Quinze ans après avoir introduit en France les pensées de l’écologie, la maison d’édition Wildproject invite à imaginer les universités écologiques de demain, à travers une exposition itinérante, produite avec le Centre des Politiques de la Terre.

Depuis une dizaine d’années, un nouveau territoire de recherche et d’enseignement est apparu à la frontière entre les sciences dites humaines et les sciences dites naturelles. Après la signature par plus de 150 établissements d’un manifeste pour un « réveil écologique » lancé par des étudiants en 2018, les initiatives se multiplient pour intégrer les enjeux climatiques dans les cursus des universités françaises.

L’écologie est-elle en train de créer de nouvelles transdisciplinarités et de bouleverser l’ordre établi des savoirs ? Issue d’une enquête de trois ans, l’exposition « Ce que l’écologie fait à l’université » offre un état des lieux et des perspectives sur la place de l’écologie dans l’enseignement supérieur et la recherche.

Qui se sent légitime à enseigner l’écologie ? Selon quels principes ? Comment enseigner ce à quoi on n’a pas soi-même été formé ? Issue d’une enquête financée par le Centre des Politiques de la Terre, cette exposition itinérante veut offrir aux étudiants et aux enseignants du supérieur des outils pour débattre de la formation à la “transition écologique” que le gouvernement demande désormais aux universités françaises de mettre en place. À l’heure où les universités françaises sont appelées à généraliser cet enseignement, cette exposition a été conçue comme un outil pour nourrir et faciliter le débat – entre théorie et pratique, entre sciences dites naturelles et sciences dites humaines, entre écologistes et non écologistes, entre profs et étudiants.

Dans une démarche d’éducation populaire, cette exposition montre à la fois les métamorphoses en cours, et le chemin qui reste à parcourir. Même si elle est particulièrement destinée aux étudiants et aux enseignants-chercheurs qui voudraient donner des outils pratiques pour se repérer dans la galaxie en expansion de la « transition écologique » – des cours, du lexique, des publications, des projets de recherche…, elle intéressera un panel de curieux, prêts à faire évoluer nos sociétés. L’exposition est aussi à même de repérer ce qui relève de l’écologie et ce qui relève du greenwashing, tout en partageant des questions qui agitent les institutions d’enseignement et de recherche, identifier des zones sensibles, des zones de friction et ouvrir des perspectives en vue de construire des projets de recherche et d’enseignement encore plus pertinents pour répondre à la crise écologique.

À l’occasion de leurs 15 ans, les éditions Wildproject, maison d’édition indépendante spécialisée en écologie depuis 2008, qui a contribué au développement des pensées de l’écologie en France, invite donc à imaginer les universités écologiques de demain.

Cette exposition est issue d’une enquête qui a été initiée et réalisée par les éditions Wildproject, et produite avec le Centre des Politiques de la Terre, centre de recherches créé en 2019 à l’intersection de l’Université Paris Cité et de SciencesPo Paris pour répondre aux enjeux scientifiques et politiques soulevés par la crise écologique. Elle a été menée entre 2020 et 2023, par Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner, éditeurs et auteurs, avec l’appui de Joanne Clavel, écologue et chercheuse en esthétique, Anne-Sophie Milon, chargée de projets, Magali Ader et Jérôme Gaillardet, géochimistes, et Nathalie Blanc, géographe.

Suivi éditorial : Georgia Lyon Froman, Gayané Zavatto, éditrices.

Direction artistique : Marion Cachon et Morgane Masse.

Vendredi 29 septembre à 19h : VERNISSAGE ET CONFÉRENCE DE PRÉSENTATION en ouverture du Festival du livre et de la presse d’écologie Félipé (du 29 septembre au 1er octobre 2023).

Lieu : Académie du Climat 2 place Baudoyer – Paris 4e (M¨° Hôtel de Ville (1 et 11) – Saint-Paul (1) – Pont Marie (7) Salle des fêtes (2e étage)

Exposition « Ce que l’écologie fait à l’université », du 29 septembre au 15 octobre 2023 à l’Académie du Climat (Paris IVe)