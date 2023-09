Exposition Photoclimat, la première biennale sociale et environnementale

L ’Académie du climat propose l’exposition de la première biennale de photographie sociale et environnementale, Photoclimat, du 14 septembre au 15 octobre 2023. Photoclimat réunit plus de 40 ONG et plus de 30 artistes sur un parcours d’expositions artistiques, événements et rencontres, avec pour objectif de sensibiliser tous les publics aux enjeux sociaux et environnementaux.

Six grands thèmes sous forme de questions, reprennent les grands enjeux environnementaux actuels dans notre société : Pourquoi la biodiversité est-elle importante ? Comment peut-on préserver nos forêts ? Quels enjeux pour une agriculture durable ? Pourquoi a-t-on besoin de la nature en ville ? Pourquoi le social est-il indissociable de l’environnement ? Quels sont les métiers de la transition écologique et comment s’orienter vers eux ?

La Biennale Photoclimat est un festival photographique et artistique dédiés aux enjeux du développement durable. À travers des expositions artistiques, événements et rencontres, leur mission est la sensibilisation de tous les publics aux enjeux sociaux et environnementaux, de les réunir autour d’une manifestation artistique, culturelle et entièrement éco responsable au cœur de Paris, de nourrir les consciences, d’éveiller notre responsabilité sociétale et d’inciter à s’engager.

L’art et ONG

Elle a aussi pour but de donner de la visibilité à une cinquantaine d’ONG et Fondations à travers l’art photographique car valoriser le travail des ONG à travers l’art permet de rendre compte de leurs actions de terrain au quotidien, mais aussi des personnes qui s’engagent auprès d’elles. Rien qu’en France, plus de 12 millions de personnes font partie d’une association.

L’art et la culture sont utilisés comme médiateurs dans cette manifestation unique, réunissant artistes et ONG autour de l’engagement citoyen (1). Des parcours pédagogiques sont également mis en place pour toucher le jeune public, acteurs du changement de demain. L’art est décentralisé et accessible à tous grâce à un format en extérieur, mixant œuvres contemporaines et photographies de reportage, dans d’immenses scénographies.

En France une personne sur quatre est bénévole dans une association, la quête de générosité et de sens essaime sur tout le territoire. Nicolas Henry (2) a écouté les histoires de ces personnes qui s’engagent, pour les inviter ensuite dans des fresques figuratives et organiques à la frontière du land art, pour lesquelles il convoque le théâtre, les glanages et les chemins transverses.

Le livre 80 hommes pour changer le monde de Mathieu Le Roux et Sylvain Darnil, qui ont parcouru les continents à la rencontre de destins exemplaires œuvrant à transformer le monde, marque profondément l’esprit du photographe Nicolas Henry. Quelques années plus tard, il construit avec la Fondation Lemarchand un projet qui y fait écho : un tour de France de 17 associations françaises tournées vers les problématiques de développement durable. Ce tour de France donne lieu à une première exposition, présentée lors de la première édition de la Biennale Photoclimat en 2021. Cette année, ce sont 20 nouvelles associations qui sont misent en avant par Nicolas Henry, au sein de fresques figuratives et photographiques.

Tables rondes et conférences

(1) Avec les associations : 82-4000, Animal Cross, Artemisia AISBL, Association Francis Hallé, Canopée – Forêts vivantes, Des enfants et des arbres, Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages, Générations Futures, Jardin et Santé, La Cloche, Label Vie, Le Paysan Urbain, Les Maisons de Vincent, Mountain Wilderness, Réensauvager la ferme, Réseau Centre de Soins Faune Sauvage, SOLAAL, Vigne de Cocagne, Réseau pour les Alternatives Forestières.

(2) Nicolas Henry, Directeur artistique et fondateur

Nicolas Henry est un artiste photographe, metteur en scène et plasticien français diplômé des Beaux-Arts de Paris. Son écriture, très personnelle, se développe à la frontière entre le portrait, le théâtre et l’installation. Il fait jouer des personnages dans des univers oniriques construits par des communautés entières. Ses travaux mixant écriture, photographies, et sculptures ont été exposés dans le monde entier.

Parallèlement à une carrière d’éclairagiste et de scénographe dans le spectacle, il a parcouru le monde en tant que réalisateur pour le projet « 6 milliards d’autres » de Yann Arthus-Bertrand, il en a assuré la direction artistique lors de l’exposition au grand Palais à Paris. Suite à sa série de portraits des ancêtres du monde entier « Les cabanes de nos grands-parents » (Editions Actes Sud), son livre sur les communautés « Contes imaginaires autour du monde – World’s in the making » sort en 2016 aux Editions Albin Michel et reçoit le prix Méditerranée du livre d’art 2017.

L’Académie du climat

Grâce à l’Académie du Climat, la Ville de Paris donne des moyens pour se mettre en mouvement et œuvrer ensemble pour une transition écologique juste et solidaire.

Lieu d’intelligence collective et d’action face à l’urgence climatique, créé pour et avec les jeunes afin de leur permettre de se former, de développer de nouveaux pouvoirs d’agir et de tracer le chemin d’un futur plus désirable.

L’objectif de l’Académie du Climat est de transmettre et de partager des savoirs théoriques et scientifiques autour des enjeux environnementaux, acquérir des compétences pour agir autour d’ateliers pratiques et concrets, accompagner les actions en faveur du climat et de la transition écologique.

Expositions Photoclimat, Académie du Climat, 2 Place Baudoyer – 75004 Paris, du 14 septembre au 15 octobre 2023

(accès libre et gratuit)

La Biennale Photoclimat s’inscrit également dans une économie circulaire forte. Les scénographies uniques et éco conçues sont fabriquées de manière modulable et mobile, permettant ainsi la circulation des projets artistiques dans la France entière, une fois la Biennale terminée.

Photoclimat s'associe à l'ADEME et à PANGEA afin de créer des panneaux didactiques et informatifs autour de la transition écologique.

Photo d’en-tête : Irène Kung « The forest of the soul » – Artiste exposée du 15 juin au 28 juillet 2023 à la Galerie Photoclimat