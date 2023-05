Jacob Hashimoto présente « Generations »

Du 24 mai au 22 juillet 2023, Clavé Fine Art présente l’œuvre de l’artiste américain d’origine japonaise Jacob Hashimoto, en collaboration avec la galerie véronèse Studio la Città. Dans son espace redessiné par l’architecte Kengo Kuma, Clavé Fine Art présente une sélection de 14 œuvres monumentales, lumineuses et colorées de Jacob Hashimoto, parmi lesquelles des compositions extraites de sa célèbre série des cerfs-volants en bambou et papier, qui dialoguent avec les lieux. La légèreté des matériaux employés par l’artiste entre en résonance avec les murs de la galerie, recouverts par Kengo Kuma de « washi », technique japonaise de papier mâché.

Inspiré par ses origines et par la tradition japonaise (né à Greeley, Colorado, États- Unis ; vit et travaille à Brooklyn, New York), Jacob Hashimoto réalise des installations à grande échelle en assemblant des éléments en papier et en bambou. Maintenus ensemble par un système complexe de chaînes, de structures en bois et de tiges ancrées dans les murs, ces éléments constituent des fragments de paysages naturels et artificiels composés de motifs colorés, géométriques et végétaux. Son travail incarne son intérêt pour un art qui découle de l’intersection de l’abstraction et de la figuration, de la peinture et de la sculpture. Jacob Hashimoto est représenté en Europe par Studio la Città – Verona.

Inspiré de la lumière et des couleurs, telles des tentures murales composées de milliers de cerfs-volants miniatures, le travail d’Hashimoto relève à la fois de l’architecture, par sa structure tridimensionnelle précise, et de la peinture, par les effets chromatiques raffinés de la surface du papier. La tension, mais aussi l’exubérance visuelle de son œuvre et sa recherche d’une dimension lumineuse précise – à la fois littérale et métaphorique – lui confèrent un aspect poétique indéfinissable.

Les compositions de Jacob Hashimoto sont réalisées de manière artisanale et suspendues par des fils de nylon, invitant par leur délicat flottement l’œil du visiteur à s’y promener. Grâce à un procédé unique, l’artiste compose de nouveaux paysages aux perspectives multiples, sous la forme d’accumulations de cercles où les motifs abondent, comme autant de références à la nature, à l’eau et aux plantes. Les œuvres de Jacob Hashimoto parlent d’immensité, d’espace, d’air et d’infini, ainsi que de contrôle de la nature et d’expérience humaine. Influencé par les jeux vidéo et les mondes virtuels aux couleurs vives, mais aussi par la cosmologie sur laquelle le Japon a construit son identité, son travail mural que présente la galerie témoigne également d’un sentiment naturel de curiosité face à l’ère numérique. Entre sculpture, peinture et installation, art critique, culture pop et techniques japonaises ancestrales, l’artiste dépeint un monde où rêverie et méditation sont étroitement liées à la tradition ainsi qu’à la modernité. La complexité visuelle de son travail et la légèreté de ses matériaux accompagnent le visiteur dans un parcours sensoriel, qui enveloppe le visiteur d’un sentiment d’émerveillement et d’étonnement.

Les œuvres explorent les intersections possibles entre la peinture et la sculpture, la figuration et l’abstraction, la nature et l’artifice. Une série d’œuvres murales récente (réalisée en 2022) présentée chez Clavé Fine Art est particulièrement révélatrice de cette recherche sur les oscillements entre le paysage et l’abstraction. Dans son travail, en effet, Hashimoto élabore une définition de plus en plus nouvelle de l’espace et du temps et explore l’aspect onirique d’une nature qui change de perspective et de sens par rapport à un point d’observation, incitant le spectateur à vivre une expérience méditative de l’œuvre. L’artiste utilise certains éléments stylistiques empruntés à la culture japonaise, comme des cerfs-volants en bambou et en papier, qu’il réassemble pour construire d’imposantes installations et des formes sculpturales interactives qui envahissent l’espace d’exposition.

Les cerfs-volants de Hashimoto représentent non seulement le lien entre la Terre et le Ciel, mais servent également de canevas pour une myriade de formes et de motifs organiques abstraits. Ses œuvres posent des questions fondamentales sur la nature de la représentation et ses liens avec notre compréhension du monde. L’iconographie, les motifs et les textures tissés dans ces paysages colorés sont extrêmement variés et sont le résultat de sources d’inspiration croisées telles que la religion, les mathématiques, le design, la biologie et l’architecture. Tous ces langages et disciplines sont synthétisés dans des paysages, des mondes construits à partir de nos histoires communes et disparates. Les œuvres de Jacob Hashimoto sont des fresques du temps, de l’humanité, de la perte, de la mutation, de l’ambition et de la beauté, des méditations sur l’ordre et le monde. Les installations de l’artiste sont des exercices pour comprendre comment nos méthodes de représentation changent au fil du temps et reflètent le contexte toujours changeant de notre expérience du monde – le tout construit à partir de cerfs-volants, ces objets pan-culturels qui illustrent si fondamentalement le lien indéniable et chaotique entre l’humanité et le monde tel qu’il est.

En parallèle de l’exposition chez Clavé Fine Art, Jacob Hashimoto sera également à l’honneur en Italie. L’artiste américain sera en effet exposé au Studio la Città à Vérone, du 24 juin au 30 septembre. La galerie d’art contemporain consacrera une exposition personnelle à l’artiste, en présentant des œuvres récentes, encore jamais vues.

Photo d’en-tête : Jacob Hashimoto, The Steady Breathing of The Land, 2015. Acrylicand pigments, 244 x 28 x 20 cm / Jacob Hashimoto, As if the Whole Sky had collapsed and we just watched, 2020. Paper, wood, acrylic, dacron, bamboo, 249 x 30 x 21 cm