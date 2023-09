Biennale Némo 2023 : « Je est un autre ? »

Pour sa 5ème édition, Némo – Biennale internationale des arts numérique de la région Île-de-France, interroge les personnalités multiples à l’ère numérique : doubles, avatars, identités factices, technologies de l’ego, quêtes de visibilité, deepfakes, chimères, métamorphoses, univers parallèles… Pendant trois mois, dans vingt-deux lieux franciliens, à Paris, en petite et grande couronne, expositions, installations, spectacles, concerts et rencontres sont présentés.

« Je est un autre ? », l’exposition du CENTQUATRE-PARIS, offre un parcours impressionniste où se succèdent des œuvres aux esthétiques spectaculaires, des dispositifs ludiques, et des installations qui apportent un regard à la fois critique et pédagogique sur notre société digitalisée et ses nombreux biais. Un week-end arts et sciences, autour de l’œuvre cinématographique de Christopher Nolan, est également proposé.

La question des personnalités multiples est au cœur de la Biennale Némo 2023. Composée en trois parties qui remontent le temps – “Demain est déjà écrit”, “Archéologie du temps présent” et “Comment en est-on arrivé là ?” -, l’exposition interroge, expérimente, analyse et rêve autour de la question de l’impact des technologies sur nos identités en ligne et hors ligne, nos esthétiques et nos transformations passées et à venir.

La Halle Aubervilliers, en accès libre, introduit notre voyage en nous lançant sur le chemin “à la poursuite de soi-même“, une promesse d’une exploration de nos personnalités multiples à l’ère numérique !

La Biennale Némo 2023, du 30 septembre 2023 au 7 janvier 2024, ce sont 22 lieux en Île-de-France, 8 expositions, 24 spectacles, concerts, et performances et un week-end de rencontres arts et sciences autour de l’œuvre de Christopher Nolan.