022 / I. Andréani