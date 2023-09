Nouvelle saison du collectif Faire du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne

Issus du hip hop et de toutes ses influences, le collectif FAIR-E est le reflet d’une nouvelle génération de chorégraphes. La danse qui les anime, au même titre que l’art brut, est née de l’autodidactie et revêt une dimension universelle qui nourrit leurs valeurs. C’est elle qui nous permet de dialoguer en transversalité avec les autres esthétiques, d’être en prise avec le réel. Le collectif vous invitent ainsi à découvrir leurs univers respectifs et partager avec eux une danse d’auteur qui s’inscrit pleinement dans le panorama de la danse contemporaine.

Le collectif FAIR-E dirige le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne depuis janvier 2019. Il défend l’usage du faire comme façon de voir le monde. Comme une manière de s’approprier par action-réaction leur environnement immédiat et injecter, là où ils le peuvent, du désir, de la poésie, de l’équité, de l’imaginaire, de la joie, du partage, du commun…

Réunis ensemble, riches de leurs différences et de leurs individualités artistiques respectives, ils sont en mesure de balayer le spectre des modalités d’écriture propres à leur champ esthétique.

Le collectif, composé de Bouzid Ait Atmane, Iffra Dia, Céline Gallet, Linda Hayford, Saïdo Lehlouh, Marion Poupinet, et Ousmane Sy († 2020), se produira de septembre à décembre 2023 à Paris, au Théâtre de la Ville-Paris, au 104, au Théâtre national de la danse-Chaillot, et à la Villette. Mais aussi lors de la Biennale de la danse à Lyon, au Centre Charleroi danse à Bruxelles,

Programme

Apaches — performance in situ – Saïdo Lehlouh

Ce que l’improvisation permet d’authenticité, Saïdo Lehlouh s’en saisit pour proposer un espace d’expression pour tous et toutes, néophytes comme professionnels. Pour le Festival de la Place, plus de 120 personnes, unies dans un même élan, tribu aussi effervescente qu’éphémère, vont vivre et révéler toute la beauté d’une danse instinctive et spontanée.

Lieu : Théâtre de la Ville-Paris, festival de la Place, place du Châtelet, du 9 au 10 septembre 2023

Le Dancing — performance immersive – Bouzid Ait Atmane, Saïdo Lehlouh, Jimmy Yudat

Une invitation à découvrir toute la pluralité de la culture hip-hop via un événement hors normes mêlant performances et ateliers d’initiation dans un esprit joyeusement rassembleur. Danse, musique, beatmaking, beatboxing… sont autant de pratiques proposées. Les artistes clôturent l’événement par une performance collective et une session de danse avec l’ensemble des participants. La soirée se prolonge au son d’un DJ set.

Lieu : CENTQUATRE-Paris, du 16 au 17 septembre 2023

Up / Down / Left / Right / Twist – Carte blanche au Collectif FAIR-E

Durant 15h, de 11h à 2h du matin, l’immersion UP/ DOWN/LEFT/RIGHT/TWIST interroge le rapport que chacun entretient aux cultures, pratiques et gestes artistiques dits « underground ». Solos, performances, battles concept, danses en partage, projections de films, graff sessions et autres imprévus spontanés constitueront les nombreux élans artistiques de cette carte blanche où l’underground confronte l’upperground.

Lieu : Biennale de la danse, Usines Fagor, Lyon 30 septembre 2023

Témoin — création 2023 – Saïdo Lehlouh

Témoin résulte d’un processus de travail développé depuis plusieurs années avec des danseur·ses autodidactes, « témoins » de leur époque, de leur danse et de leur génération. Si le b-boying est à la source de la danse de Saïdo Lehlouh, Témoin élargit ici le champ des possibles pour embrasser les nombreuses influences qui nourrissent le parcours de chaque danseur·se invité·e. Cette forme mouvante prend ainsi corps grâce à leur singularité, à leurs façons d’investir sur le vif le jeu de l’improvisation, pour proposer une danse nourrie par la vivacité de l’instant et de la vibration de leur rencontre.

Lieu : Charleroi danse – Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique 14 octobre 2023

Earthbound — création 2021 – Johanna Faye, Saïdo Lehlouh

Du free jazz à l’électro, Earthbound célèbre la richesse d’une scène chorégraphique rebelle et underground. Interprètes, musiciens, parfois les deux à la fois, illustrent sur scène les nombreuses esthétiques du hip hop, les cultures et les façons d’être qui en découlent et qui s’expriment à travers la danse. Earthbound est une jam collective dont les cartes se rebattent à chaque fois, laissant aux spectateur·ices la voie libre pour déjouer leurs attentes et déplacer leurs regards.

Lieu : Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris du 18 au 21 octobre 2023

One shot — création 2021 – Ousmane Sy

Huit femmes se partagent la scène, affirmant haut et fort leur singularité créative et leur gestuelle originale nourrie d’influences multiples, sur un mix musical de house dance et d’afrobeat. Un corps de ballet, constitué de cinq danseuses de Paradox Sal et trois artistes invitées, est réuni autour d’un projet commun, entre figures d’ensemble et solos expressifs, dans le plaisir de la confrontation des styles.

Lieu : La Villette, Paris, du 23 au 25 novembre 2023

Photo d’en-tête : © Jérome Bonnet