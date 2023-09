L’Apocalypse d’Angers au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO

Depuis le 18 mai 2023, la tenture de l’Apocalypse est inscrite par l’UNESCO au Registre Mémoire du monde, au même titre que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789-1791), l’Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle, les films des frères Lumière ou la broderie de Bayeux. Cette inscription porte à 19 le nombre de sites gérés par le Centre des monuments nationaux reconnus par l’UNESCO. Les Journées européennes du patrimoine, qui se tiendront les 17 et 18 septembre seront l’occasion pour les visiteurs de (re)découvrir gratuitement ces 19 sites.

Créée dans les années 1380 pour le duc Louis Ier d’Anjou, fils du roi Jean le Bon, la tenture de l’Apocalypse est la plus grande et la plus ancienne tapisserie historiée conservée dans le monde : 67 scènes se déroulent sur 104 mètres de longueur. Environ 500 m² subsistent de ses 840 m² d’origine. Elle présente l’Apocalypse de saint Jean, dernier livre de la Bible et interprète le récit en l’ancrant profondément dans son temps, le XIVe siècle. Joyau de l’art médiéval occidental, cette tapisserie de lice réalisée en laine, au tissage d’une très grande finesse, constitue également un véritable manuscrit géant tissé.

Le Centre des Monuments Nationaux (CMN) se réjouit de cette inscription qui souligne l’importance et la portée universelle du plus grand ensemble de tapisserie médiévale conservé au monde. Elle atteste du rôle majeur de ce chef d’œuvre dans l’histoire de la création artistique et la nécessité absolue de sa préservation au regard de sa valeur pour l’humanité tout entière. Le Registre Mémoire du monde recense les documents d’intérêt universel qu’ils soient graphiques, sonores, audiovisuels, multimédia ou textiles. L’objectif de ce programme de UNESCO est de sauvegarder les collections ayant une valeur patrimoniale pour toute l’humanité et de faire en sorte qu’elles soient préservées dans les meilleures conditions.

Pour tout savoir de ce chef-d’œuvre de l’art médiéval, le château d’Angers propose un parcours d’interprétation ludique et interactif « L’Apocalypse comme si vous y étiez » jusqu’au 15 novembre 2023.

Les 18 autres sites CMN reconnus par l’UNESCO

Traversant toutes les époques, de la préhistoire au XXe siècle, et implantés sur tout le territoire français, les 18 sites gérés par le CMN inscrits sur la liste du patrimoine mondial l’UNESCO sont le reflet de la grande richesse et de la diversité de son réseau : sites préhistoriques de la vallée de la Vézère, abbaye du Mont-Saint-Michel, tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Conciergerie, Sainte-Chapelle, tours de la cathédrale d’Amiens, Palais du Tau à Reims, crypte et tour de la cathédrale de Bourges, château comtal et remparts de la cité de Carcassonne, tour Pey-Berland à Bordeaux, abbaye de La Sauve-Majeure, cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay, château d’Azay-le-Rideau, village fortifié de Mont-Dauphin, villa Savoye et cabanon de Le Corbusier, et désormais tenture de l’Apocalypse.

Les Journées européennes du patrimoine

La 40e édition des Journées européennes du patrimoine qui se tiendra les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2023 sera l’occasion pour les visiteurs de (re)découvrir gratuitement les sites reconnus par l’UNESCO, ainsi que tous les autres monuments du réseau CMN.

Placée sous les thèmes le « Patrimoine vivant » et le « Patrimoine du sport » cette nouvelle édition proposera des visites guidées, commentées ou libres, des ateliers ou encore des animations pour tous les publics.

Plus d’informations