Mano Habilis, un projet collaboratif avec JR

Dans le cadre des travaux de restauration du Palais Garnier, l’Opéra national de Paris invite l’artiste JR à habiller les échafaudages recouvrant le monument avec deux installations successives. Dans l’acte I « L’entrée de la caverne », JR réinterprète la façade monumentale du temple de la musique et de la danse. Le décor laisse apparaître l’entrée d’une immense caverne ouvrant sur une perspective de roche et de lumière. En novembre, pour l’acte II, un changement de décor sera opéré : l’installation sur la façade du bâtiment se transformera en rideau de scène, que le public est invité à décorer.

Du 15 septembre au 15 octobre 2023, Atelier Montex, maison de broderie résidente du 19M, s’associe à l’artiste JR pour programmer un atelier gratuit d’initiation à la broderie. Les participants contribuent ainsi à une installation monumentale imaginée par JR qui ornera, en novembre 2023, la façade du Palais Garnier. Cet atelier préfigure aussi le projet jardin culturel de la Parcelle, qui verra le jour au printemps 2024. Dans la lignée des nombreux projets menés par Atelier Montex en collaboration avec des artistes, designers et des lieux de création, la Maison renouvelle son invitation à s’initier à la broderie à l’occasion d’un projet inédit de l’artiste JR. Intitulé « MANO HABILIS », cet atelier participatif met à contribution le public, guidé par les brodeuses de la Maison et une équipe de brodeuses amatrices passionnées, passeuses de savoir-faire. Il offre l’opportunité à chacun de prendre part à la réalisation d’une installation monumentale qui ornera, le temps d’un spectacle grandiose en novembre 2023, la façade du Palais Garnier.

L’artiste, notamment célèbre pour ses invitations à changer de perspective sur des monuments emblématiques partout dans le monde, entamera à l’automne une métamorphose visuelle du Palais Garnier dans une performance en deux actes. Après avoir habillé la façade d’un collage photographique représentant une grotte en trompe-l’œil en septembre, JR opérera un changement de décor en novembre. Ponctuée d’une multitude d’autoportraits métaphoriques — les empreintes de mains des participants venus broder sur cette trace à l’occasion de leur passage sur la Parcelle à Paris/Aubervilliers — cette œuvre monumentale et collective sera une vue plus intérieure de la caverne, lieu de la naissance de l’art pariétal et de la prise de conscience de soi.

À l’issue de l’atelier, chaque participant pourra se faire photographier dans un des photomatons iconiques de l’artiste pour repartir avec son portrait photo imprimé en noir et blanc et son empreinte de main brodée. Le public sera ensuite invité à visiter gratuitement la nouvelle exposition de la Galerie du 19M « Carla Fernández. L’avenir fait main ». Cet atelier inaugure le projet de la Parcelle : un jardin culturel imaginé par le19M et ses partenaires dans le cadre d’un projet d’occupation temporaire du terrain vacant attenant au 19M. Ouvert à partir du printemps 2024, la Parcelle proposera une programmation pensée par un collectif de lieux partenaires. Ce projet vise à contribuer au processus de végétalisation en ville tout en portant une série d’événements ambitieux et pluridisciplinaires autour de la création contemporaine, du vivant et des métiers de la main.

JR

En exposant ses photographies sur les murs du monde entier, JR attire l’attention de tous, y compris de ceux qui n’ont pas forcément l’habitude de fréquenter les musées. Sa pratique artistique rend visible des anonymes en collant leurs portraits dans l’espace public, des favelas brésiliennes aux rues de New York, en passant par les bidonvilles de Kibera. En 2011, il reçoit le prix TED et crée Inside Out, un projet d’art participatif qui aide des individus et des communautés à faire passer un message en affichant leurs portraits géants dans la rue. En septembre 2023, ce sont au total plus de 500 000 personnes, issues de 152 pays, qui ont participé au projet en créant leurs propres actions ou en venant se faire prendre en photo dans l’une des cabines photographiques Inside Out.

Parmi les projets emblématiques les plus récents de JR : un collage à grande échelle dans une prison de haute sécurité en Californie, une couverture du magazine TIME sur les armes à feu aux États-Unis, une fresque vidéo composée de 1200 personnes présentée au SFMOMA, une collaboration avec le New York City Ballet, un long métrage documentaire nommé aux Oscars co-réalisé avec la légende de la Nouvelle Vague Agnès Varda, un collage sur la pyramide du Louvre, une fresque murale “à la Diego Rivera” installée à Clichy-Montfermeil, ou encore une installation monumentale sur échafaudages à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. En restant anonyme, JR laisse le champ libre à une rencontre entre le sujet/protagoniste de ses œuvres et le passant/interprète. C’est là l’essence même du travail de JR : soulever des questions.

Le19M

Situé comme un trait d’union entre Paris et Aubervilliers, au cœur d’un territoire urbain porté par une formidable énergie, le19M est une œuvre architecturale d’exception conçue par Rudy Ricciotti inaugurée en janvier 2022. Créé à l’initiative de la Maison CHANEL, le19M œuvre à la préservation et à la transmission des savoir-faire des Métiers d’art de la mode et de la décoration. Véritable hub créatif autour des Métiers d’art de la mode et de la décoration, il rassemble sous un même toit onze Maisons d’arts, une école de broderie, leurs équipes et leurs archives, soit près de 600 artisans et experts. le19M abrite aussi la Galerie du 19M, un espace culturel gratuit ouvert depuis janvier 2022 à tous les publics, centré sur les valeurs de l’artisanat et doté d’un café-restaurant. Au gré d’expositions, ateliers et conférences, sa programmation pluridisciplinaire est conçue avec une communauté de partenaires dont plusieurs sont ancrés dans nord-est du Grand Paris. Elle résonne avec le vif intérêt des jeunes générations et du grand public pour les métiers de la main et dessine un projet de société au service du collectif.

Atelier Montex

Atelier Montex est une maison de broderie qui propose ses savoir-faire aux plus grands noms du prêt-à-porter de luxe et de la haute couture, et développe son activité vers des projets décoratifs et ornementaux. Fondée en 1949, ses techniques artisanales uniques lui permettent de créer des échantillons virtuoses entre tradition et innovation. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en 2013, Atelier Montex regorge d’échantillons de broderie d’une grande modernité, à la fois sophistiqués et innovants. Depuis 2017, la direction artistique d’Atelier Montex est assurée par Aska Yamashita qui poursuit l’histoire créative de Montex par l’apport de nouvelles influences toujours mue par une très haute exigence de qualité technique. Sa connaissance des savoir-faire historiques, sa personnalité touche à tout et sa créativité audacieuse repoussent sans cesse les limites de l’imagination et ouvrent des territoires jusqu’alors inexploités par la broderie.

Exposition du 15 septembre au 15 octobre 2023 – le19M – 2 place Skanderbeg – 75019 Paris

Ateliers participatifs du 15 septembre au 15 octobre

Gratuit, sur réservation au lien suivant

Photo d’en-tête : JR © Elea-Jeanne Schmitter