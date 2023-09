16 pensionnaires et 24 résidents font leur rentrée à la Villa Médicis

Résidence d’artistes, centre d’art pluridisciplinaire et site patrimonial de 7 hectares, la Villa Médicis accueille chaque année à Rome près de soixante-dix créateurs et créatrices pour des séjours de recherche, d’expérimentation et de création, entre deux semaines et un an. Début septembre 2023, 16 pensionnaires et 24 résidents (artistes, auteurs et chercheurs) sont arrivés à Rome pour séjourner et pour se consacrer au projet qu’ils mènent à la Villa Médicis.

Dans son parc de 7 hectares, sur le mont Pincio au cœur de Rome, trône une institution. Fondée en 1666 par Louis XIV, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis est un établissement français installé depuis 1803 à la Villa Médicis, villa du XVIe siècle. Établissement public national relevant du ministère de la Culture, l’Académie de France à Rome – Villa Médicis remplit aujourd’hui trois missions complémentaires : accueillir des artistes, créateurs et créatrices, historiens et historiennes de l’art de haut niveau en résidence pour des séjours longs d’une durée d’un an ou des séjours plus courts ; mettre en place une programmation culturelle et artistique qui intègre tous les champs des arts et de la création et qui s’adresse à un large public ; conserver, restaurer, étudier et faire connaître au public son patrimoine bâti et paysager ainsi que ses collections. L’Académie de France à Rome – Villa Médicis est dirigée par Sam Stourdzé.

L’Académie de France à Rome – Villa Médicis compte actuellement un programme de résidence offrant un séjour de 1 an, accessible via un concours annuel (sélection sur dossier et auditions par un jury). Les lauréats sont dénommés « pensionnaires », terme désignant à l’origine les artistes envoyés en Italie par l’État français à partir de 1666, date de création de l’Académie de France à Rome. Aujourd’hui, le concours est ouvert à toutes les nationalités et disciplines. Il prévoit le dépôt d’un dossier de candidature puis une phase d’auditions. Chaque année, les pensionnaires de la Villa Médicis sont accompagnés par un(e) ou plusieurs commissaires d’exposition, dans le développement de leurs projets artistiques, pour la Nuit blanche ainsi que l’exposition annuelle de fin d’année.

Cecilia Canziani et llaria Gianni sont les nouvelles commissaires pour la promotion 2023-2024 des pensionnaires.

La Nuit Blanche, organisée à l’automne 2023, sera l’occasion d’une première exposition de leurs travaux pluridisciplinaires et prendra la forme d’une déambulation nocturne entre les jardins et les salons de la Villa Médicis.

Tout au long de l’année, des concerts, lectures, conférences, performances et évènements seront présentés sous forme de cartes blanches aux pensionnaires et associeront des artistes invités internationaux.

Un événement de fin d’année, moment fort de la saison estivale, offrira un aperçu de la diversité des disciplines représentées et des croisements féconds qui se créent au cours de l’année entre les projets des pensionnaires.

Neuf programmes de résidence accueillent une cinquantaine de résidents par an pour des séjours courts allant de 2 semaines à 6 mois, accessibles via des appels à candidatures ouverts au cours de l’année (sélection sur dossier par un jury).

Les pensionnaires de la promotion 2023-2024 :

Pierre Adrian – Littérature

Mali Arun – Écriture de scénario

lsmail Bahri – Arts plastiques

Séverine Ballon – Composition musicale

Hélène Bertin – Arts plastiques

Alix Boillot – Scénographie

Madison Bycroft – Arts plastique

Laure Cadot – Restauration d’œuvres d’art ou de monuments

Céline Curiol – Littérature

Jean-Charles De Quillacq – Arts plastiques

Ophélie Dozat – Architecture

Hamedine Kane – Arts plastiques

Kapwani Kiwanga – Arts plastiques

Laure Limongi – Littérature

Morad Montazami – Histoire de l’art

Justinien Tribillon – Commissariat d’exposition

Les commissaires accompagnant la promotion 2023-2024 des pensionnaires :

Cecilia Canzani et llaria Giani accompagnent les pensionnaires durant leur année de résidence dans le développement de leurs projets artistiques et sont programmatrices lors d’événements exceptionnels comme la Nuit Blanche.

Les 24 résidents accueillis entre septembre et décembre 2023 :

Marie Robert – Histoire de l’art

Martin Planchaud – Création, production & expérimentation culinaire

Éléonore Marantz – Histoire de l’art

Jérémy Griffaud – Arts numériques

Coline Sunier & Charles Mazé – Design graphique

Dana-Fiona Armour – Arts plastiques

Mario Zamora Pérez – Histoire de l’art

Thomas Flahaut- Littérature

Marc Gros Cannella – Musiques actuelles

Elizaveta Falkova- Histoire de l’art

Olivier Vadrot – Scénographie

Rose Vidal – Arts plastiques / littérature

Vincenzo Mancuso – Histoire de l’art

Julie Michelin – Bande dessinée

Alice Brygo – Arts plastiques / cinéma

Francesca Romana Posca – Histoire de l’art

Geoffrey Ripert – Histoire de l’art

Théo De Luca – Histoire de l’art

Emii Alrai – Arts plastiques

Lucile Littot & Markos Mazarakis – Arts plastiques / musique

Sarra Mezhoud – Histoire de l’art

Léonie Pernet – Musiques actuelles

Concours des pensionnaires 2024-2025 : Le dépôt des candidatures est ouvert du 11 septembre 2023 à 12h00 au 23 octobre 2023 à 12h00 (CET).