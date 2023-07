Le Muséum de Toulouse lève le voile sur sa prochaine grande exposition temporaire, Sex-appeal, la scandaleuse vie de la nature. La vie intime des plantes et des animaux y sera exposée sans tabou, dans toute son ingéniosité et sa diversité. Rendez-vous à partir du 14 octobre prochain !

Quelle est cette pulsion de vie qui pousse chaque espèce vivante à rivaliser d’ingéniosité pour survivre, conserver et transmettre le patrimoine génétique qui lui est propre ? Cette exposition sonde la biodiversité du vivant par le prisme de la sexualité. Elle nous interroge sur l’origine de la sexualité et ses multiples facettes. Un domaine dans lequel notre espèce Homo sapiens n’a rien inventé !

On a longtemps cru que la sexualité des plantes n’existait pas. Et pourtant… Colorées et parfumées, les plantes nous livrent des mises en scène luxuriantes pour attirer leurs pollinisateurs.

Côté animaux, entre tendresse, délicatesse, sensualité et érotisme, leur vie sexuelle est bien plus foisonnante qu’il n’y parait. De la masturbation des primates à la fellation de la chauve-souris, de la parade nuptiale du paradisier en passant par l’homosexualité des lions, tous les goûts sont dans la nature !

La sexualité, qu’elle soit animale ou végétale, constitue donc le fil rouge du parcours de l’exposition. Sex-appeal donne à voir l’ingéniosité créatrice et effrontée de la nature. En plongeant dans les origines mêmes de l’observation scientifique et naturaliste, cette exposition retrace la construction d’un savoir scientifique autour de la sexualité et, à travers elle, les transformations de notre perception du monde.

L’exposition met en relief les collections patrimoniales du Muséum, dont une exceptionnelle collection d’os péniens, ainsi que des prêts venant de collections publiques ou privées. Par la diversité des thématiques abordées, Sex-appeal aborde de nombreuses disciplines : botanique, entomologie, zoologie, biologie, éthologie et même histoire de l’art.

Elle a en outre pour mérite d’ouvrir en grand le champ du dialogue sur ce que Darwin nommait le plus grand mystère du monde.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture, qui lui apporte à ce titre un soutien financier exceptionnel.