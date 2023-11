Le Festival Projection Transition est de retour ! Les Shifters (1) vous invitent du 17 au 19 novembre à Paris, Angers, Lyon et Toulouse. Et du 21 au 23 novembre à Bruxelles. À travers une sélection de 9 films, pour débattre et changer les perspectives sur le monde et ouvrir de nouveaux horizons, à partir du thème « Un monde à rebâtir ».

Projection Transition, le festival de ciné-débat autour de la transition écologique organisé par Les Shifters, association de bénévoles du Shift Project (2), fait son grand retour du 17 au 19 novembre prochains. A travers films et débats, les festivaliers sont invités à se créer leur propre récit plein d’espoir et de nouveaux repères et imaginaires.

Un monde à rebâtir

Face à la multiplication des crises, la tentation est grande de perdre espoir et de se sentir impuissant. En adaptant nos modes de vie, nous pouvons changer le cours des choses, mais pour y parvenir, nous devons mobiliser la société tout entière. C’est ensemble que nous pouvons relever le défi de la reconstruction écologique et sociale de nos sociétés. C’est ensemble que nous devons imaginer, réinventer et réenchanter le monde que nous partagerons demain.

Pour nous aider à nous projeter dans cet avenir, nous avons besoin d’histoires qui nourrissent notre imagination. Le cinéma possède un pouvoir évocateur exceptionnel et une capacité à susciter des questions, à mobiliser et à inspirer qui sont plus nécessaires que jamais pour accompagner cet élan. C’est pourquoi Projection Transition s’engage à semer les graines de l’action collective, de la réflexion commune et de la vie en communauté. Les solutions existent, et l’avenir dépend de notre capacité à coopérer vers ce monde en commun.

Embarquer la jeunesse dans la construction de son avenir

Tous les ans, Projection Transition met un point d’honneur à démarrer le festival avec des lycéennes et lycéens. Porté par un film projeté le vendredi après-midi, il se construit un lien avec des professeurs de divers établissements scolaires, pour impliquer et accueillir leurs élèves. Convaincu que la jeunesse doit avoir sa place dans cette démarche collective et que l’enseignement leur donne des clés précieuses pour préparer leur avenir, le festival propose des ateliers, un film et un débat.

À travers plusieurs formats d’ateliers ludiques, les élèves découvrent, (se) questionnent et s’engagent sur les sujets de la transition écologique. Grâce à ces ateliers, les classes sont prêtes à questionner et échanger avec les intervenants le jour du festival.

En 2022, ce sont près de 500 élèves dont les réflexions ont été nourries par le projet pédagogique.

Programme complet/ville

Réserver sa place

(1) Les Shifters est le réseau de 25 000 bénévoles associé à The Shift Project. Ses bénévoles sont portés par le même intérêt : libérer nos sociétés de la contrainte carbone. Pour appuyer la mission du groupe de réflexion, les bénévoles s’informent, débattent et se forment à la décarbonation de l’économie.

Grâce à des initiatives au plus proche des citoyens, les bénévoles Shifters diffusent les idées et travaux du think tank : fresques du climat, ateliers locaux, festival de cinéma, universités d’été, etc.

(2) The Shift Project est un groupe de réflexion (ou think tank) qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone. Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, sa mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique, en France et en Europe.

Groupes de travail, analyses robustes et chiffrées, propositions innovantes sont autant de travaux produits par The Shift Project pour influencer les décideurs politiques et économiques.