« Transforme » : Un festival, quatre lieux, quinze spectacles

Sous la forme d’un festival itinérant, Transforme prend la suite de New Settings et s’élance hors de la région parisienne avec une première édition ambitieuse. Avec le concours des quatre partenaires de la Fondation d’entreprise Hermès, une programmation foisonnante est proposée aux publics de Clermont-Ferrand, de Lyon, de Paris et de Rennes, assortie d’un volet d’actions « pour aller plus loin » à travers quinze spectacles revendiquant des formes hybrides qui permettent aux artistes de rencontrer de nouveaux publics.

Initié par la Fondation d’entreprise Hermès, Transforme est un festival itinérant dédié aux gestes artistiques novateurs dans le domaine des arts de la scène. Il propose une programmation de quinze spectacles pluridisciplinaires en prise avec le monde contemporain, élaborée en collaboration avec quatre théâtres partenaires : le Théâtre de la Cité internationale à Paris, La Comédie de Clermont-Ferrand, les SUBS à Lyon et le Théâtre National de Bretagne. Dans le cadre de ce nouveau format, la Fondation soutient les artistes via une aide à la production et / ou une programmation construite avec ses partenaires.

Transforme invite à l’hybridation des formes pour aborder des sujets qui nous concernent tous et préfigurent le monde de demain. Cette première édition s’attache ainsi à incarner la fragilité de nos écosystèmes (Anima par Noémie Goudal & Maëlle Poésy), à dénoncer les violences faites aux femmes (Black Lights par Mathilde Monnier), à interroger les trajectoires féministes contemporaines loin de tout essentialisme (Violence Forest par Nina Negri & Eva Jospin), à incarner avec humour l’hyperconsumérisme et ses dérives (Les Délivrés par Hélène Iratchet), à revisiter un moment fondateur de la cause des femmes (Reconstitution : le procès de Bobigny par Émilie Rousset & Maya Boquet) ou à porter un regard décalé sur un sujet universel (Rituel 5 : La Mort par Émilie Rousset & Louise Hémon).

Transforme invite aussi à imaginer des futurs possibles, entre approche technologique de la danse (Préfiguration par NSDOS), célébration de communautés alternatives (Skatepark par Mette Ingvartsen) et aspiration à de nouveaux paysages (ΑΓΡΊΜΙ (FAUVE) par Lenio Kaklea).

S’exprime également le désir d’aborder des références collectives avec un regard neuf, comme le mythe de Pinocchio (Pinocchio(Live) #3 par Alice Laloy), le dernier ouvrage de Philip Roth (Némésis par Tiphaine Raffier) ou encore, dans un tout autre domaine, des concepts scientifiques rendus tangibles par une mise en scène spectaculaire (Tout l’univers par Xavier Veilhan, Alexis Bertrand, Jérôme Tuncer et Eve Risser).

Enfin, l’hybridation constitue un moteur pour imaginer de nouvelles écritures, qu’il s’agisse d’une quête initiatique teintée d’absurde (Préparation pour un miracle par Marc Oosterhoff), d’une exploration extrême de la joie (Joy Enjoy Joy par Ann Van den Broek) ou encore de la recherche d’un nouvel accord entre la nature et l’homme à travers l’exploration de la lumière (Ambre et Pourpre (titre provisoire) par Vania Vaneau).

Au-delà d’une programmation foisonnante, Transforme s’engage également à « aller plus loin » dans la rencontre des publics selon trois grands axes. La Fondation et ses partenaires déploient ainsi des actions dans les territoires en-dehors des théâtres pour élargir le contexte d’intervention des artistes hors du cadre parfois inhibant des lieux de culture.

Par ailleurs, certaines pièces proposent des dispositifs d’accessibilité, notamment à l’intention des spectateurs porteurs de handicap, afin de promouvoir une création réellement inclusive. Enfin, les jeunes générations sont invitées à se retrouver lors de temps forts complémentaires, engagés ou festifs, dans le but de les reconnecter au monde des arts de la scène dans un contexte post-covid. Autant de propositions pour transformer le regard de chacun sur le monde.

PARIS : Au Théâtre de la Cité internationale du 16 novembre au 2 décembre 2023

CLERMONT-FERRAND : À la Comédie de Clermont-Ferrand du 11 au 26 janvier 2024

LYON : Aux SUBS du 20 mars au 12 avril 2024

RENNES : Au Théâtre National de Bretagne du 16 au 30 mai 2024

→ Découvrir la programmation détaillée