Iwan Baan est considéré comme l’un des principaux photographes de l’architecture et du monde bâti. Ses images documentent la croissance des mégapoles mondiales, explorent les structures d’habitation traditionnelles et informelles, et mettent en scène les réalisations d’architectes contemporains éminents, dont Rem Koolhaas, Herzog & de Meuron, Kazuyo Sejima et Tatiana Bilbao. D’octobre 2023 à mars 2024, le Vitra Design Museum offre au photographe néerlandais sa première grande rétrospective. L’exposition « Iwan Baan : Moments in Architecture » mettra en lumière le vaste travail du photographe, offrant un panorama de l’architecture du début du XXIe siècle dans ses contextes urbains et sociaux, ainsi que les individus qui y vivent.

Au cours des trente dernières années, l’essor fulgurant des médias numériques a profondément modifié l’univers de la photographie et de l’architecture. À l’heure actuelle, les images de nouveaux bâtiments sont diffusées en temps réel, accompagnent la réussite des architectes, influencent le processus créatif et rendent l’architecture disponible à tout moment, du moins sur le plan visuel. Rares sont les photographes à avoir marqué cette évolution comme Iwan Baan. En travaillant de façon rapide et précise, il crée des images d’une impression à la fois prégnante, poétique et humaine.

Baan sait reproduire les bâtiments sous leur meilleur jour, tout en captant les moments dans lesquels l’architecture prend vie, lorsque les ouvriers font une pause ou en immortalisant un emménagement ou un déménagement. Un grand nombre d’images iconiques des vingt dernières années, des portraits « officiels » d’emblèmes de l’architecture jusqu’aux photographies du quartier de Manhattan plongé dans le noir par l’ouragan Sandy, ont été le fruit du regard documentaire de Baan.

L’exposition dévoile des exemples de l’ensemble de l’œuvre de Baan depuis le début des années 2000, notamment des séquences filmées et des clichés peu connus d’ouvrages informels allant d’un village circulaire en Chine à l’église rupestre éthiopienne, des maisons à étages en auto-construction au Caire à la Torre de David de Caracas. « Il est primordial de raconter une histoire », dit Iwan Baan. « C’est très intuitif et fluide. Je cherche moins à produire des images intemporelles de fleurons de l’architecture qu’à saisir le moment spécifique, le lieu et les interactions entre les personnes : tous ces moments inattendus et imprévisibles en un lieu donné et autour de celui-ci, la façon dont les personnes y vivent et les histoires qui en découlent. »

Le lieu de l’exposition, le Vita Design Museum, se consacre à l’étude et à la présentation des évolutions historiques et contemporaines du design, les mettant en corrélation avec l’architecture, l’art et la culture quotidienne. Chaque année, le Vitra Design Museum organise jusqu’à dix expositions sur une grande diversité de thèmes concernant le design et l’architecture, qui sont présentées dans le bâtiment principal de Frank Gehry, dans le Schaudepot de Herzog & de Meuron et dans d’autres lieux sur le Vitra Campus.

La Chine

L’intérêt de Baan pour l’architecture remonte à sa rencontre avec l’architecte néerlandais Rem Koolhaas en 2004. Le premier volet de l’exposition présente une série d’images documentant deux projets monumentaux à Pékin : le siège de la Télévision centrale de Chine conçu par le cabinet OMA de l’architecte Rem Koolhaas (2002–2012) et le stade olympique de Herzog & de Meuron (2003–2008). Les photos de Baan sé glissent également derrière les belles façades et montrent le travail et le quotidien des personnes qui les ont bâties, souvent dans des conditions difficiles. De nombreuses photographies inédites illustrent en outre la façon dont Baan a compris l’architecture comme un processus et une force sociale, et comme symbole de l’ascension de la Chine au rang de superpuissance mondiale. Aussi, d’autres séries de photos dans ce volet de l’exposition documentent le boom qu’a connu le secteur du bâtiment en Chine au début des années 2000 ainsi que, par contraste, des constructions traditionnelles.

Des icônes

Depuis son premier projet commun avec Rem Koolhaas, Baan a noué au fil des années des contacts durables avec de nombreux architectes de renom. Herzog & de Meuron, Francis Kéré, Sou Fujimoto, Tatiana Bilbao, Diller Scofidio + Renfro, SANAA, Toyo Ito et bien d’autres font documenter leurs projets de préférence par Iwan Baan. Baan capture le caractère et le contexte d’un ouvrage en combinant des photographies aériennes prises depuis un hélicoptère avec toute une série de perspectives différentes allant du panorama au plan rapproché.

La plupart des architectes font confiance à son sens de la photographie en lui laissant le soin de choisir les motifs et les angles de prises de vue. L’aspect crucial, c’est le moment : au lieu d’attendre les conditions « idéales », Baan saisit l’instant précis, ce que lui permet de créer pratiquement « en passant » ces photographies marquantes caractérisant la vision publique des bâtiments qu’il prend en photo.

La deuxième partie de l’exposition donne un aperçu de ce volet de son œuvre qui s’étend du musée MAXXI de Zaha Hadid à Rome aux projets de Balkrishna Doshi à Ahmedabad en passant par le Rolex Learning Center à Lausanne conçu par l’agence SANAA et le National Taichung Theater imaginé par Toyo Ito.

Les villes

Dans le cadre de son travail, Iwan Baan parcourt le monde et explore des mégapoles en plein essor sur tous les continents. Il documente les fortes fluctuations du secteur du bâtiment, la densité croissante de population, les évolutions urbaines et des histoires personnelles. Que ce soit à Tokyo, Lagos, São Paulo ou Hongkong, Baan intervient comme chroniqueur d’espaces urbains. Il se saisit sans cesse des thématiques de la croissance urbaine, de l’héritage de la modernité, de la mondialisation et des communautés locales. Il s’attache autant à des icônes urbaines telles que Brasilia ou Chandigarh qu’au parc des expositions de Dakar conçu en 1975 par Jean-François Lamoureux et Jean-Louis Marin ou à la banlieue proliférante de Los Angeles. Baan met à profit la légèreté de la photographie numérique pour capter le moment, tout en étant conscient de la puissance visuelle d’une composition minutieuse.

Des lignes de continuité

Pendant ses déplacements sur commande, Baan photographie souvent aussi des bâtiments informels ou traditionnels. Au Japon, au Burkina Faso, en Haïti ou en Inde, il s’intéresse toujours aux modes de vie et aux habitats, souvent façonnés au cours des siècles, parfaitement adaptés aux conditions locales tout en présentant des ressemblances étonnantes à travers les continents. L’un de ces projets documente ce qui constitue probablement la plus grande ville de tentes du monde lorsque tous les douze ans, entre 50 et 80 millions de personnes environ se déplacent en pèlerinage dans la ville indienne de Prayagraj pour célébrer la fête hindoue de Kumbh Mela.

Un autre projet est consacré à la Torre de David à Caracas au Venezuela où des habitantes et habitants de la ville ont occupé une tour de bureaux inachevée et vacante pour installer des logements et commerces dans la structure de béton brute. Sa série de photos, honoré en 2012 d’un Lion d’or lors de la Biennale d’architecture de Venise avec Urban Think Tank (Alfredo Brillembourg et Hubert Klumpner) et Justin McGuirk, est une étude sociale émouvante.

Après sa présentation au Vitra Design Museum, l’exposition sera accueillie par d’autres musées internationaux. L’exposition est accompagnée d’une importante publication comprenant plus de 600 photographies de l’œuvre d’Iwan Baan des 20 dernières années.

Avec des articles et illustrations de Beatrice Galilee, Marvin Heiferman, Hans Ibelings, Mea Hoffmann et Iwan Baan ; conception Haller Brun.

Conception de l’exposition : Mea Hoffmann, Iwan Baan

Exposition « Iwan Baan « Moments in Architecture » », du 21 octobre 2023 au 3 mars 2024 – Vitra Design Museum, Charles-Eames-Str. 2 – 79576 Weil am Rhein / Allemagne

Photo d’en-tête : Iwan Baan, Elbphilharmonie, Hamburg, Germany, 2017, Architecture : Herzog & de Meuron © Iwan Baan