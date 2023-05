Jean Paul Riopelle – Parfums d’ateliers à la Fondation Maeght

Cet été, la Fondation Maeght ouvre les célébrations européennes de Riopelle100 en proposant une saison Riopelle très complète : grande exposition, danse, concerts, films, ateliers… Du 1er juillet au 12 novembre 2023, l’exposition « Jean Paul Riopelle – Parfums d’ateliers » explorera l’Œuvre de l’artiste comme il n’a jamais été vu grâce au commissariat de sa fille, Yseult Riopelle et à de nombreux prêts exclusifs publics et privés. L’été 2023 marquera par ailleurs le retour de la danse à la Fondation avec la création dansée Passages du chorégraphe Noé Soulier, qui sera présentée dans des décors imaginés par Riopelle en 1967 pour Merce Cunningham, recréés à l’occasion de cette exposition et dévoilés pour la première fois au public cet été.

Quand il arrive à Paris en 1947, Riopelle découvre le travail d’artistes internationaux tous avides comme lui de liberté et d’expérimentation. Rapidement, ses œuvres sont exposées à Paris, Londres, New-York, Ottawa, Montréal et Québec. En 1962, Riopelle représente le Canada à la Biennale de Venise et reçoit un des trois prix de l’UNESCO. Dès lors, sa renommée internationale est immense pour un artiste aussi jeune. Pendant quarante ans, entre ses ateliers au Québec, à Paris, Vétheuil, Meudon, Saint-Cyr-en-Arthies, ou dans le Sud de la France et son retour au Canada en 1990, Riopelle, toujours débordant d’idées et ouvert à toutes les techniques, s’avérera un artiste majeur.

Après deux expositions monographiques consacrées à Riopelle en 1970 et 1990, la Fondation Maeght propose avec « Jean Paul Riopelle – Parfums d’ateliers » une approche nouvelle, un voyage au cœur des œuvres de l’artiste, réalisées au sein des différents ateliers qu’il occupa des deux côtés de l’Atlantique, passant aisément de l’abstraction à la figuration avec, par exemple, un extraordinaire bestiaire. L’exposition présente ainsi plus de 180 œuvres de Riopelle (peinture, dessin, sculpture, céramique, lithographie, collage, tapisserie…), des travaux phares aussi bien qu’inédits, proposant un cheminement à travers les techniques utilisées par l’artiste.

Si la dernière des salles de la Fondation Maeght [salle Giacometti] propose un parcours historique, l’exposition n’est cependant pas une rétrospective. Dans les salles précédentes sont en effet développés des thèmes n’ayant jamais été dévoilés avec une telle ampleur dans une même exposition : les inspirations nordiques et l’influence de Matisse, les collages puis le bestiaire, les « jeux de ficelle », les pastels, fusains ou tapisseries.

Dans la salle dite « de la Mairie » à la Fondation sont présentées six imposantes lithographies originales de la série Suite et, pour la première fois depuis des années, Chevreuse, le plus grand tableau peint par Riopelle est accessible au public grâce au prêt exceptionnel du Centre Pompidou.

Cette exposition est l’occasion d’une programmation estivale dédiée à l’artiste : concerts, projections de films en plein air, ateliers pour enfants… Elle marque aussi le grand retour de la danse à la Fondation Maeght avec Passages de Noé Soulier dans des décors que Riopelle avait imaginés pour Merce Cunningham en 1967. Les carnets de dessins de Riopelle permettant d’en produire pour la première fois un des ensembles en grandes dimensions, ils sont activés par le chorégraphe et six danseurs à la Fondation Maeght.

Exposition Jean Paul Riopelle – Parfums d’ateliers, du 1er juillet au 12 novembre 2023, à la Fondation Maeght – 623, Chemin des Gardettes – 06570 Saint-Paul de Vence

Photo d’en-tête : Jean Paul Riopelle, Sans titre, 1955, 200 x 300 cm, Huile sur toile, Collection particulière, Montréal © ADAGP, Paris, 2023